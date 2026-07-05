В этом экспрессе проанализируем матч ЧМ-2026, игру юношеского чемпионата Европы и товарищескую встречу. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.17.

«Зенит» — «Химнасия» Ла Плата

Футбол. Товарищеский матч

Петербургский «Зенит» подходит к новому сезону в отличном настроении после возвращения чемпионского титула. В минувшем розыгрыше РПЛ команда Сергея Семака набрала 68 очков, одержав 20 побед, восемь раз сыграв вничью и потерпев всего два поражения. За сезон сине-бело-голубые забили 53 мяча и пропустили лишь 19, подтвердив статус сильнейшей команды страны.

Межсезонье «Зенит» также начал уверенно: сначала крупно обыграл «Ленинградец» (4:0), а затем не оставил шансов махачкалинскому «Динамо» (2:0). Команда сохраняет победный ход и постепенно набирает оптимальную форму перед стартом нового сезона.

Аргентинская «Химнасия» Ла Плата завершила регулярную часть чемпионата на высоком уровне, набрав 26 очков в 16 матчах. Команда одержала восемь побед, дважды сыграла вничью и потерпела шесть поражений, что позволило ей выйти в плей-офф. В 1/8 финала клуб минимально переиграл «Велес Сарсфилд» (1:0), однако уже на следующей стадии уступил «Ривер Плейт» со счётом 0:2 и завершил выступление в турнире. Несмотря на вылет, «Химнасия» оставила хорошее впечатление по итогам сезона и теперь использует товарищеские матчи для подготовки к новым официальным соревнованиям.

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Букмекеры считают фаворитом «Зенит». У команды Сергея Семака хорошие шансы одержать очередную победу и снова порадовать своих фанатов.

Ставка: Обе команды забьют за 1.65.

Сербия (до 19 лет) — Хорватия (до 19 лет)

Футбол. Чемпионат Европы (до 19 лет)

Сербия (до 19 лет) неудачно проводит групповой этап чемпионата Европы. После двух туров команда замыкает таблицу квартета, не набрав ни одного очка и потеряв шансы на выход в полуфинал. В стартовом матче сербы уступили Италии со счётом 0:2, а затем в напряжённой встрече проиграли Украине — 1:2.

В поединке с украинцами Сербия открыла счёт уже на 16-й минуте благодаря точному удару Джордже Ранковича, однако ещё до перерыва соперник дважды поразил ворота балканской команды. Во втором тайме сербы действовали значительно увереннее, сумели выровнять игру и создали несколько опасных моментов, но восстановить равновесие так и не смогли. Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, команда постарается завершить выступление на Евро достойным результатом и осложнить жизнь принципиальному сопернику.

Хорватия (до 19 лет) сохраняет шансы на выход в следующую стадию турнира. Перед заключительным туром команда занимает третье место в группе, имея одно очко после двух матчей. В первой игре хорваты уступили Украине со счётом 1:3, а затем сумели отобрать очки у Италии, завершив встречу без забитых мячей — 0:0.

Матч против итальянцев получился крайне напряжённым. Хорватия сделала ставку на организованную оборону и практически не позволяла сопернику создавать по-настоящему опасные моменты. В атаке команда действовала редко, но сумела выполнить главную задачу — сохранить свои ворота в неприкосновенности. Теперь для продолжения борьбы на турнире хорватам необходим успешный результат в игре с Сербией, которая уже лишилась шансов на выход из группы.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.77.

Бразилия — Норвегия

Футбол. Чемпионат мира

Сборная Бразилии подходит к матчу 1/8 финала в статусе фаворита, однако её выступление на турнире пока нельзя назвать безупречным. На старте мирового первенства команда Карло Анчелотти потеряла очки в поединке с Марокко (1:1), сумев лишь отыграться после пропущенного мяча. Затем пентакампеоны уверенно обыграли Гаити и Шотландию с одинаковым счётом 3:0, но эти победы не убедили специалистов в том, что бразильцы демонстрируют свой максимальный уровень.

В 1/16 финала Бразилия встретилась с Японией и добилась успеха благодаря более длинной скамейке запасных и превосходству в физической готовности. Команда продолжает борьбу за титул, однако в игре всё ещё остаются моменты, требующие улучшения.

Норвежская сборная проводит один из лучших турниров в своей истории и вполне заслуженно добралась до стадии 1/8 финала. На групповом этапе скандинавы обыграли Ирак и Сенегал, а в заключительном туре, уже решив задачу выхода в плей-офф, уступили Франции, сыграв далеко не основным составом.

В первом раунде плей-офф команда Столе Сольбаккена в упорной борьбе одолела Кот-д'Ивуар, где решающее слово вновь сказал Эрлинг Холанн. Вместе с ним лидерами нынешней сборной являются Мартин Эдегор, Кристоффер Айер, Патрик Берг, Антонио Нуса и Александер Сёрлот, благодаря которым нынешнее поколение считается сильнейшим в истории норвежского футбола. Перед встречей с Бразилией Норвегия выглядит соперником, способным навязать борьбу одному из главных претендентов на чемпионский титул.

Ставка: Проход Бразилии за 1.43.

4.17 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.17.