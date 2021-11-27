«Алания» сыграет на своем поле с «Велесом» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 16:00 мск. «Алания» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

Даже в Грозном, где временно принимают «барсы», команда Спартака Гогниева разучилась побеждать. Второе поражение к ряду — уже сигнал.

Правда, кучность в турнирной таблице очень высокая. И нет сомнений, что «Алания» еще порадует своей мощной атакой.

Минувший тур обернулся для владикавказцев форменным разочарованием. Поражение от молодых спартаковцев (2:3) может сильно ударить по самолюбию игроков.

Прогнозы на ФНЛ

С «крылатыми быками» команда играет не слишком удачно. За трехматчевую историю противостояний «Алания» не выиграла ни разу — три ничьи!

«Велес»

Москвичей можно любить и ненавидеть, но «Велес» старается! 9 место для клуба с небольшим бюджетом — шикарный показатель.

Вот только в атаке дела у столичного клуба иду не лучшим образом. В 24 матчах забито всего 27 мячей: чуть больше, чем гол за игру.

Минувший тур «Велес» провел неудачно. Однако вряд ли кто-то кинет камень в огород команды, уступившей с боем лидеру «Оренбургу» (1:2).

Артур Галоян, забивший 8 мячей в чемпионате, наверняка доигрывает в команде последние матчи. Наверняка лидер «Велеса» зимой сменит клубную прописку.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.48, на ничью за 4.40, а на «Велес» — за 6.50.

«Алания» наконец-то вспомнит о своих высоких амбициях , и покажет умение атаковать.

Гости сыграют вторым номером, но вряд ли сумеют сдержать атаки «барсов».

Команда Гогниева намерена прервать двухматчевую пораженческую серию в Грозном. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» в 1 тайме с коэффициентом 2.02.