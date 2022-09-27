Эквадор
Эта команда сильна надежной обороной. В четырех последних матчах эквадорцы не пропустили ни разу.
Эквадор при этом не столь успешно атакует. В тех же четырех поединках команда забила всего 2 мяча.
Свой последний поединок Эквадор провел не столь удачно. Команда расписала сухую мировую с Саудовской Аравией.
Матчи против японцев для команды складываются традиционно неудачно. Из двух матчей эквадорцы один раз проиграли и один раз сыграли вничью.
Япония
Японцы находятся в превосходной форме. Команда неплохо атакует, и редко ошибается у своих ворот.
При этом японцы в четырех последних матчах не пропускали. Забила команда в тех встречах 11 мячей.
В своем последнем матче команда вновь одержала победу. Япония сумела одолеть нестабильных американцев (2:0).
Наверняка в этом матче команда будет активно атаковать. И по именам, и по кондициям японцы выглядят симпатично.
Прогноз и ставка
На победу Японии в этом матче можно поставить за 2.65, ничью букмекеры предлагают взять за 2.95, а победу Эквадора — за 2.75.
Эквадор
Японцы мощнее выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа Японии с коэффициентом 2.65.