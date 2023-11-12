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    «Вилланы» не заметят «дачников»

    «Астон Вилла» — «Фулхэм». Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, АПЛ, 12 ноября 2023 года

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    «Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 17:00 мск. «Астон Вилла» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Ноября 2023 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 17:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    «Астон Вилла»

    Эта команда сейчас находится на 5 месте в турнирной таблице. «Астон Вилла» прилично выглядят в атаке, отличившись 26 точными ударами.

    При этом «Астон Вилла» отстает от лидера всего на 5 очков. Да и игра бирмингемцев смотрится весьма симпатично.

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Фулхэм

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  • 1.574.405.90Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Астон Вилла обиднейшим образом уступила "Ноттингем Форесту" (0:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    Зато в Лиге конференций "вилланы" добыли викторию. Дома был обыгран крепкий "АЗ Алкмаар" (2:1).

    И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. "Вилланы" явно сильнее соперника, да и удержаться на высоких позициях команда постарается.

    "Фулхэм"

    Эта команда в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. Уж слишком болезненной вышла потеря ведущего форварда Александра Митровича.

    С атакой теперь не складывается от слова совсем. В 11 матчах АПЛ "Фулхэм" забил всего 9 мячей.

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  • Вчера

    • Свой последний поединок команда провела неудачно. "Фулхэм" с минимальным счетом уступил нестабильному "Манчестер Юнайтед".

    А вот до того "дачники" уверенно прошагали в четвертьфинал Кубка лиги. Лондонцы расправились с "Ипсвичем" (3:1).

    Наверняка "Фулхэм" постарается зацепиться за очки. Год назад лондонцы разгромили "вилланов" (3:0), однако тогда солировал Митрович…

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу "Астон Виллы" предлагают — 1.62.

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    На викторию "Фулхэма" дают — 5.70, ничья оценена — в 4.46.

    "Вилланы" постараются удержаться в лидирующей группе, и уж наверняка будут активно атаковать.

    Наш прогноз — Фора "Астон Виллы" -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.

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    «Астон Вилла» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на футбол. «Вилланы» не заметят «дачников»
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