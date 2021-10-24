«Зенит» сыграет на своем поле против «Спартака» в 12-м туре чемпионата России. Матч пройдет 24 октября в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск. «Зенит» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 11-ти туров. На данный момент в активе действующего чемпиона 23 очка.

У «Зенита» среди недели был непростой матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Несмотря на все старания, команда Сергея Семака потерпела обидное поражение, пропустив единственный гол за несколько минут до конца игры. Результат сложно назвать справедливым, «Зенит» действительно достойно провел встречу со «Старой синьорой».

После этого серия поражений «Зенита» достигла трех матчей. Ранее в октябре сине-бело-голубые проиграли «Сочи» и тульскому «Арсеналу». Есть подозрение, что питерский клуб пока что полностью сконцентрирован на Лиге чемпионов и немного сбавил обороты во внутреннем чемпионате.

Предстоящий матч могут пропустить два главных мотора «Зенита» в атаке — бразильцы Клаудиньо и Малком, получившие повреждения в игре «Ювентусом». Далер Кузяев пропустит встречу со «Спартаком» из-за дисквалификации.

«Спартак»

«Спартак» тем временем находится на седьмом месте в таблице РПЛ. В 11-ти матчах красно-белые набрали 17 очков.

У «Спартака» на этой неделе тоже был эмоциональный матч в еврокубках. Команда Руя Витории проиграла на своем поле «Лестеру» со счетом 3:4. По ходу встречи спартаковцы вели 2:0, но в итоге получили от соперника мощный ответ.

«Лестер» наказал «Спартак», в первую очередь, за грубейшие ошибки в обороне. Антигероями встречи стали Самюэль Жиго и Николай Рассказов.

Все прогнозы на РПЛ

Между тем, беспроигрышная серия «Спартака» в РПЛ составляет уже три матча. В прошлом туре команда Витории героически спаслась в игре с «Динамо» (2:2), вырвав на последних минутах ничью, а перед этим были победы над «Уфой» и «Ахматом».

У «Спартака» из-за перебора желтых карточек в ближайшем матче не сможет сыграть Жиго.

Прогноз и ставка

На «Зенит» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 4.80, а победу «Спартака» — за 6.40.

«Зенит» недавно провалил матчи против «Сочи» и тульского «Арсенала», но эти поражения связаны, по всей видимости, с отсутствием правильного настроя. В матче против «Спартака» об этом не может быть и речи.

И очевидно, что «Зенит» способен обыграть «Спартак» даже без Малкома и Клаудиньо. На данный момент хозяева находятся на чуть-чуть другом уровне.

Ставка — победа «Зенита» + общий тотал больше 2,5 за 2.19.