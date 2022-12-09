Нидерланды сыграет на своем поле с Аргентиной в рамках 1/4 финала плей-офф чемпионата мира. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 22:00 мск. Нидерланды — Аргентина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нидерланды

Нидерланды традиционно считаются одними из фаворитов крупных турниров. Вот и нынешний Мундиаль для «оранжевых» видится многообещающим.

В предыдущем раунде команда Луи Ван Гала прошла американцев. Голландцы смотрелись в разы мощнее соперника и заслуженно победили (3:1).

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Да и с реализацией у команды не все идеально. И это при том, что в атаке выделяется Мемфис Депай.

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Голландцы исторически успешно противостоят Аргентине. Из пяти последних очных поединков выиграно 2.

Кадровая ситуация у «оранжевых» вполне позитивная. Под вопросом лишь участие в матче защитника Стефана Де Врея.

Аргентина

Лионель Месси и компания сильны, вот только стабильности им явно недостает. Да и слишком сильный расчет на своего лидера — не лучший вариант.

В предыдущем раунде Аргентина смогла пройти австралийцев (2:1). Месси открыл счет в том поединке, а вообще на счету Лионеля уже 3 точных удара.

К слову, после стартовой неудачи с аравийцами Аргентина выиграла три последующих поединка. Последовательно были обыграны мексиканцы, поляки и австралийцы.

Месси способен вытащить сборную Аргентины в финал. Правда, лидеру атак придется крайне непросто против сильной обороны голландцев.

В этом поединке Аргентина явно сыграет в привычном стиле. Вот только чрезмерная зависимость от Месси не может не вызывать беспокойство.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Аргентины предлагают — 2.25.

На викторию Нидерландов дают — 3.74, ничья оценена — в 3.28.

Обе команды имеют огромный атакующий потенциал, а такие игроки, как Месси и Депай способны преуспеть в плане реализации .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Обе забьют в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.50. Еще вариант для ставки — Тотал 2-го тайма больше 2.5 за 6.05. Для остальных — более умеренный прогноз.