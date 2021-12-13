«Гуанчжоу Сити» сыграет на своем поле с «Чанчунь Ятай» в рамках 15-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 13:00 мск. «Гуанчжоу Сити» — «Чанчунь Ятай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гуанчжоу Сити»

«Гуанчжоу Сити» занимает 8 место в Суперлиге. Причем забивает и пропускает команда с одинаковой частотой (21:21).

Команда наверняка настроена подняться повыше. Да и уровень игры она демонстрирует вполне приличный.

Вот и в предыдущем матче «Гуанчжоу Сити» сыграл не лучшим образом. В кубковом матче с «Чэнду» команда уступила в серии пенальти.

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Против «Чанчунь Ятай» команда в последние годы играет относительно успешно. Из пяти последних очных поединков «Гуанчжоу Сити» выиграл три раза при двух поражениях.

«Чанчунь Ятай»

Эта команда занимает вполне приличную третью позицию. «Чанчунь Ятай» на 5 очков отстает от лидера Суперлиги «Шаньдун Тайшань».

При этом стоит отметить довольно надежную оборону команды. В 14 матчах она дала результативный сбой только 11 раз.

В предыдущем своем поединке команда не сумела достичь нужного результата. В 1/8 финала кубкового матча с «Шанхай Шэньхуа» «Чанчунь Ятай» уступил 0:2.

Причем до той неудачи в активе у «Чанчунь Ятай» были две победы к ряду. В составе команды выделяется бразилец Эрик. Форвард забил 4 мяча в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Чанчунь Ятай» за 2.05, на ничью за 3.60, а на «Гуанчжоу Сити» — за 3.50.

«Гуанчжоу Сити» слишком много пропускает в свои ворота .

Гости пытаются приблизиться к дуэту лидеров.

«Чанчунь Ятай» смотрится мощнее соперника, и не должен упустить своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Чанчунь Ятай» с коэффициентом 2.05.