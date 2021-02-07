«Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 февраля, начало — 15:00 мск. «Тоттенхэм» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

У «Тоттенхэма» снова проблемы. После относительно неплохого отрезка «шпоры» снова выдали серию ужасных матчей.

Несколько дней назад команда Жозе Моуринью проиграла на своем стадионе «Челси» (0:1). Соперник был ненамного лучше, но «Тоттенхэм» вообще ничего не показал. Несколько ударов за 90 минут — с такой игрой крайне сложно рассчитывать на что-то серьезное.

А тем временем в турнирной таблице «Тоттенхэм» уже восьмой, отставание от четвертого места составляет семь очков.

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Перед матчем с «Челси» «шпоры» потерпели еще два поражения — от «Ливерпуля» и «Брайтона». И дальше, похоже, будет не легче.

«Вест Бромвич»

Тем временем «Вест Бромвич» по-прежнему находится на предпоследнем месте. Расстояние от спасительной 17-й строчке составляет 10 очков.

С тех пор, как команду возглавил Сэм Эллардайс, «Вест Бромвич» провел лишь несколько удачных матчей. В конце декабря «Вест Бромвич» сыграл вничью с «Ливерпулем», а в середине января одержал сенсационную победу над «Вулверхэмптоном». Сюда же можно добавить ничью с «Фулхэмом».

Во всех остальных случаях были поражения, причем иногда очень болезненные.

У «Вест Бромвича» худшая оборона в текущем сезоне АПЛ: в 22 матчах команда пропустила 52 мяча.

Прогноз

На «Тоттенхэм» букмекеры предлагают поставить за 1.48, на ничью за 4.75, а на победу «Вест Бромвича» — за 7.50.

В любой другой ситуации коэффициент на «Тоттенхэм» в матче против команды, которая в среднем пропускает по 2,5 гола за игру, был бы ниже. Но команда Моуринью сейчас тоже не впечатляет.

Но все относительно. Проблемы «Тоттенхэма» не идут ни в какое сравнение с тем, что происходит с «Вест Бромвичем».

Если «Тоттенхэм» и здесь не выиграет, Моуринью стоит всерьез задуматься, все ли в порядке с его тренерскими взглядами.

Ставка — победа «Тоттенхэма» + тотал матча больше 1,5 за 1.73.