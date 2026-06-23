Швейцария добьётся успеха в матче с Канадой, Босния и Герцеговина и Катар не порадуют голами

В очередном экспрессе разберём два матча на ЧМ-2026 и игру чемпионата Грузии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.08.

«Гагра» — «Самгурали»

Футбол. Чемпионат Грузии

Встречаются соседи по турнирной таблице, которых разделяют всего три очка. При этом команды подходят к игре в хорошем настроении: «Гагра» не уступает уже четыре тура подряд, а «Самгурали» до недавнего поражения от тбилисского «Динамо» выдал серию из трёх побед.

«Гагра» заметно прибавила в последних матчах, одолев «Дилу», «Торпедо» Кутаиси и «Динамо» Тбилиси. Однако команда по-прежнему испытывает проблемы с результативностью — всего 18 голов за 18 туров. С другой стороны, оборона столичного клуба выглядит гораздо надёжнее, чем у ближайшего соперника.

«Самгурали» действует более смело в атаке и регулярно забивает, но оборонительные ошибки остаются хронической проблемой. Команда пропустила уже 32 мяча, что является одним из худших показателей лиги. В последних четырёх матчах с участием клуба было забито 19 голов, поэтому зрелищности от гостей можно ожидать и на этот раз.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Учитывая текущую форму хозяев и нестабильность обороны «Самгурали», у «Гагры» есть хорошие шансы набрать очки. При этом гости также способны отличиться благодаря более активной игре впереди.

Ставка: Обе команды забьют за 1.63.

Швейцария — Канада

Футбол. Чемпионат мира. Групповой этап

Заключительный тур группового этапа сведёт две команды, которые ещё не проигрывали на турнире и претендуют на первое место в квартете. Канадцев устроит ничья, тогда как швейцарцам для лидерства необходима только победа.

Сборная Швейцарии постепенно набирает обороты. Если в стартовом матче против Катара команда Мурата Якина потеряла очки в самой концовке (1:1), то затем уверенно разобралась с Боснией и Герцеговиной (4:1). При этом итоговый счёт не должен вводить в заблуждение — до середины второго тайма игра оставалась равной. Тем не менее глубина состава и грамотные замены позволили швейцарцам резко прибавить в концовке.

Канада также производит отличное впечатление. После ничьей с боснийцами команда Джесси Марша устроила настоящий разгром Катару (6:0). Однако стоит учитывать, что соперник получил два удаления, что значительно облегчило задачу хозяевам турнира. Тем не менее десятиматчевая серия без поражений подтверждает высокий уровень нынешней канадской сборной.

Обе команды располагают качественной атакой и находятся в хорошем эмоциональном состоянии. Швейцарцы будут вынуждены играть на победу, а Канада опасна в быстрых переходах и контратаках. Поэтому матч имеет хорошие шансы получиться открытым и результативным.

Ставка: Победа Швейцарии с форой (0) за 1.65.

Босния и Герцеговина — Катар

Футбол. Чемпионат мира. Групповой этап

Сборная Боснии и Герцеговины подходит к заключительному туру с хорошими шансами на положительный результат. Команда Сергея Барбареза показала организованный футбол в первых двух матчах, сумев отобрать очки у Канады и долгое время достойно противостоять Швейцарии.

Главным козырем балканской сборной остаются стандарты и игра на втором этаже. Опытный Эдин Джеко по-прежнему опасен в штрафной площади соперника, а качественные подачи с флангов регулярно создают напряжение у чужих ворот. Возвращение Хариса Табаковича также должно добавить вариативности в атаке.

Катар, напротив, оставляет крайне противоречивое впечатление. После спасённой ничьей со Швейцарией команда полностью провалилась в матче с Канадой, уступив со счётом 0:6. Проблемы катарцев заметны во всех линиях: сборная тяжело переносит высокий прессинг, регулярно допускает ошибки при стандартах и уступает соперникам в физической борьбе.

Скорее всего, Катар попытается больше контролировать мяч, однако организованная оборона боснийцев и преимущество в силовой борьбе должны сыграть ключевую роль. Особенно опасными для азиатской команды могут стать угловые и штрафные, где Босния имеет ощутимое превосходство.

Босния и Герцеговина выглядит более сбалансированной и мотивированной командой. Даже при не самой высокой результативности балканцы способны использовать слабости соперника.

Ставка: ТМ 3.5 гола за 1.52.

4.08 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.08.