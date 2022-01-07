«Суиндон Таун» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 7 января, начало — в 23:00 мск. «Суиндон Таун» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Суиндон Таун»

«Суиндон Таун» нынешний сезон проводит к скромной Второй лиге. Впрочем. подняться из четвертого английского дивизиона команда пытается — 5 место на текущий момент.

В минувшем туре «Суиндон Таун» добыл важнейшие три пункта. Победа над «Нортхэмптоном» (5:2) получилась яркой.

Даже неплохая, по меркам Второй лиги, атака вряд ли сможет проявить себя в матче с сильнейшим клубом Англии. Да и вообще, класс соперников несопоставим.

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Причем «Суиндон Таун» лишь однажды одолел манкунианцев. Было это 25 лет назад, когда команда сотворила настоящее чудо (2:0).

«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы выносит всех и вся в АПЛ. Вряд ли у кого-то есть сомнения, что «Манчестер Сити» выиграет чемпионат.

При мощной атаке (53 мяча), «Манчестер Сити» еще и обороняется надежнее других. В 21 матче команда Гвардиолы пропустила только 13 раз.

К слову, отрыв от ближайших преследователей в АПЛ у команды комфортный — 10 очков. Да и приятная серия из шести побед подряд радует.

Нет сомнений, что даже при ротации «Манчестер Сити» будет активно играть в атаке. Тем паче, мотивации ближайшим резервистам будет не занимать.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.06, на ничью за 13.00, а на «Суиндон Таун» — за 35.00.

«Суиндон Таун» вряд ли сможет дать бой мощной команде Гвардиолы.

«Манчестер Сити» наверняка не допустит недооценки соперника .

Гости имеют в своем составе исполнителей мирового уровня, которые и обеспечат голевое шоу. Наши прогноз и ставка — Фора «Манчестер Сити» -3.5 с коэффициентом 2.38.