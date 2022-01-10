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    Габон начнет с виктории?

    Коморос — Габон. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Кубок африканских наций, 10 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Коморос — Габон
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    Пьер-Эмерик Обамеянг
    Коморос сыграет на своем поле с Габоном в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 10 января, начало — в 22:00 мск. Коморос — Габон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Коморос

    Эта команда звезд с неба не хватает. Даже на африканском футбольном небосклоне сборная Коморос занимает скромные позиции.

    Сборная Коморос — команда без звезд. Зато приличные исполнители среднеевропейского уровня имеются.

    Например, форвард «Црвены Звезды» Эль Фарду. 32-летний игрок способен как завершить атаку, так и создать момент для партнеров.

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    Интересно, что против Габона команда сыграла лишь однажды. И тот поединок пятилетней давности завершился боевым паритетом (1:1).

    Сборная Габона

    Эта сборная не слишком стабильна. Между тем, с таким форвардом, как Пьер-Эмерик Обамеянг команде многое по плечу.

    Между тем, в квалификации на Мундиаль габонцы заняли лишь 2 место в своем квартете. Египет был банально сильнее, и набрал вдвое больше очков.

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    • Хотя атакующие показатели у команды скромные. Все-таки 7 забитых мячей в 6 матчах — явно не лучшая статистика.

    А вот в недавнем товарищеском поединке сборная Габона сыграла вничью с Мавританией (1:1). Причем мяч в составе команды в активе Обамеянга.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Габон за 2.10, на ничью за 3.25, а на Коморос — за 3.75.

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    Сборная Коморос смотрится прилично, но с габонцами ей придется несладко.

    Габон нестабилен, но имеет в своем составе классного форварда Обамеянга.

    Габонцы по игре выглядят монолитнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа Габона с коэффициентом 2.10.

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    Коморос — Габон: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 10.01.2022. Прогнозы на футбол. Габон начнет с виктории?
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