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    «Питерборо» не даст «Кроули» шансов

    «Питерборо» — «Кроули». Ставки (к. 1.76) и прогноз на Трофей футбольной лиги 10 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Питерборо» — «Кроули»
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    «Питерборо» и «Кроули» сыграют в матче 1/8 финала Трофея футбольной лиги. Он запланирован на 10 января, а начало — в 22:30 мск. «Питерборо» — «Кроули»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Питерборо»

    Клуб представляет Первую лигу, где он занимает 3-е место и тем самым метит в Чемпионшип. Результаты позволяют на это надеяться, так как в 25 играх турнира клуб выиграл 14 раз и сыграл 7 вничью.

    7 января «Питерборо» проиграл «Лидсу» 0:3 в Кубке Англии и прервал свою длительную беспроигрышную серию, которая началась еще 25 ноября.

    Перед этим «пафосные» победили «Дерби» 3:2 и «Шрусбери» 2:1. С «Барнсли» и «Редингом» были сыграны ничейные матчи с результатом 2:2 в обоих случаях.

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    «Питерборо» важно победить не только из турнирных соображений, но и для того, чтобы прервать безвыигрышную серию дома, которая длится 3 поединка.

    «Кроули»

    «Красные дьяволы» из Второй лиги Англии выиграли два последних матча. Со счетом 3:1 они обыграли «Свиндон» и с результатом 4:2 обыграли «Бредфорд».

    Перед этим команда уступила на выезде «Милтон Кинс» 0:2. Однако это было первое поражение гостей в четырех последних выездах.

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    • «Кроули» выиграл в гостях у «Колчестера» 2:1. Со счетом 2:0 он победил дома у «Гиллингема».

    В этот раунд Трофея «красные» попали благодаря победе над «Бристоль Роверс» со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    Фаворитом считают Питерборо (1.46). На победу «Кроули» дают 5.20. Ничья оценивается коэффициентом 4.60.

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    «Кроули» неплохо сыграл в декабре-январе, но следующий соперник ему не по зубам. «Питерборо» проводит хороший сезон и намерен реабилитироваться после поражения от «Лидса».

    Домашняя победа для хозяев будет крайне важна, потому ставка на его успех. У «Питерборо» последние матчи получались результативными. Исходя из этого ставим на П1 + ТБ 2.5 за 1.76.

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    «Питерборо» — «Кроули»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 10.01.2024. Прогнозы на футбол. «Питерборо» не даст «Кроули» шансов
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