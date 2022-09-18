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    «Атлетико» — «Реал». Прогноз (к. 2.80) Василия Уткина на матч Ла Лиги 18 сентября

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    Василий Уткин
    18 сентября в 22:00 по московскому времени в рамках шестого тура Ла Лиги «Атлетико» и «Реал» встретятся в мадридском дерби. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Василий Уткин. «Атлетико» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Сентября 2022 года
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    «Атлетико»

    «Атлетико» пока далек от своей лучшей формы, о чем свидетельствует его расположение в турнирной таблице Ла Лиги.

    Коэффициенты матча Атлетико — Реал Мадрид

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    На данный момент «матрасники» идут седьмыми, правда, от лидера — мадридского «Реала» — они отстают лишь на пять очков. Подопечные Диего Симеоне потеряли очки в играх с «Вильярреалом» (0:2) и «Реал Сосьедадом» (1:1).

    В остальных встречах они одержали победы. Однако последняя игра завершилась для «матрасников» неудачно. В выездном матче Лиги чемпионов против «Байера» они потерпели поражение со счетом 0:2.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Ближайшую встречу с «Реалом» у «Атлетико» пропустят Хосе Мария Хименес, Тома Лемар, Серхио Регилон и Стефан Савич. Вероятно, не сыграет и Ян Облак.

    «Реал»

    «Реал» — единственная команда Ла Лиги, одержавшая победы во всех матчах нынешнего чемпионата.

    «Сливочные» набрали 15 баллов и находятся на первом месте турнирной таблицы, опережая своего ближайшего преследователя — «Барселону» — на два очка.

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    • В Лиге чемпионов коллектив Карло Анчелотти также не испытывает каких-либо проблем. Победы над «Селтиком» (3:0) и «Лейпцигом» (2:0) сделали «Реал» лидером группы F.

    В матче с «Атлетико» точно не сыграют Карим Бензема и Лукас Васкес.

    «Атлетико» — «Реал»: статистика личных встреч

    В предыдущем сезоне команды встречались только в рамках национального первенства. В первой половине чемпионата победил «Реал» (2:0), а во второй — «Атлетико» (1:0). Для «матрасников» эта победа стала первой за семь последних очных игр.

    Прогноз Василия Уткина на матч «Атлетико» — «Реал»

    Команды подходят к дерби в разной форме. «Атлетико» показывает нестабильную игру. В этом сезоне победы «матрасников» уже не раз сменялись неудачами.

    Взять, например, последние две игры, в которых команда сначала разгромила «Сельту» в чемпионате, а затем уступила «Байеру» в Лиге чемпионов. «Реал» же недавно одержал восьмую победу подряд, уверенно обыграв «Лейпциг».

    Дерзкая ставка на матч за 5.70

    В семи из этих встреч прошла ставка на два гола подряд от «сливочных». Предыдущее мадридское дерби завершилось победой «Атлетико», но к тому моменту «Реал» уже завоевал золото чемпионата.

    Думаю, если анализировать очные игры команд, то стоит обратить внимание на матч первого круга Ла Лиги, в котором «сливочные» одержали убедительную победу со счетом 2:0.

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    «Атлетико» — «Реал»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на футбол. Уверенность против неуверенности
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