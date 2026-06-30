В этом экспрессе разберём товарищескую встречу, а также два матча 1/16 финала ЧМ-2026. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.72.
«Крылья Советов» — «Сокол»
Футбол. Товарищеский матч
«Крылья Советов» завершили прошлый сезон РПЛ на 11-м месте, набрав 32 очка за 30 туров. Самарцы одержали восемь побед, столько же раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений при отрицательной разнице мячей — 35:50. При этом концовка чемпионата для команды получилась достаточно успешной. В последних турах «Крылья Советов» смогли обыграть сразу несколько сильных соперников: на своём поле был повержен «Спартак» (2:1), затем последовала уверенная победа над «Локомотивом» (2:0), а в заключительном матче сезона команда разгромила «Акрон» (4:1). Единственным неудачным результатом на этом отрезке стало поражение от «Оренбурга» (0:1). Летнюю подготовку самарцы начали с товарищеской встречи против «Нефтехимика», которая завершилась ничьей 1:1.
«Сокол» провёл крайне сложный сезон в Лиге PARI и по итогам чемпионата занял 17-е место, оказавшись в зоне вылета. За 34 матча саратовский клуб одержал лишь пять побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 18 поражений.
Однако концовка сезона получилась заметно лучше. «Сокол» завершил чемпионат серией из четырёх матчей без поражений: команда обыграла КАМАЗ (1:0), «Волгу» (1:0) и «Черноморец» (1:0), а также разошлась миром со «Спартаком» из Костромы (1:1). Несмотря на этот рывок, исправить положение в таблице уже не удалось. После отпуска саратовцы пока не проводили контрольных игр.
По уровню состава преимущество на стороне «Крыльев Советов». Самарцы обладают более качественным подбором исполнителей. Однако саратовцы умеют играть от обороны, поэтому лёгкой встречи для фаворита ждать не стоит.
Ставка: Победа «Крыльев Советов» с форой (-1) за 1.62.
Англия — ДР Конго
Футбол. Чемпионат мира. 1/16 финала
Сборная Англии уверенно прошла групповой этап чемпионата мира, заняв первое место в квартете L с семью очками. Команда Томаса Тухеля начала турнир с яркой победы над Хорватией (4:2), затем столкнулась с проблемами в матче против Ганы (0:0), но в заключительной встрече спокойно обыграла Панаму (2:0), обеспечив себе лидерство в группе.
Англия делает основной упор на контроль мяча и качество состава. Главной ударной силой команды остаётся Гарри Кейн, который уже стал лучшим бомбардиром сборной в истории чемпионатов мира, записав на свой счёт 11 голов. В центре поля важную роль играет Эллиот Андерсон. Футболист выделяется объёмом сделанной работы, а также количеством выигранных единоборств и обостряющих передач.
ДР Конго уже вошла в историю, впервые пробившись в плей-офф чемпионата мира. Для команды это лишь второй мундиаль в истории. Предыдущий опыт был ещё в 1974 году, когда сборная выступала под названием Заир и проиграла все три матча.
Стиль ДР Конго максимально отличается от английского. Команда редко контролирует мяч (всего 38,5% владения на групповом этапе) и делает ставку на организованную оборону.
Ставка: Обе команды не забьют за 1.43.
Бельгия — Сенегал
Футбол. Чемпионат мира. 1/16 финала
Сборная Бельгии начала ЧМ-2026 не самым уверенным образом, но сумела исправить ситуацию и завершить групповой этап на первой позиции. Команда Руди Гарсии стартовала с двух ничьих: бельгийцы не смогли обыграть Египет (1:1), а затем разошлись миром с Ираном (0:0).
В третьем туре поражение уже не устраивало «красных дьяволов», однако Бельгия выдала мощный матч против Новой Зеландии, разгромив соперника со счётом 5:1. Главным героем противостояния стал Леандро Троссард, оформивший дубль, а Кевин Де Брейне вновь подтвердил статус одного из лидеров команды. Эта встреча показала, что при должном настрое бельгийцы по-прежнему способны вскрывать любую оборону за счёт высокого индивидуального мастерства.
Сенегальская сборная попала в одну из самых сложных групп турнира, где ей пришлось соперничать с Францией, Норвегией и Ираком. Африканцы уступили подопечным Дидье Дешама со счётом 1:3, затем проиграли скандинавам в результативной встрече (2:3), из-за чего перед заключительным туром оказались в непростом положении. Однако в решающий момент Сенегал показал характер и разгромил Ирак со счётом 5:0. Крупная победа позволила занять третье место и пробиться в плей-офф.
Ожидается, что бельгийцы будут чаще владеть мячом и стремиться контролировать ход встречи, тогда как африканская команда сделает ставку на контратаки. При этом обе сборные уже показали на турнире, что умеют создавать моменты и играть результативно.
Ставка: Проход Бельгии за 1.61.
Общий коэффициент — 3.72.