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    Все новости спорта

    Добьется ли «Аякс» шестой победы в группе?

    «Аякс» — «Спортинг». Прогноз (к. 2.05) и ставки на футбол, Лига чемпионов, 7 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Аякс Прогнозы на Спортинг Лиссабон Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Спортинг»
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    Дэви Классен
    7 декабря состоится матч 6 тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором сойдутся «Аякс» и «Спортинг». Начало матча группы C в 23:00 мск. «Аякс» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 07 Декабря 2021 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 23:00 Спортинг Спортинг
  • Лиссабон
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    Коэффициенты на матч Аякс — Спортинг

  • 1
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  • Ставка!
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    «Аякс»

    «Аяксиды» решили вопрос с выходом из группы. Они уверенно лидируют с 15 очками на счету. При любом раскладе команда выходит в плей-офф с первой позиции.

    Подопечные Эрика тен Хага набрали максимальные 15 очков за 5 туров. Также впечатляет статистика голов. У хозяев 16 забитых и 3 пропущенных.

    «Аякс» уверенно разгромил« Спортинг» (5:1), дважды победил дортмундскую «Боруссию» (4:0, 3:1) и дважды выиграл у «Бешикташа» (2:1, 2:0).

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    После 5 тура ЛЧ «Аякс» провел 2 матча в чемпионате, где он выиграл у «Спарты» 1:0 и разгромил «Виллем II» 5:0.

    «Спортинг»

    У лиссабонской команды 9 очков, которые она набрала за 3 последних тура. Благодаря этому гости обеспечили себе место в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.

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    • Ключевой стала победа над «Боруссией» со счетом 3:1. Это позволило «Спортингу» оторваться от нее в таблице и лишить шансов на продолжение борьбы в ЛЧ. Помимо этого «львы» дважды разгромили «Бешикташ» (4:0, 4:1).

    Отметим, что и в чемпионате Португалии у «Спортинга» все ровно. Там он на второй позиции с 35 баллами и постоянно наступает на пятки «Порту».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После победы над «Боруссией» «зелено-белые» обыграли «Тонделу» 2:0 и «Бенфику» 3:1.

    Прогноз и ставка

    «Аякс» является фаворитом этого противостояния. На его победу букмекеры дают 1.51, тогда как на «Спортинг» выставлена котировка 6.40. На ничью можно поставить с котировкой 4.60.

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    «Аякс» выиграл все 5 матчей и сейчас команда Эрика тен Хага близка к тому, чтобы стать восьмой по счету, которой удалось победить во всех 6 играх групповой стадии.

    Учитывая, что прошлая игра прошла результативно и закончилась разгромом «Спортинга», можно предположить, что «аяксиды» смогут добиться своей цели. Рекомендуемая ставка — победа «Аякса» и тотал больше 2.5 за 2.05.

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    «Аякс» — «Спортинг»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 07.12.2021. Прогнозы на футбол. Добьется ли «Аякс» шестой победы в группе?
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