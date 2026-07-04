прогноз на противостояние Винисиуса и Холанна в 1/8 финала ЧМ-2026, ставка за 1.95

5 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Бразилия и Норвегия. Начало встречи — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Бразилия

Турнирное положение: Бразилия не без проблем выиграла группу C финальной части чемпионата мира-2026, набрав семь очков.

Команда только по разнице мячей опередила своего ближайшего преследователя Марокко, а также на четыре балла — третью в таблице Шотландию и на семь пунктов — аутсайдера квартета Гаити.

Последние матчи: уже первый поединок плей-офф мундиаля принес сложности пентакампеонам, которые по ходу игры уступали Японии, но победили в компенсированное время — 2:1.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

При этом заключительный тур группового раунда мирового форума таких проблем не сулил, ведь подопечные Карло Анчелотти разгромили Шотландию (3:0).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированы — Пакета, Рафинья и Уэсли, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах — официальных и контрольных — Бразилия выиграла шесть раз при одной ничьей.

Логично, что такие результаты указывают на классную форму и высокий класс «Селесао», однако нынешний соперник не просто окажет серьезное сопротивление, а и вполне способен выиграть.

Винисиус Жуниор — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Норвегия

Турнирное положение: Норвегия обеспечила себе участие в плей-офф уже после двух туров группового раунда и в итоге заняла вторую строчку в квартете.

Команда проиграла победителю квартета Франции три балла, тогда как нижестоящие Сенегал и Ирак уступили ей три и шесть пунктов соответственно.

Последние матчи: в 1/16 финала скандинавам выпал непростой соперника в лице Кот-д'Ивуара, который, как это было и у Бразилии, был повержен в конце игры — 2:1.

Финиш группового этапа сборная завершила неудачно, проиграв Франции (1:4), но во многом так произошло потому, что предоставила отдых ряду лидеров.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, три из которых были официальными, Норвегия выиграла четыре раза при одном поражении и одной ничьей.

Таким образом, у «Викингов» несколько хуже форма, чем у соперника, который при этом превосходит их в классе, но они имеют все шансы огорчить фаворита.

Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с пятью голами.

На что ставят в матче Бразилия — Норвегия Букмекерские коэффициенты на матч Бразилия — Норвегия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матей Бразилии забивали больше двух голов

в трех из четырех последних матчей Норвегия забила больше одного гола

в трех из четырех последних матчей Норвегии забивали пять голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бразилия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.84. Ничья — в 3.66, успех Норвегии — в 4.25.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.76 и 2.10.

Прогноз: в семи из восьми последних матей «Селесао» забивали больше двух мячей. Так было и в одном из двух предыдущих поединков этих сборных.

Тем временем, этот сценарий мы видели и в четырех последних матчах «Викингов».

1.95 Тотал больше 2,75 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Бразилия — Норвегия принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, если учесть, что так случилось в трех из четырех последних матчей Норвегии.

2.25 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Бразилия — Норвегия позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.25