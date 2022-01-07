Коэффициенты на матч Суиндон Таун — Манчестер Сити
«Суиндон Таун»
«Суиндон Таун» нынешний сезон проводит к скромной Второй лиге. Впрочем. подняться из четвертого английского дивизиона команда пытается — 5 место на текущий момент.
В минувшем туре «Суиндон Таун» добыл важнейшие три пункта. Победа над «Нортхэмптоном» (5:2) получилась яркой.
Даже неплохая, по меркам Второй лиги, атака вряд ли сможет проявить себя в матче с сильнейшим клубом Англии. Да и вообще, класс соперников несопоставим.
Причем «Суиндон Таун» лишь однажды одолел манкунианцев. Было это 25 лет назад, когда команда сотворила настоящее чудо (2:0).
«Манчестер Сити»
Команда Хосепа Гвардиолы выносит всех и вся в АПЛ. Вряд ли у кого-то есть сомнения, что «Манчестер Сити» выиграет чемпионат.
При мощной атаке (53 мяча), «Манчестер Сити» еще и обороняется надежнее других. В 21 матче команда Гвардиолы пропустила только 13 раз.
К слову, отрыв от ближайших преследователей в АПЛ у команды комфортный — 10 очков. Да и приятная серия из шести побед подряд радует.
Нет сомнений, что даже при ротации «Манчестер Сити» будет активно играть в атаке. Тем паче, мотивации ближайшим резервистам будет не занимать.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.06, на ничью за 13.00, а на «Суиндон Таун» — за 35.00.
«Суиндон Таун» вряд ли сможет дать бой мощной команде Гвардиолы.
«Манчестер Сити»
Гости имеют в своем составе исполнителей мирового уровня, которые и обеспечат голевое шоу. Наши прогноз и ставка — Фора «Манчестер Сити» -3.5 с коэффициентом 2.38.