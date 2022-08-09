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    «Фонбет»: фрибет 3000 рублей — как получить?

    Букмекеры Фонбет
    Букмекерская контора «Фонбет» продолжает радовать игроков крутыми акциями. На очереди — фрибет 3000 рублей до конца месяца для всех новых игроков. Рассказываем все подробности.

    Фрибет 3000 рублей в Fonbet
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    Фрибет 3000 рублей в Fonbet

  • Сроки акции
  • Акция продлится до 23:59 мск 30 сентября 2022 года

    • Всем новым клиентам букмекер «Фонбет» предлагает зарегистрироваться и получить приветственный бонус в виде фрибета 3000 рублей.

    Фрибет 3000 рублей в «Фонбет»

    Что нужно сделать для получения фрибета:

    Если все 3 условия выполнены, на счет будет зачислен фрибет номиналом 3000 рублей.

    Фрибет 3000

    Как воспользоваться фрибетом

    На самом деле фрибет 3000 состоит из шести по 500 рублей. Это значит, что у вас сразу 6 бесплатных ставок за 500 рублей.

    Единственное ограничение для отыгрыша — пари не должно быть больше 5.00. Для экспресса потолка нет, но каждое из событий внутри него не должно превышать те же 5.00.

    В случае, если ставка сыграет, на реальный счет будет зачислена сумма выигрыша минус сумма фрибета.

    Например, сыграла ставка с коэффициентом 3.00. 500 х 3.00 = 1500. Из 1500 вычитаем сам фрибет: 1500 — 500 = 1000. Это и есть та сумма, которую можно вывести себе на карту или делать новые ставки уже без ограничений по коэффициентам и срокам.

    Фрибет 3000

    Важно

    • Акция продлится до 23:59 мск 30 сентября 2022 года

    • Участникам должно быть 18 лет и старше, паспорт России

    • Регистрироваться необходимо самостоятельно. Платежные данные должны совпадать с указанными при регистрации

    • Фрибет в «Фонбете» необходимо использовать не позднее 7 дней после регистрации

    • При идентификации необходимо будет пополнить счет минимум на 100 рублей

    • Не забывайте, что ставки — это вид развлечений, а не надежный источник дохода

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