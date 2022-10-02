«Зенит» на своем поле сыграет против «Ростова» в рамках 11-го тура РПЛ. Матч состоится 2 октября, начало — 16:30 (мск). «Зенит» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

«Сине-бело-голубые» на данный момент подтверждают свой статус чемпионов страны и занимают первое место в турнирной таблице набрав 26 очков после 10-ти матчей. Команда забила в ворота соперников 29 голов, а в свои пропустила всего 3.

«Зенит» лишь дважды терял очки в новом сезоне, в матчах с «Химками» (1:1) и «Ахматом» и то это произошло еще на старте чемпионата России.

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А после этого «сине-бело-голубые» проводят серию из побед в РПЛ, которая длится уже 6 матчей подряд. Питерская команда смогла обыграть таких соперников как «Динамо» (0:2), «Оренбург» (8:0), «Спартак» (1:2), «Урал» (0:4), «Торпедо» (2:0) и ЦСКА (2:1).

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А вот в Кубке России у «Зенита» дела идут не так хорошо и питерцы проиграли да последних матча. Сначала «сине-бело-голубые» оказались слабее «Крыльев Советов» со счетом 0:2, а после этого уступили московскому «Спартаку» со счетом 3:0.

«Ростов»

«Желто-синие» так же показали хорошие результаты на старте нового сезона РПЛ и расположились всего на одну строчку ниже от нынешнего соперника набрав 22 очка после 10-ти игр. Этот коллектив забил 19 голов, а пропустил — 12.

«Ростов» так же не терпел поражений в новом сезоне. Но ничейных результатов у «желто-синих» было больше, с такими соперниками как ЦСКА со счетом 0:0, «Сочи» (2:2), «Локомотив» (2:2) и «Динамо» (0:0).

И еще «Ростов» в последних трех матчах чемпионата России смог одержать победы над «Крыльями Советов» со счетом 2:1 и двумя московскими клубами «Спартаком» со счетом 4:2 и «Торпедо» со счетом 0:1.

«Ростов» в групповом этапе Кубка России в последнем матче потерпел поражение от «Ахмата» на выезде со счетом 1:3.

Прогноз и ставка

На победу «Зенита» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают взять за 5.80, а победу «Ростова» за 9.80.

Прогноз - «Зенит» будет очень замотивирован на этот матч, так как питерцам нужно увеличивать отрыв в турнирной таблице и на родном стадионе они точно захотят реабилитироваться в глазах болельщиков после двух поражений в Кубке России.

Ставка - Победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.90.