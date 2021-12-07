Коэффициенты на матч Аякс — Спортинг
«Аякс»
«Аяксиды» решили вопрос с выходом из группы. Они уверенно лидируют с 15 очками на счету. При любом раскладе
Подопечные Эрика тен Хага набрали максимальные 15 очков за 5 туров. Также впечатляет статистика голов. У хозяев 16 забитых и 3 пропущенных.
«Аякс» уверенно разгромил« Спортинг» (5:1), дважды победил дортмундскую «Боруссию» (4:0, 3:1) и дважды выиграл у «Бешикташа» (2:1, 2:0).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
После 5 тура ЛЧ «Аякс» провел 2 матча в чемпионате, где он выиграл у «Спарты» 1:0 и разгромил «Виллем II» 5:0.
«Спортинг»
У лиссабонской команды 9 очков, которые она набрала за 3 последних тура. Благодаря этому гости обеспечили себе место в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.
Ключевой стала победа над «Боруссией» со счетом 3:1. Это позволило «Спортингу» оторваться от нее в таблице и лишить шансов на продолжение борьбы в ЛЧ. Помимо этого «львы» дважды разгромили «Бешикташ» (4:0, 4:1).
Отметим, что и в чемпионате Португалии у «Спортинга» все ровно. Там он на второй позиции с 35 баллами и постоянно наступает на пятки «Порту».
Календарь и таблица Лиги чемпионов
После победы над «Боруссией» «зелено-белые» обыграли «Тонделу» 2:0 и «Бенфику» 3:1.
Прогноз и ставка
«Аякс» является фаворитом этого противостояния. На его победу букмекеры дают 1.51, тогда как на «Спортинг» выставлена котировка 6.40. На ничью можно поставить с котировкой 4.60.
«Аякс» выиграл все 5 матчей и сейчас команда Эрика тен Хага близка к тому, чтобы стать восьмой по счету, которой удалось победить
Учитывая, что прошлая игра прошла результативно и закончилась разгромом «Спортинга», можно предположить, что «аяксиды» смогут добиться своей цели.