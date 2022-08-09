«Фонбет»: фрибет 3000 рублей — как получить?

Всем новым клиентам букмекер «Фонбет» предлагает зарегистрироваться и получить приветственный бонус в виде фрибета 3000 рублей.
Фрибет 3000 рублей в «Фонбет»
Что нужно сделать для получения фрибета:
- Зарегистрироваться
- Установить приложение
- Пройти идентификацию
Если все 3 условия выполнены, на счет будет зачислен фрибет номиналом 3000 рублей.
Как воспользоваться фрибетом
На самом деле
Единственное ограничение для отыгрыша —
В случае, если ставка сыграет, на реальный счет будет зачислена сумма выигрыша минус сумма фрибета.
Например, сыграла ставка с коэффициентом 3.00. 500 х 3.00 = 1500. Из 1500 вычитаем сам фрибет: 1500 — 500 = 1000. Это и есть та сумма, которую можно вывести себе на карту или делать новые ставки уже без ограничений по коэффициентам и срокам.
Важно
- Акция продлится до 23:59 мск 30 сентября 2022 года
- Участникам должно быть 18 лет и старше, паспорт России
- Регистрироваться необходимо самостоятельно. Платежные данные должны совпадать с указанными при регистрации
- Фрибет в «Фонбете» необходимо использовать не позднее 7 дней после регистрации
- При идентификации необходимо будет пополнить счет минимум на 100 рублей
- Не забывайте, что ставки — это вид развлечений, а не надежный источник дохода
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