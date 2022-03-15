«Борнмут»
У «Борнмута» на счету 65 баллов, с которыми он на текущий момент идет на второй строке. Лидеру он проигрывает много, а от третьей позиции оторвался на два очка, но сыграв при этом на три игры меньше.
В своей последней проведенной встрече в рамках чемпионата страны «вишни» на своем поле переиграли «Дерби» 2:0, что стало для них пятой победой в чемпионате за последние семь встреч.
Коэффициенты матча Борнмут — Рединг
Еще в этот период коллектив расписал мировую с «Питерборо» 1:1 дома в позапрошлом туре и немного ранее потерпел выездное фиаско от «Престона» со счетом 1:2.
На своей территории в текущем чемпионате «Бормут» за 16 проведенных встреч добыл девять викторий, а также четыре раза расписывал мировые и трижды уступал.
«Рединг»
«Редингу» же предстоит отстаивать свое место в первом английском дивизионе. Сейчас он находится на 21-й безопасной строке, но зону вылета опережает лишь на четыре очка.
В своей последней игре чемпионата «бисквиты» были разгромлены в гостевой встрече «Ноттингемом» со счетом 0:4. И данное фиаско стало для них третьим подряд.
До этого же «роялисты» не знали горечи поражений на протяжении трех матчей. В этот период они раз сыграли вничью и дважды победили. Однако все соперники в этот период были из второй части турнирки.
Вне родных стен «Рединг» в текущем розыгрыше Чемпионшипа выиграл пять встреч из 18 проведенных, раз сыграл вничью и потерпел аж 12 поражений.
За семь последних очных поединков шесть раз побеждал «Борнмут» и раз сильнее был «Рединг».
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Борнмута» — 1.37, победа «Рединга» — 8.50, ничья — 5.30.
Вряд ли что-то может «Борнмуту» помешать победить в этой игре, учитывая нынешнее состояние «Рединга». В общем, здесь ставим с форой -1,5 на хозяев.