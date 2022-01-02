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    Седьмая подряд победа «бродяг»?

    «Блэкберн Роверс» — «Хаддерсфилд». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Чемпионшип, 2 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн Роверс» — «Хаддерсфилд»
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    Бен Бреретон
    «Блэкберн Роверс» сыграет на своем поле с «Хаддерсфилдом» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 января, начало — в 17:00 мск. «Блэкберн Роверс» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Блэкберн Роверс»

    «Блэкберн Роверс» сейчас на подъеме. «Бродяг», видимо, слишком сильно завело разгромное поражение от «Фулхэма» (0:7), после которого они понеслись.

    Вот и нынешняя серия из шести побед подряд впечатляет. Более того, «бродягам» уже мало зоны плей-офф: они метят в дуэт прямого повышения в классе.

    В минувшем туре «Блэкберн Роверс» вновь победил. Дома был обыгран «Барнсли» (2:1), причем решающий мяч в активе лидера атак команды Бена Бреретона.

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    22-летний форвард вообще феерит: 20 голов в 24 поединках Чемпионшипа. Так что и на этот раз Бреретон должен сказать свое веское слово.

    «Хаддерсфилд»

    Эта команда изначально виделась одним из претендентов на выход, как минимум, в стыки. Вот и на данный момент «Хаддерсфилд» занимает искомое 6 место.

    Вот только конкурентов громадье, и многие дышат в спину. Тем паче, команда провела больше матчей, чем идущие следом КПР и «Сток Сити».

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    • К слову, в минувшем туре «Хаддерсфилд» взял три пункта на выезде. В матче с «Ноттингемом» (0:1) команда забила победный мяч еще до перерыва.

    В нынешнем сезоне неплохо смотрится Дэнни Уорд. Форвард отличился семью забитыми мячами в Чемпионшипе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Блэкберн Роверс» за 1.92, на ничью за 3.68, а на «Хаддерсфилд» — за 4.10.

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    «Блэкберн Роверс» сейчас сносит всех и вся на своем пути.

    «Хаддерсфилд» имеет трехматчевую победную серию, однако маловато забивает.

    За хозяев говорит действующая шестиматчевая победная серия и прекрасная форма Бреретона. Наши прогноз и ставка — Фора «Блэкберн Роверс» -0.75 с коэффициентом 2.18.

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    «Блэкберн Роверс» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 02.01.2022. Прогнозы на футбол. Седьмая подряд победа «бродяг»?
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