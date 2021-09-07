Во вторник, 7 сентября, сборная России на своем поле примет команду Мальты в матче квалификации ЧМ-2022. Встреча группы H, которая пройдет в Москве на «Открытие Арене», начнется в 21:45 по московскому времени. Россия — Мальта: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Россия

Сборная России возглавляет турнирную таблицу группы H, имея на своем счету 10 очков после пяти туров.

Весной команда Станислава Черчесова обыграла Мальту (3:1) и Словению (2:1), но проиграла Словакии (1:2).

Выступив на чемпионате Европы, где россияне не вышли из группы, Черчесов покинул свой пост, а его место занял Валерий Карпин.

Уже с новым наставником сборная России в сентябре успела разойтись миром с Хорватией (0:0) и выиграть у Кипра (2:0).

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Игру с киприотами из-за травм пропустили Марио Фернандес, Дмитрий Чистяков, Сергей Петров, Алексей Ионов и Даниил Фомин.

Мальта

Сборная Мальты расположилась на пятой строчке в турнирной таблице группы H с 4 набранными баллами.

«Соколы» неудачно провели весенний отрезок отбора ЧМ-2022, проиграв России (1:3) и Хорватии (0:3), а также поделив очки со Словакией (2:2).

Зато уже в сентябре подопечные Дэвиса Манджи сенсационно разгромили Кипр (3:0) и достойно поборолись со Словенией (0:1).

У сборной Мальты есть небольшие кадровые проблемы, а самой большой потерей можно назвать опытного полузащитника «Хибернианс» Бьорна Кристенсена.

Прогноз и ставка

Букмекеры ожидают от команд результативной игры: тотал больше 2,5 — с коэффициентом 1.43, тотал меньше 2,5 — 2.85.

Подопечные Карпина пока не впечатляют большим количеством голов. Хорватам они не забили, а в ворота киприотов отправили два мяча, после чего заметно подсели физически и больше думали об обороне, чем об атаке.

Очевидно, что в Москве хозяева будут играть только на победу и, скорее всего, свои три очка получат, но резерва на очень крупный триумф у них все-таки нет, поэтому наш прогноз и ставка — «тотал меньше 3,5» за 1.80.

Чтобы увеличить коэффициент, можно взять «победу хозяев и тотал меньше 3,5» за 2.07.