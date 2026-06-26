В очередном экспрессе разберём товарищескую игру и два матча на ЧМ-2026. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 6.48.

«Велес» — «Арсенал» Тула

Футбол. Товарищеский матч

Московский клуб в прошлом сезоне выступал во Второй лиге А и сумел добиться повышения в Первую лигу. В стыковых матчах команда ярко провела домашнюю встречу против «Сибири», разгромив соперника 4:1, однако в ответной игре уступила 1:2 и прошла дальше за счёт суммарного преимущества.

По ходу сезона «Велес» демонстрировал достаточно прагматичный футбол: 20 забитых и 12 пропущенных мячей в 18 турах подтверждают акцент на дисциплину и игру от обороны.

Тульский клуб провёл непростой сезон в Первой лиге, завершив его на 13-й позиции. Команда одержала восемь побед при 15 ничьих и 11 поражениях, а разница мячей (42:44) отражает нестабильность как в атаке, так и в обороне. На финише чемпионата «Арсенал» не сумел победить в восьми матчах подряд, а в двух последних турах уступил «Енисею» (0:1) и московской «Родине» (1:4). Летние товарищеские встречи также не добавили оптимизма — ничья с костромским «Спартаком» (1:1) и поражение от «Волги» (1:2).

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«Велес» подходит к матчу с эмоциональным подъёмом после повышения в классе и уверенных результатов в концовке прошлого сезона. «Арсенал» же, наоборот, переживает спад.

Ставка: Победа «Велеса» с форой (0) за 1.93.

Панама — Англия

Футбол. Чемпионат мира. Групповой этап

Команда Томаса Кристиансена попала в сложную группу и после двух туров фактически лишилась шансов на выход в плей-офф, проиграв Гане и Хорватии. При этом по игре панамцы выглядели не столь безнадёжно. В обоих матчах они уступили с минимальной разницей, а решающие голы пропускали в концовках. Это создаёт впечатление команды, которая конкурентоспособна, но не умеет дожимать соперников и часто теряет концентрацию в ключевые моменты.

Если смотреть шире, в последних пяти матчах у Панамы одна победа, одна ничья и три поражения. Были как провалы (0:6 от Бразилии в товарищеской встрече), так и более уверенные выступления, включая ничью с Боснией (1:1) и победу над Доминиканской Республикой (4:2). Главная проблема — нестабильность обороны.

Подопечные Томаса Тухеля подходят к игре в статусе одного из фаворитов турнира, хотя их форма пока вызывает вопросы. В последних пяти матчах у англичан три победы, одна ничья и одно поражение. Команда способна играть по-разному: от тотального доминирования до осторожного футбола по счёту, в зависимости от соперника.

На ЧМ-2026 Англия стартовала ярко, обыграв Хорватию 4:2, где особенно впечатлил атакующий потенциал. Однако затем последовала нулевая ничья с Ганой, после которой появились разговоры о нестабильности в реализации моментов.

Панама умеет навязывать борьбу и держаться до конца, но класс на стороне Англии. Если англичане реализуют своё преимущество в атаке, матч может пройти под их контролем, но при затяжной игре Панама способна долго сохранять интригу.

Ставка: ТБ 3 голов за 1.64.

Хорватия — Гана

Футбол. Чемпионат мира. Групповой этап

Хорватия вновь приехала на крупный турнир с амбициями, однако старт ЧМ-2026 для «шашечных» получился неоднозначным. Подопечные Златко Далича провели два совершенно разных матча. В первом туре хорваты сыграли в открытый футбол с Англией и уступили 2:4, пропустив несколько результативных атак. Во втором — команда уже действовала более прагматично, минимально обыграв Панаму (1:0).

Отдельное внимание приковано к Луке Модричу, который недавно провёл 200-й матч за национальную сборную — показатель, подчеркивающий опыт и стабильность нынешнего поколения хорватов. Главный вопрос к команде — баланс между атакой и обороной. При открытой игре Хорватия уязвима, при закрытой — иногда не хватает креатива впереди.

Команда Карлуша Кейруша делает ставку на дисциплину и осторожный футбол. Португальский специалист, возглавивший сборную весной, не стал радикально менять структуру игры, но усилил оборону. Результат — две сухие игры на старте турнира. Гана сначала дожала Панаму в концовке (1:0), а затем удержала нулевую ничью с Англией (0:0). При этом в атаке всё пока скромнее — всего один забитый мяч за два тура.

Матч выглядит как классическое противостояние опыта и баланса (Хорватия) против дисциплины и оборонительной структуры (Гана). Хорваты выглядят более вариативными, но у Ганы есть чёткий план на игру, который уже доказал свою эффективность против сильных соперников.

Ставка: Гана не проиграет за 2.05.

6.48 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 6.48.