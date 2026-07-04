5 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Бразилия и Норвегия. Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
Бразилия
Турнирное положение: Бразилия не без проблем выиграла группу C финальной части чемпионата мира-2026, набрав семь очков.
Команда только по разнице мячей опередила своего ближайшего преследователя Марокко, а также на четыре балла — третью в таблице Шотландию и на семь пунктов — аутсайдера квартета Гаити.
Последние матчи: уже первый поединок плей-офф мундиаля принес сложности пентакампеонам, которые по ходу игры уступали Японии, но победили в компенсированное время — 2:1.
При этом заключительный тур группового раунда мирового форума таких проблем не сулил, ведь подопечные Карло Анчелотти разгромили Шотландию (3:0).
Не сыграют: травмированы — Пакета, Рафинья и Уэсли, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах — официальных и контрольных — Бразилия выиграла шесть раз при одной ничьей.
Логично, что такие результаты указывают на классную форму и высокий класс «Селесао», однако нынешний соперник не просто окажет серьезное сопротивление, а и вполне способен выиграть.
Винисиус Жуниор — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с четырьмя голами.
Норвегия
Турнирное положение: Норвегия обеспечила себе участие в плей-офф уже после двух туров группового раунда и в итоге заняла вторую строчку в квартете.
Команда проиграла победителю квартета Франции три балла, тогда как нижестоящие Сенегал и Ирак уступили ей три и шесть пунктов соответственно.
Последние матчи: в 1/16 финала скандинавам выпал непростой соперника в лице Кот-д'Ивуара, который, как это было и у Бразилии, был повержен в конце игры — 2:1.
Финиш группового этапа сборная завершила неудачно, проиграв Франции (1:4), но во многом так произошло потому, что предоставила отдых ряду лидеров.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, три из которых были официальными, Норвегия выиграла четыре раза при одном поражении и одной ничьей.
Таким образом, у «Викингов» несколько хуже форма, чем у соперника, который при этом превосходит их в классе, но они имеют все шансы огорчить фаворита.
Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с пятью голами.
Статистика для ставок
- в семи из восьми последних матей Бразилии забивали больше двух голов
- в трех из четырех последних матчей Норвегия забила больше одного гола
- в трех из четырех последних матчей Норвегии забивали пять голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.84. Ничья — в 3.66, успех Норвегии — в 4.25.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.76 и 2.10.
Прогноз: в семи из восьми последних матей «Селесао» забивали больше двух мячей. Так было и в одном из двух предыдущих поединков этих сборных.
Тем временем, этот сценарий мы видели и в четырех последних матчах «Викингов».
Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, если учесть, что так случилось в трех из четырех последних матчей Норвегии.
Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.25