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    «Вишни» не отдадут вторую строку

    «Борнмут» — «Рединг». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, чемпионат Англии, 15 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Рединг»
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    «Борнмут»
    15 марта в рамках 38-го тура английского Чемпионшипа «Борнмут» на своем поле сыграет против «Рединга». Начало игры намечено на 22:45 по мск. «Борнмут» — «Рединг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 15 Марта 2022 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 22:45 Рединг Рединг
  • Англия. Чемпионшип
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    «Борнмут»

    У «Борнмута» на счету 65 баллов, с которыми он на текущий момент идет на второй строке. Лидеру он проигрывает много, а от третьей позиции оторвался на два очка, но сыграв при этом на три игры меньше.

    В своей последней проведенной встрече в рамках чемпионата страны «вишни» на своем поле переиграли «Дерби» 2:0, что стало для них пятой победой в чемпионате за последние семь встреч.

    Коэффициенты матча Борнмут — Рединг

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
    •

    Еще в этот период коллектив расписал мировую с «Питерборо» 1:1 дома в позапрошлом туре и немного ранее потерпел выездное фиаско от «Престона» со счетом 1:2.

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    На своей территории в текущем чемпионате «Бормут» за 16 проведенных встреч добыл девять викторий, а также четыре раза расписывал мировые и трижды уступал.

    «Рединг»

    «Редингу» же предстоит отстаивать свое место в первом английском дивизионе. Сейчас он находится на 21-й безопасной строке, но зону вылета опережает лишь на четыре очка.

    В своей последней игре чемпионата «бисквиты» были разгромлены в гостевой встрече «Ноттингемом» со счетом 0:4. И данное фиаско стало для них третьим подряд.

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    • До этого же «роялисты» не знали горечи поражений на протяжении трех матчей. В этот период они раз сыграли вничью и дважды победили. Однако все соперники в этот период были из второй части турнирки.

    Вне родных стен «Рединг» в текущем розыгрыше Чемпионшипа выиграл пять встреч из 18 проведенных, раз сыграл вничью и потерпел аж 12 поражений.

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    За семь последних очных поединков шесть раз побеждал «Борнмут» и раз сильнее был «Рединг».

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Борнмута» — 1.37, победа «Рединга» — 8.50, ничья — 5.30.

    Вряд ли что-то может «Борнмуту» помешать победить в этой игре, учитывая нынешнее состояние «Рединга». В общем, здесь ставим с форой -1,5 на хозяев.

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    «Борнмут» — «Рединг»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 15.03.2022. Прогнозы на футбол. «Вишни» не отдадут вторую строку
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