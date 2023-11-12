«Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 17:00 мск. «Астон Вилла» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

Эта команда сейчас находится на 5 месте в турнирной таблице. «Астон Вилла» прилично выглядят в атаке, отличившись 26 точными ударами.

При этом «Астон Вилла» отстает от лидера всего на 5 очков. Да и игра бирмингемцев смотрится весьма симпатично.

Коэффициенты матча Астон Вилла — Фулхэм 1X2Новым игрокам 1.574.405.90Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Астон Вилла обиднейшим образом уступила "Ноттингем Форесту" (0:2).

Все прогнозы на АПЛ

Зато в Лиге конференций "вилланы" добыли викторию. Дома был обыгран крепкий "АЗ Алкмаар" (2:1).

И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. "Вилланы" явно сильнее соперника, да и удержаться на высоких позициях команда постарается.

"Фулхэм"

Эта команда в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. Уж слишком болезненной вышла потеря ведущего форварда Александра Митровича.

С атакой теперь не складывается от слова совсем. В 11 матчах АПЛ "Фулхэм" забил всего 9 мячей.

Свой последний поединок команда провела неудачно. "Фулхэм" с минимальным счетом уступил нестабильному "Манчестер Юнайтед".

А вот до того "дачники" уверенно прошагали в четвертьфинал Кубка лиги. Лондонцы расправились с "Ипсвичем" (3:1).

Наверняка "Фулхэм" постарается зацепиться за очки. Год назад лондонцы разгромили "вилланов" (3:0), однако тогда солировал Митрович…

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу "Астон Виллы" предлагают — 1.62.

На викторию "Фулхэма" дают — 5.70, ничья оценена — в 4.46.

"Вилланы" постараются удержаться в лидирующей группе , и уж наверняка будут активно атаковать.

Наш прогноз — Фора "Астон Виллы" -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.