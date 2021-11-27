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    Разъяренная «Алания» сразу понесется в атаку?

    «Алания» — «Велес». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, ФНЛ, 27 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Велес»
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    Ростислав Солдатенко
    «Алания» сыграет на своем поле с «Велесом» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 16:00 мск. «Алания» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 27 Ноября 2021 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 16:00 Велес Велес
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч Алания — Велес
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 7.30
  • Ставка!
    •

    «Алания»

    Даже в Грозном, где временно принимают «барсы», команда Спартака Гогниева разучилась побеждать. Второе поражение к ряду — уже сигнал.

    Правда, кучность в турнирной таблице очень высокая. И нет сомнений, что «Алания» еще порадует своей мощной атакой.

    Минувший тур обернулся для владикавказцев форменным разочарованием. Поражение от молодых спартаковцев (2:3) может сильно ударить по самолюбию игроков.

    Прогнозы на ФНЛ

    С «крылатыми быками» команда играет не слишком удачно. За трехматчевую историю противостояний «Алания» не выиграла ни разу — три ничьи!

    «Велес»

    Москвичей можно любить и ненавидеть, но «Велес» старается! 9 место для клуба с небольшим бюджетом — шикарный показатель.

    Вот только в атаке дела у столичного клуба иду не лучшим образом. В 24 матчах забито всего 27 мячей: чуть больше, чем гол за игру.

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    • Минувший тур «Велес» провел неудачно. Однако вряд ли кто-то кинет камень в огород команды, уступившей с боем лидеру «Оренбургу» (1:2).

    Артур Галоян, забивший 8 мячей в чемпионате, наверняка доигрывает в команде последние матчи. Наверняка лидер «Велеса» зимой сменит клубную прописку.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.48, на ничью за 4.40, а на «Велес» — за 6.50.

    «Алания» наконец-то вспомнит о своих высоких амбициях, и покажет умение атаковать.

    Гости сыграют вторым номером, но вряд ли сумеют сдержать атаки «барсов».

    Команда Гогниева намерена прервать двухматчевую пораженческую серию в Грозном. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» в 1 тайме с коэффициентом 2.02.

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    «Алания» — «Велес»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. Разъяренная «Алания» сразу понесется в атаку?
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