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    Сможет ли «Наполи» продлить домашнюю серию в матчах с «Лацио»?

    «Наполи» — «Лацио». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч Серии А, футбол, 22 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Лацио»
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    Дрис Мертенс
    В матче 32 тура итальянской Серии А «Наполи» на стадионе «им. Марадоны» примет «Лацио». Поединок состоится 22 апреля в 21:45 по мск. «Наполи» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Апреля 2021 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 21:45 Лацио Лацио
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.65
  • Ставка!
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    «Наполи»

    После 31 матча «Наполи» занимает 5 место в турнирной таблице Серии А, имея на своем счету 60 очков. За этот отрезок команда вышла на третье место в спике самых результативных — 66 голов.

    «Неаполитанцы» в прошлом туре разошлись миром с «Интером» (1:1). Хозяева вели на протяжении первого тайма, но пропустили в ответ после перерыва.

    До этого «Адзурри» победили «Сампдорию» 2:0, «Кротоне» 4:3 и «Рому» 2:0. Единственное поражение за 5 матчей было в игре с «Ювентусом» (1:2).

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    Не помогут своей команде Давид Оспина, Диего Демме и Фаузи Гулям.

    «Лацио»

    «Лацио» является преследователем «Наполи» по турнирной таблице. У них 58 очков и 6 позиция.

    «Римляне» имеют на 2 пункта меньше в борьбе за Лигу Европы, поэтому матч имеет для них огромное значение. Тем более у них есть игра в запасе и в случае победы получится неплохое преимущество.

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    • «Лациале» не встречали достойных соперников в последних пяти турах чемпионата, в которых команда праздновала победу. Гости выиграли у «Беневенто» 5:3, победили «Верону» и «Удинезе» 1:0, а также обыграли «Специю» 2:1 и «Кротоне» 3:2.

    Тренерский штаб не сможет рассчитывать на Гонсало Эскаланте и Луиса Фелипе.

    Прогноз и ставка

    Перед матчем букмекеры дают следующие коэффициенты: 2.03 — на победу «Наполи», 3.75 — на ничью и 3.60 — на победу «Лацио».

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    В прошлый раз выиграл «Лацио» со счетом 2:0. Однако в Неаполе «Римлянам» не везет. Они проигрывали в трех матчах подряд.

    В таком случае предлагаем поставить на победу «Наполи» с коэффициентом 2.03.

    В трех из четырех очных встреч между этими командами забивалось не более двух голов. Нам предлагают хороший вариант в виде ставки на тотал меньше 3 за 1.83.

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