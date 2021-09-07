Россия — Мальта: на что ставят?

7 сентября сборнаяпроведет матч шестого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года. Матч противначнется на стадионе «Спартак» в 21:45.

После пяти туров команда Валерия Карпина возглавляет группу H, имея в активе 10 очков. Столько уже у Хорватии. 7 у Словении.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Коэффициенты букмекеров однозначны: Россия — фаворит. На ее победу предлагается поставить за 1.17, победа Мальты котируется в 17.50.

LiveSport.Ru обратился к БК Olimpbet, чтобы узнать, на что ставят ее клиенты.

В основных исходах по количеству ставок 96% ставок на победу России. 66% сделали ставку на ТМ 3,5.

По суммам ставок картина немного иная: 90% остановили свой выбор на победе России, а вот на ТМ 3,5 день поставили только 8% игроков, а вот на ТБ 3,5 — 92%.

Olimpbet предлагает новым клиентам отличный бонус : три фрибета по 500 рублей.

Самые популярные исходы (от общего количества):

— Победа России — 71.49%

— Инд. России (2) Бол — 9.65%

— Инд. России (1.5) Бол — 8.33%

— Россия забьет: да — 6.14%

— Инд. России (2.5) Бол — 4.39%

Самые популярные исходы (от общей суммы):

— Победа России — 78.49%

— Инд. России (2.5) Бол — 7.26%

— Инд. России (2) Бол — 4.86%

— Победа России с форой (-2) — 4.76%

— Победа России с форой (-2.5) — 4.63%

Эксперты LiveSport.Ru подготовили свой прогноз на матч Мальта — Россия. Коэффициент предлагаемой ставки в нем 1.80.