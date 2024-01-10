«Питерборо» и «Кроули» сыграют в матче 1/8 финала Трофея футбольной лиги. Он запланирован на 10 января, а начало — в 22:30 мск. «Питерборо» — «Кроули»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Питерборо»

Клуб представляет Первую лигу, где он занимает 3-е место и тем самым метит в Чемпионшип. Результаты позволяют на это надеяться, так как в 25 играх турнира клуб выиграл 14 раз и сыграл 7 вничью.

7 января «Питерборо» проиграл «Лидсу» 0:3 в Кубке Англии и прервал свою длительную беспроигрышную серию, которая началась еще 25 ноября.

Перед этим «пафосные» победили «Дерби» 3:2 и «Шрусбери» 2:1. С «Барнсли» и «Редингом» были сыграны ничейные матчи с результатом 2:2 в обоих случаях.

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«Питерборо» важно победить не только из турнирных соображений, но и для того, чтобы прервать безвыигрышную серию дома, которая длится 3 поединка.

«Кроули»

«Красные дьяволы» из Второй лиги Англии выиграли два последних матча. Со счетом 3:1 они обыграли «Свиндон» и с результатом 4:2 обыграли «Бредфорд».

Перед этим команда уступила на выезде «Милтон Кинс» 0:2. Однако это было первое поражение гостей в четырех последних выездах.

«Кроули» выиграл в гостях у «Колчестера» 2:1. Со счетом 2:0 он победил дома у «Гиллингема».

В этот раунд Трофея «красные» попали благодаря победе над «Бристоль Роверс» со счетом 2:1.

Прогноз и ставка

Фаворитом считают Питерборо (1.46). На победу «Кроули» дают 5.20. Ничья оценивается коэффициентом 4.60.

«Кроули» неплохо сыграл в декабре-январе, но следующий соперник ему не по зубам. «Питерборо» проводит хороший сезон и намерен реабилитироваться после поражения от «Лидса».

Домашняя победа для хозяев будет крайне важна, потому ставка на его успех. У «Питерборо» последние матчи получались результативными. Исходя из этого ставим на П1 + ТБ 2.5 за 1.76.