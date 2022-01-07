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    «Манчестер Сити» покуражится в Суиндоне?

    «Суиндон Таун» — «Манчестер Сити». Прогноз, ставка (к. 2.38) на футбол, Кубок Англии, 7 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Суиндон Таун» — «Манчестер Сити»
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    Рахим Стерлинг
    «Суиндон Таун» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 7 января, начало — в 23:00 мск. «Суиндон Таун» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 07 Января 2022 года
    Суиндон Таун
  • Англия. Кубок ФА
    •  Суиндон Таун 23:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч Суиндон Таун — Манчестер Сити

  • 1
  • 27.00
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  • 10.00
  • 2
  • 1.08
  • Ставка!
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    «Суиндон Таун»

    «Суиндон Таун» нынешний сезон проводит к скромной Второй лиге. Впрочем. подняться из четвертого английского дивизиона команда пытается — 5 место на текущий момент.

    В минувшем туре «Суиндон Таун» добыл важнейшие три пункта. Победа над «Нортхэмптоном» (5:2) получилась яркой.

    Даже неплохая, по меркам Второй лиги, атака вряд ли сможет проявить себя в матче с сильнейшим клубом Англии. Да и вообще, класс соперников несопоставим.

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    Причем «Суиндон Таун» лишь однажды одолел манкунианцев. Было это 25 лет назад, когда команда сотворила настоящее чудо (2:0).

    «Манчестер Сити»

    Команда Хосепа Гвардиолы выносит всех и вся в АПЛ. Вряд ли у кого-то есть сомнения, что «Манчестер Сити» выиграет чемпионат.

    При мощной атаке (53 мяча), «Манчестер Сити» еще и обороняется надежнее других. В 21 матче команда Гвардиолы пропустила только 13 раз.

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    • К слову, отрыв от ближайших преследователей в АПЛ у команды комфортный — 10 очков. Да и приятная серия из шести побед подряд радует.

    Нет сомнений, что даже при ротации «Манчестер Сити» будет активно играть в атаке. Тем паче, мотивации ближайшим резервистам будет не занимать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.06, на ничью за 13.00, а на «Суиндон Таун» — за 35.00.

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    «Суиндон Таун» вряд ли сможет дать бой мощной команде Гвардиолы.

    «Манчестер Сити» наверняка не допустит недооценки соперника.

    Гости имеют в своем составе исполнителей мирового уровня, которые и обеспечат голевое шоу. Наши прогноз и ставка — Фора «Манчестер Сити» -3.5 с коэффициентом 2.38.

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    «Суиндон Таун» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 07.01.2022. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» покуражится в Суиндоне?
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