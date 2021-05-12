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    Сможет ли «Челси» обыграть «Арсенал»?

    «Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставка (к. 3.95) на футбол, АПЛ, 12 мая 2021 года

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    Томас Тухель
    «Челси» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 36-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 мая на «Стэмфорд Бридж», начало — в 22:15 мск. «Челси» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Мая 2021 года
    Челси
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    «Челси»

    «Челси» на прошлой неделе провел два выдающих матча. Сначала лондонский клуб триумфально ворвался в финал Лиги чемпионов, выиграв на своем поле у мадридского «Реала». Давно такого не было, чтобы «Королевский клуб» выглядел на фоне соперника настолько убого.

    А через несколько дней «Челси» наказал и своего соперника по финалу ЛЧ. Команда Томаса Тухеля одержала гостевую победу над «Манчестер Сити» в рамках АПЛ. «Синие» первыми пропустили, но в итоге забили в ответ два мяча и выиграли.

    Но тут, правда, надо не забывать, что ключевым стал ужасный промах Серхио Агуэро: аргентинец очень неуклюже исполнил пенальти, попытавшись забить паненкой.

    Остается только догадываться, какими секретами Тухель поделился с игроками «Челси», которые незадолго до его приезда в Лондон свалились почти в середину турнирной таблицы. А прямой сейчас это один из лучших клубов Европы. В общем, невероятное преображение «Челси» — это, безусловно, главная загадка сезона.

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    • «Челси» в пяти предыдущих матчах АПЛ набрал 13 очков и пропустил лишь два мяча.

    «Арсенал»

    Тем временем «Арсенал» попрощался с последней надеждой спасти текущий сезон.

    «Канониры» не смогли выйти в финал Лиги Европы. Победа в этом турнире могла подарить им пропуск в групповой этап Лиги чемпионов, но, увы, придется ждать еще как минимум год.

    «Арсенал» так и не вскрыл оборону испанского «Вильярреала» в ответной встреча — матч завершился вничью 0:0, а Микель Артета проиграл в тренерском противостоянии с Унаи Эмери.

    В АПЛ у «Арсенала» тоже никаких перспектив. За три тура до финиша команда находится в турнирной таблице на девятом месте.

    Все прогнозы на АПЛ

    После вылета из Лиги Европы «Арсенал» выиграл на своем поле у «Вест Бромвича» (3:1).

    Прогноз и ставка

    На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.79, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Арсенала» — за 5.15.

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    «Арсенал» уверенно выиграл у «Челси» в матче первого круга, но это было еще до того, как на «Стэмфорд Бридж» прибыл Тухель. «Челси» Лэмпарда для всех был простым соперником.

    Впереди финал ЛЧ, для «Челси» это сейчас главная цель, но в АПЛ команда пока что не может расслабиться, в противном случае, можно очутиться за пределами топ-4.

    Ставка — победа «Челси» за 1.79.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Челси» + обе команды забьют за 3.95. «Арсеналу» уже нечего терять, а это значит, что рисковать теперь можно чуть больше, чем обычно.

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