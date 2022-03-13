Один пишем, два в уме. «Спартак» проиграл «Краснодару», хотя забил больше

Краснодар« благодаря дублю Эдуарда Сперцяна переиграл "Спартак" — 2:1. Все голы в матче были забиты со стандартных положений, два из них — с 11-метровой отметки. Надо также отметить два отменённых мяча у красно-белых.

Ход матча

5’ 0:1 Эдуард Сперцян. Кофрие сыграл рукой на радиусе штрафной «Спартака». Сперцян со штрафного пробил под спартаковской стенкой — Селихов лишь взглядом проводил мяч, залетевший в сетку ворот.

11’ Прошла передача Мозеса из глубины поля на ход Николсону, который у лицевой на замахе убрал защитника и выкатил мяч в центр штрафной «Краснодара» на Бакаева. Зелимхан в касание пробил точно в дальний угол ворот, но после длительной проверки гол отменили — залез Николсон в небольшое положение вне игры.

24’ Заработали спартаковцы угловой, в результате розыгрыша которого Мартинс пробивал после изящного пропуска от Кофрие — над перекладиной.

37’ Пенальти! Промес со стандартного положения совершил навес в штрафную «Краснодара», где Джикия головой сделал скидку на дальнюю штангу. Сафонов в прыжке дотянулся до мяча, который отскочил в вытянутую руку Ильина.

38’ 1:1 Квинси Промес (П). Промес с 11-метровой отметки сильно пробил в нижний угол ворот — Сафонов немного не дотянулся до мяча.

56’ Бакаев нашёл Николсона на углу штрафной гостей, после чего Шамар протолкнул мяч мимо двух защитников, устоял на ногах и пробил мимо Сафонова в сетку ворот. Однако проверка ВАР выявила, что Николсон, пробираясь к воротам, перед ударом подыграл себе рукой.

66’ Кривцов подготовил удар из-за штрафной — Селихов прижал мяч, коварно летевший с отскоком от газона.

77’ Мартынович пошёл на фол последней надежды, но защитника «Краснодара» спасло то, что Николсон забрался в офсайд.

84’ Пенальти! Сперцян был готов пробить в касание после прострела в штрафную «Спартака», но там его ногу зацепил Мартинс.

86’ 1:2 Эдуард Сперцян (П). Сперцян с «точки» пробил практически по центру, а Селихов завалился в угол ворот.

90+2’ Промес на скорости сместился в центр штрафной «Краснодара» и пробил с правой — мяч после рикошета попал в ближнюю штангу.

РПЛ. 21-й тур «Спартак» (Москва) — «Краснодар» — 1:2 (1:1) Голы: Промес, 38 (с пенальти) — Сперцян, 5; 86 (с пенальти)«Спартак»: Селихов, Кофрие (Соболев, 90), Жиго, Джикия (к), Айртон, Умяров (Зобнин, 90), Мартинс, Мозес (Хлусевич, 65), Промес, Бакаев (Ларссон, 75), Николсон«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов (Якимов, 90), Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин (Попов, 90), Манелов (Газинский, 74)Предупреждения: Умяров, 43; Николсон, 44 — Черников, 31

Два гола сделалилучшим игроком матча.

Эдуард Сперцян РПЛ

Следующие матчи

Красно-белые с 26 очками остались на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Быки» набрали 35 очков и занимают пятую строчку.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре команда Паоло Ваноли 19 ноября в гостях сыграет с «Нижним Новгородом». «Краснодар» днем позже отправится отправится в гости к «Уфе».

Прямая речь

Паоло Ваноли, главный тренер «Спартака»

— Команде нужно прибавлять психологически. С «Динамо» мы перестали играть, имея численное преимущество. Такие матчи, как сегодня, нельзя проигрывать. У нас были опасения перед игрой, они оправдались. Не знаю, почему не использовали ВАР при назначении пенальти. Но мы не должны искать отговорок. Надо работать и прибавлять. Мы еще не команда. Не можем играть один матч хорошо, а потом так себе. Нам еще предстоит стать единой командой. У нас для этого все есть.

Александр Сторожук, тренер «Краснодара»

— Очень трудный матч, крепкий соперник. Хорошая самоотдача нашей команды — на поле, на скамейке. Если будем так продолжать, то будет все хорошо. У Ваноли есть система: крайние латерали высоко поднимаются, три нападающих не всегда отрабатывают в оборону. Очень организованная команда, но мы отработали, как их вскрывать.

Просили больше задействовать фланги и крайних защитников, чтобы растягивать. Просили контроль, просили менять флаг-центр-фланг. Знали, что появится ситуация, когда можно будет вбегать. Донесли до ребят в перерыве, что это надо делать. Поэтому получилось. Судейство не комментируем. Есть спорные моменты, но они обоюдные.

Эдуард Сперцян, полузащитник «Краснодара»

— Что касается штрафного, то когда я увидел, что нет игрока под стенкой, сразу решил, что пробью низом. По поводу пенальти — я думал, куда буду бить, но мне помогло, что я посмотрел на вратаря в последний момент. Может быть, сегодня было тяжело держать мяч, потому что это «Спартак», играем на выезде, качество поля. Эмоции не передать словами, но что нам остается делать, кроме как биться. Мы еще больше сплотились, когда уехали легионеры.