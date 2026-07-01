2 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Родина» и «Акрон». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.26.

«Родина»

Турнирное положение: Москвичи минувший сезон провели блестяще. Команда финишировала на первом месте в первой лиге, повысившись в классе.

При этом «Родина» в среднем забивала реже 2 мячей за матч. Зато бомбардирскую гонку в лучшей лиге мира выиграл фактурный форвард Артём Максименко.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Родные» подписали мировую с «Локомотивом» (0:0).

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До того команда уверенно переиграла тульский «Арсенал» (4:1). Плюс поединок с «Челябинском» завершился уверенной победой (2:0).

В пяти своих последних матчах «Родина» добыла 4 виктории. Забили москвичи 10 мячей при всего двух пропущенных в свои ворота. А вот не проигрывает команда уже два месяца.

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Состояние команды: москвичи попытаются закрепиться в РПЛ. Вот только нужно еще укрепляться, хоть сохранить лидеров удалось.

Вот только москвичи традиционно неудачно противостоят «Акрону». В четырех очных поединках команда победила один раз при двух поражениях. Между тем, ныне «родные» выглядят явно не слабее тольяттинцев.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы прошедший сезон едва ли запишут в актив. Команда заняла лишь 13-е место в турнирной таблице РПЛ, и лишь в стыках сохранила место в элитарном дивизионе.

Причем «Акрон» забил лишь 35 мячей в ворота соперников. А вот пропустила команда 53 раза в 34 поединках первенства. Да и победить ей удалось всего шесть раз.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Тольяттинцы минимально уступили «Балтике».

Несколько ранее команда проиграла «Ротору» (0:1). Зато первый стыковой поединок с волгоградцами завершился викторией (2:0).

В двух своих последних матчах «Акрон» не сумел отличиться. Да и вообще, реализация хромала даже при наличии в составе Артёма Дзюбы...

Состояние команды: Тольяттинцы летом серьёзно обновляются в кадровом плане. Главной задачей команды будет избежание стыков.

Команда постепенно омолаживается. Плюс свой шанс получит перспективный защитник Вячеслав Бардыбахин, проведший продуктивный сезон в «Роторе».

Тольяттинцы в первом спарринге с «Балтикой» выглядели не лучшим образом. «Акрон» пока только находит свою игру и приобретает нужные кондиции.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Родина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается ими с коэффициентом 2.26. Ничья — в 3.20, успех соперника — в 3.14.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 2.16 и 1.65.

Прогноз: Москвичи постепенно набирают обороты, тогда как «Акрон» все никак не решит свои проблемы в плане реализации.

2.26 Победа «Родины» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на матч «Родина» — «Акрон» позволит вывести на карту выигрыш 1260₽, общая выплата — 2260₽

Ставка: Победа «Родины» за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.16 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Родина» — «Акрон» принесёт чистый выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.16.

Пять причин, почему ставка зайдет