«Атлетико» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 мая, начало — в 17:15 мск. «Атлетико» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» сражается за 2 место в Примере. Сейчас команда пребывает на 3 строчке, отставая от земляков из «Реала» на 2 очка.

«Матрасники» атакуют весьма неплохо. В 34 сыгранных матчах игроки мадридского клуба наколотили 60 мячей.

Коэффициенты матча Атлетико — Осасуна 1X2Новым игрокам 1.374.908.50Бонус$9500

В своем последнем поединке команда потерпела неудачу. На выезде «Атлетико» минимально уступил «Эльче».

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В кадровом плане у мадридцев не все идеально. Давно травмирован основной голкипер Ян Облак, да и форвард Мемфис Депай бы явно не помешал.

«Атлетико» явно максимально настроится на этот поединок. Догнать «Реал» вполне реально, так что нужно брать свои очки.

«Осасуна»

Эта команда нынешний сезон проводит вполне прилично. Текущее 9 место в таблице можно считать приемлемым.

Правда, забивает «Осасуна» с натугой. В 34 матчах Примеры игроки команды настреляли всего 32 мяча в ворота соперников.

В минувшем туре команда добыла уверенную викторию. В родных стенах была обыграна «Альмерия» (3:1).

Правда, до того памплонцы в финале Кубка Испании уступили «Реалу» (2:1). Между тем, в чемпионате команда способна подняться в топ-7.

«Осасуна» явно постарается дать бой «матрасникам». Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.36.

На викторию «Осасуны» дают — 8.00, ничья оценена — в 4.75.

«Матрасники» сражаются за второе место, и явно намерены воспользоваться своим преимуществом в классе .

Наш прогноз — Фора «Атлетико» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.