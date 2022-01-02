«Блэкберн Роверс» сыграет на своем поле с «Хаддерсфилдом» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 января, начало — в 17:00 мск. «Блэкберн Роверс» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкберн Роверс»

«Блэкберн Роверс» сейчас на подъеме. «Бродяг», видимо, слишком сильно завело разгромное поражение от «Фулхэма» (0:7), после которого они понеслись.

Вот и нынешняя серия из шести побед подряд впечатляет. Более того, «бродягам» уже мало зоны плей-офф: они метят в дуэт прямого повышения в классе.

В минувшем туре «Блэкберн Роверс» вновь победил. Дома был обыгран «Барнсли» (2:1), причем решающий мяч в активе лидера атак команды Бена Бреретона.

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22-летний форвард вообще феерит: 20 голов в 24 поединках Чемпионшипа. Так что и на этот раз Бреретон должен сказать свое веское слово.

«Хаддерсфилд»

Эта команда изначально виделась одним из претендентов на выход, как минимум, в стыки. Вот и на данный момент «Хаддерсфилд» занимает искомое 6 место.

Вот только конкурентов громадье, и многие дышат в спину. Тем паче, команда провела больше матчей, чем идущие следом КПР и «Сток Сити».

К слову, в минувшем туре «Хаддерсфилд» взял три пункта на выезде. В матче с «Ноттингемом» (0:1) команда забила победный мяч еще до перерыва.

В нынешнем сезоне неплохо смотрится Дэнни Уорд. Форвард отличился семью забитыми мячами в Чемпионшипе.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Блэкберн Роверс» за 1.92, на ничью за 3.68, а на «Хаддерсфилд» — за 4.10.

«Блэкберн Роверс» сейчас сносит всех и вся на своем пути .

«Хаддерсфилд» имеет трехматчевую победную серию, однако маловато забивает.

За хозяев говорит действующая шестиматчевая победная серия и прекрасная форма Бреретона. Наши прогноз и ставка — Фора «Блэкберн Роверс» -0.75 с коэффициентом 2.18.