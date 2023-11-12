«Астон Вилла»
Эта команда сейчас находится на 5 месте в турнирной таблице. «Астон Вилла» прилично выглядят в атаке, отличившись 26 точными ударами.
При этом «Астон Вилла» отстает от лидера всего на 5 очков. Да и игра бирмингемцев смотрится весьма симпатично.
Коэффициенты матча Астон Вилла — Фулхэм
В предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Астон Вилла обиднейшим образом уступила "Ноттингем Форесту" (0:2).
Зато в Лиге конференций "вилланы" добыли викторию. Дома был обыгран крепкий "АЗ Алкмаар" (2:1).
И уж наверняка хозяева будут максимально активными в атаке. "Вилланы" явно сильнее соперника, да и удержаться на высоких позициях команда постарается.
"Фулхэм"
Эта команда в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. Уж слишком болезненной вышла потеря ведущего форварда Александра Митровича.
С атакой теперь не складывается от слова совсем. В 11 матчах АПЛ "Фулхэм" забил всего 9 мячей.
Свой последний поединок команда провела неудачно. "Фулхэм" с минимальным счетом уступил нестабильному "Манчестер Юнайтед".
А вот до того "дачники" уверенно прошагали в четвертьфинал Кубка лиги. Лондонцы расправились с "Ипсвичем" (3:1).
Наверняка "Фулхэм" постарается зацепиться за очки. Год назад лондонцы разгромили "вилланов" (3:0), однако тогда солировал Митрович…
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу "Астон Виллы" предлагают — 1.62.
На викторию "Фулхэма" дают — 5.70, ничья оценена — в 4.46.
"Вилланы"
Наш прогноз — Фора "Астон Виллы" -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.