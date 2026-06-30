В этом экспрессе разберём товарищескую встречу, а также два матча 1/16 финала ЧМ-2026. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.72.

«Крылья Советов» — «Сокол»

Футбол. Товарищеский матч

«Крылья Советов» завершили прошлый сезон РПЛ на 11-м месте, набрав 32 очка за 30 туров. Самарцы одержали восемь побед, столько же раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений при отрицательной разнице мячей — 35:50. При этом концовка чемпионата для команды получилась достаточно успешной. В последних турах «Крылья Советов» смогли обыграть сразу несколько сильных соперников: на своём поле был повержен «Спартак» (2:1), затем последовала уверенная победа над «Локомотивом» (2:0), а в заключительном матче сезона команда разгромила «Акрон» (4:1). Единственным неудачным результатом на этом отрезке стало поражение от «Оренбурга» (0:1). Летнюю подготовку самарцы начали с товарищеской встречи против «Нефтехимика», которая завершилась ничьей 1:1.

«Сокол» провёл крайне сложный сезон в Лиге PARI и по итогам чемпионата занял 17-е место, оказавшись в зоне вылета. За 34 матча саратовский клуб одержал лишь пять побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 18 поражений.

Однако концовка сезона получилась заметно лучше. «Сокол» завершил чемпионат серией из четырёх матчей без поражений: команда обыграла КАМАЗ (1:0), «Волгу» (1:0) и «Черноморец» (1:0), а также разошлась миром со «Спартаком» из Костромы (1:1). Несмотря на этот рывок, исправить положение в таблице уже не удалось. После отпуска саратовцы пока не проводили контрольных игр.

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По уровню состава преимущество на стороне «Крыльев Советов». Самарцы обладают более качественным подбором исполнителей. Однако саратовцы умеют играть от обороны, поэтому лёгкой встречи для фаворита ждать не стоит.

Ставка: Победа «Крыльев Советов» с форой (-1) за 1.62.

Англия — ДР Конго

Футбол. Чемпионат мира. 1/16 финала

Сборная Англии уверенно прошла групповой этап чемпионата мира, заняв первое место в квартете L с семью очками. Команда Томаса Тухеля начала турнир с яркой победы над Хорватией (4:2), затем столкнулась с проблемами в матче против Ганы (0:0), но в заключительной встрече спокойно обыграла Панаму (2:0), обеспечив себе лидерство в группе.

Англия делает основной упор на контроль мяча и качество состава. Главной ударной силой команды остаётся Гарри Кейн, который уже стал лучшим бомбардиром сборной в истории чемпионатов мира, записав на свой счёт 11 голов. В центре поля важную роль играет Эллиот Андерсон. Футболист выделяется объёмом сделанной работы, а также количеством выигранных единоборств и обостряющих передач.

ДР Конго уже вошла в историю, впервые пробившись в плей-офф чемпионата мира. Для команды это лишь второй мундиаль в истории. Предыдущий опыт был ещё в 1974 году, когда сборная выступала под названием Заир и проиграла все три матча.

Стиль ДР Конго максимально отличается от английского. Команда редко контролирует мяч (всего 38,5% владения на групповом этапе) и делает ставку на организованную оборону.

Ставка: Обе команды не забьют за 1.43.

Бельгия — Сенегал

Футбол. Чемпионат мира. 1/16 финала

Сборная Бельгии начала ЧМ-2026 не самым уверенным образом, но сумела исправить ситуацию и завершить групповой этап на первой позиции. Команда Руди Гарсии стартовала с двух ничьих: бельгийцы не смогли обыграть Египет (1:1), а затем разошлись миром с Ираном (0:0).

В третьем туре поражение уже не устраивало «красных дьяволов», однако Бельгия выдала мощный матч против Новой Зеландии, разгромив соперника со счётом 5:1. Главным героем противостояния стал Леандро Троссард, оформивший дубль, а Кевин Де Брейне вновь подтвердил статус одного из лидеров команды. Эта встреча показала, что при должном настрое бельгийцы по-прежнему способны вскрывать любую оборону за счёт высокого индивидуального мастерства.

Сенегальская сборная попала в одну из самых сложных групп турнира, где ей пришлось соперничать с Францией, Норвегией и Ираком. Африканцы уступили подопечным Дидье Дешама со счётом 1:3, затем проиграли скандинавам в результативной встрече (2:3), из-за чего перед заключительным туром оказались в непростом положении. Однако в решающий момент Сенегал показал характер и разгромил Ирак со счётом 5:0. Крупная победа позволила занять третье место и пробиться в плей-офф.

Ожидается, что бельгийцы будут чаще владеть мячом и стремиться контролировать ход встречи, тогда как африканская команда сделает ставку на контратаки. При этом обе сборные уже показали на турнире, что умеют создавать моменты и играть результативно.

Ставка: Проход Бельгии за 1.61.

3.72 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3.72.