Эквадор сыграет на своем поле с Японией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 14:55 мск. Эквадор — Япония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эквадор

Эта команда сильна надежной обороной. В четырех последних матчах эквадорцы не пропустили ни разу.

Эквадор при этом не столь успешно атакует. В тех же четырех поединках команда забила всего 2 мяча.

Свой последний поединок Эквадор провел не столь удачно. Команда расписала сухую мировую с Саудовской Аравией.

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Матчи против японцев для команды складываются традиционно неудачно. Из двух матчей эквадорцы один раз проиграли и один раз сыграли вничью.

Япония

Японцы находятся в превосходной форме. Команда неплохо атакует, и редко ошибается у своих ворот.

При этом японцы в четырех последних матчах не пропускали. Забила команда в тех встречах 11 мячей.

В своем последнем матче команда вновь одержала победу. Япония сумела одолеть нестабильных американцев (2:0).

Наверняка в этом матче команда будет активно атаковать. И по именам, и по кондициям японцы выглядят симпатично.

Прогноз и ставка

На победу Японии в этом матче можно поставить за 2.65, ничью букмекеры предлагают взять за 2.95, а победу Эквадора — за 2.75.

Эквадор бледновато выглядит в плане реализации . Япония исторически успешно противостоит эквадорцам.

Японцы мощнее выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа Японии с коэффициентом 2.65.