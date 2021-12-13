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    «Чанчунь Ятай» своего не упустит?

    «Гуанчжоу Сити» — «Чанчунь Ятай». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Суперлига, 13 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Гуанчжоу Сити» — «Чанчунь Ятай»
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    Муса Дембеле
    «Гуанчжоу Сити» сыграет на своем поле с «Чанчунь Ятай» в рамках 15-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 13:00 мск. «Гуанчжоу Сити» — «Чанчунь Ятай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гуанчжоу Сити»

    «Гуанчжоу Сити» занимает 8 место в Суперлиге. Причем забивает и пропускает команда с одинаковой частотой (21:21).

    Команда наверняка настроена подняться повыше. Да и уровень игры она демонстрирует вполне приличный.

    Вот и в предыдущем матче «Гуанчжоу Сити» сыграл не лучшим образом. В кубковом матче с «Чэнду» команда уступила в серии пенальти.

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    Против «Чанчунь Ятай» команда в последние годы играет относительно успешно. Из пяти последних очных поединков «Гуанчжоу Сити» выиграл три раза при двух поражениях.

    «Чанчунь Ятай»

    Эта команда занимает вполне приличную третью позицию. «Чанчунь Ятай» на 5 очков отстает от лидера Суперлиги «Шаньдун Тайшань».

    При этом стоит отметить довольно надежную оборону команды. В 14 матчах она дала результативный сбой только 11 раз.

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    • В предыдущем своем поединке команда не сумела достичь нужного результата. В 1/8 финала кубкового матча с «Шанхай Шэньхуа» «Чанчунь Ятай» уступил 0:2.

    Причем до той неудачи в активе у «Чанчунь Ятай» были две победы к ряду. В составе команды выделяется бразилец Эрик. Форвард забил 4 мяча в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Чанчунь Ятай» за 2.05, на ничью за 3.60, а на «Гуанчжоу Сити» — за 3.50.

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    «Гуанчжоу Сити» слишком много пропускает в свои ворота.

    Гости пытаются приблизиться к дуэту лидеров.

    «Чанчунь Ятай» смотрится мощнее соперника, и не должен упустить своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Чанчунь Ятай» с коэффициентом 2.05.

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    «Гуанчжоу Сити» — «Чанчунь Ятай»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 13.12.2021. Прогнозы на футбол. «Чанчунь Ятай» своего не упустит?
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