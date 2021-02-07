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    Прервет ли «Тоттенхэм» серию поражений?

    «Тоттенхэм» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставка (к. 1.73) на чемпионат Англии по футболу 7 февраля 2021 года

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    «Тоттенхэм» — «Вест Бромвич»: прогноз и ставка
    Жозе Моуринью
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 февраля, начало — 15:00 мск. «Тоттенхэм» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Февраля 2021 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 15:00 Вест Бромвич Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.43
  • X
  • 4.75
  • 2
  • 7.50
  • Ставка!
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    «Тоттенхэм»

    У «Тоттенхэма» снова проблемы. После относительно неплохого отрезка «шпоры» снова выдали серию ужасных матчей.

    Несколько дней назад команда Жозе Моуринью проиграла на своем стадионе «Челси» (0:1). Соперник был ненамного лучше, но «Тоттенхэм» вообще ничего не показал. Несколько ударов за 90 минут — с такой игрой крайне сложно рассчитывать на что-то серьезное.

    А тем временем в турнирной таблице «Тоттенхэм» уже восьмой, отставание от четвертого места составляет семь очков.

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    Перед матчем с «Челси» «шпоры» потерпели еще два поражения — от «Ливерпуля» и «Брайтона». И дальше, похоже, будет не легче.

    «Вест Бромвич»

    Тем временем «Вест Бромвич» по-прежнему находится на предпоследнем месте. Расстояние от спасительной 17-й строчке составляет 10 очков.

    С тех пор, как команду возглавил Сэм Эллардайс, «Вест Бромвич» провел лишь несколько удачных матчей. В конце декабря «Вест Бромвич» сыграл вничью с «Ливерпулем», а в середине января одержал сенсационную победу над «Вулверхэмптоном». Сюда же можно добавить ничью с «Фулхэмом».

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    • Во всех остальных случаях были поражения, причем иногда очень болезненные.

    У «Вест Бромвича» худшая оборона в текущем сезоне АПЛ: в 22 матчах команда пропустила 52 мяча.

    Прогноз

    На «Тоттенхэм» букмекеры предлагают поставить за 1.48, на ничью за 4.75, а на победу «Вест Бромвича» — за 7.50.

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    В любой другой ситуации коэффициент на «Тоттенхэм» в матче против команды, которая в среднем пропускает по 2,5 гола за игру, был бы ниже. Но команда Моуринью сейчас тоже не впечатляет.

    Но все относительно. Проблемы «Тоттенхэма» не идут ни в какое сравнение с тем, что происходит с «Вест Бромвичем».

    Если «Тоттенхэм» и здесь не выиграет, Моуринью стоит всерьез задуматься, все ли в порядке с его тренерскими взглядами.

    Ставка — победа «Тоттенхэма» + тотал матча больше 1,5 за 1.73.

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