7 декабря состоится матч 6 тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором сойдутся «Аякс» и «Спортинг». Начало матча группы C в 23:00 мск. «Аякс» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

«Аяксиды» решили вопрос с выходом из группы. Они уверенно лидируют с 15 очками на счету. При любом раскладе команда выходит в плей-офф с первой позиции.

Подопечные Эрика тен Хага набрали максимальные 15 очков за 5 туров. Также впечатляет статистика голов. У хозяев 16 забитых и 3 пропущенных.

«Аякс» уверенно разгромил« Спортинг» (5:1), дважды победил дортмундскую «Боруссию» (4:0, 3:1) и дважды выиграл у «Бешикташа» (2:1, 2:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

После 5 тура ЛЧ «Аякс» провел 2 матча в чемпионате, где он выиграл у «Спарты» 1:0 и разгромил «Виллем II» 5:0.

«Спортинг»

У лиссабонской команды 9 очков, которые она набрала за 3 последних тура. Благодаря этому гости обеспечили себе место в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.

Ключевой стала победа над «Боруссией» со счетом 3:1. Это позволило «Спортингу» оторваться от нее в таблице и лишить шансов на продолжение борьбы в ЛЧ. Помимо этого «львы» дважды разгромили «Бешикташ» (4:0, 4:1).

Отметим, что и в чемпионате Португалии у «Спортинга» все ровно. Там он на второй позиции с 35 баллами и постоянно наступает на пятки «Порту».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После победы над «Боруссией» «зелено-белые» обыграли «Тонделу» 2:0 и «Бенфику» 3:1.

Прогноз и ставка

«Аякс» является фаворитом этого противостояния. На его победу букмекеры дают 1.51, тогда как на «Спортинг» выставлена котировка 6.40. На ничью можно поставить с котировкой 4.60.

«Аякс» выиграл все 5 матчей и сейчас команда Эрика тен Хага близка к тому, чтобы стать восьмой по счету, которой удалось победить во всех 6 играх групповой стадии .