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    Кубок Африки: Алжир и Сенегал в погоне за новым успехом

    Что нужно знать о турнире?

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    Алжир Рияда Мареза будет защищать титул 2019 года
    Накануне старта Кубка африканских наций делимся необходимой информацией о турнире.

    Когда состоится Кубок Африки

    Как и все другие крупные турниры, запланированные на 2021 год, Кубок африканских наций был перенесен на год вперед, и стартует в воскресенье, 9 января 2022 года. Принимающая страна Камерун открывает соревнование в поединке со сборной Буркины-Фасо. Финал состоится в воскресенье, 6 февраля.

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    • Какой формат турнира

    Второй раз подряд в Кубке Наций примут участие 24 участника. Они сформировали шесть групп по четыре команды, из которых две лучшие выйдут в 1/8 финала вместе с четырьмя лучшими сборными среди тех, кто займет третьи места.

    Поединки будут проходить в 16:00, 19:00 и 22:00 по московскому времени в групповом раунде, причем два последних времени начала игр будут использоваться и на стадии плей-офф, начиная с воскресенья, 23 января.

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    Кто фавориты Кубка Африки

    Главным фаворитом стоит считать действующего чемпиона — Алжир, ведомый звездой «Манчестер Сити» Риядом Марезом. На сегодня у команды беспроигрышная серия в 34 матча во всех турнирах.

    Сенегал ведущего форварда «Ливерпуля» Садио Мане, занимающий первое место в рейтинге среди африканских сборных за последние три года и занявший второе место по итогам первенства 2019 года, — также один из главных претендентов на успех, в то время как рекордный семикратный чемпион континента Египет может похвастаться, возможно, лучшим на сегодня игроком мира в лице Мохамеда Салаха из того же «Ливерпуля».

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    • Гана и Нигерия входят в число самых успешных сборных континента, но их квалификационные кампании на чемпионат мира 2022 года выдались неубедительными, тем более «Супер Орлам» не помогут сразу три их звезды — Одион Игало, Виктор Осимхен и Эммануэль Деннис, поэтому об их шансах на чемпионство говорить сложно.

    Кто «темная лошадка»

    Сборную Камеруна можно называть и среди фаворитов турнира, но она скорее претендует на то, чтобы считаться его «темной лошадкой». Команда с 1988 года не знает поражений в Яунде, где будет проходить финал, а это, на секундочку, 34 года.

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    • У них есть вратарь Андре Онана, который возвращается после годичной дисквалификации за проваленный допинг-тест в октябре 2020 года. В составе все еще находится Венсан Абубакар, который забил победный гол в финале Кубка Африки против Египта в 2017 году.

    Также стоит вспомнить нападающего московского «Динамо» Клинтона Н'Жи, который шесть из десяти голов за свою страну забил в Камеруне. Выделяется в составе «Неукротимых львов» полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо Ангисса — пожалуй, один из лучших центральных полузащитников континента.

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    • Сюрприз может преподнести Мали, который без поражений вышел в плей-офф чемпионата мира 2022 года. Уже выигрывавшие Кубок африканских наций Кот-д'Ивуар, Марокко и Тунис также способны замахнуться на многое.

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