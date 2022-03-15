15 марта в рамках 38-го тура английского Чемпионшипа «Борнмут» на своем поле сыграет против «Рединга». Начало игры намечено на 22:45 по мск. «Борнмут» — «Рединг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

У «Борнмута» на счету 65 баллов, с которыми он на текущий момент идет на второй строке. Лидеру он проигрывает много, а от третьей позиции оторвался на два очка, но сыграв при этом на три игры меньше.

В своей последней проведенной встрече в рамках чемпионата страны «вишни» на своем поле переиграли «Дерби» 2:0, что стало для них пятой победой в чемпионате за последние семь встреч.

Коэффициенты матча Борнмут — Рединг 1 1.35 X 5.00 2 9.00 Ставка

Еще в этот период коллектив расписал мировую с «Питерборо» 1:1 дома в позапрошлом туре и немного ранее потерпел выездное фиаско от «Престона» со счетом 1:2.

Все прогнозы на футбол

На своей территории в текущем чемпионате «Бормут» за 16 проведенных встреч добыл девять викторий, а также четыре раза расписывал мировые и трижды уступал.

«Рединг»

«Редингу» же предстоит отстаивать свое место в первом английском дивизионе. Сейчас он находится на 21-й безопасной строке, но зону вылета опережает лишь на четыре очка.

В своей последней игре чемпионата «бисквиты» были разгромлены в гостевой встрече «Ноттингемом» со счетом 0:4. И данное фиаско стало для них третьим подряд.

До этого же «роялисты» не знали горечи поражений на протяжении трех матчей. В этот период они раз сыграли вничью и дважды победили. Однако все соперники в этот период были из второй части турнирки.

Вне родных стен «Рединг» в текущем розыгрыше Чемпионшипа выиграл пять встреч из 18 проведенных, раз сыграл вничью и потерпел аж 12 поражений.

За семь последних очных поединков шесть раз побеждал «Борнмут» и раз сильнее был «Рединг».

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Борнмута» — 1.37, победа «Рединга» — 8.50, ничья — 5.30.

Вряд ли что-то может «Борнмуту» помешать победить в этой игре, учитывая нынешнее состояние «Рединга». В общем, здесь ставим с форой -1,5 на хозяев.