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    «Барсы» продлят проигрышную серию уфимцев?

    «Сочи» — «Уфа». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата России 6 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Уфа»
    Антон Заболотный
    В пятницу, 6 ноября, в 14-м туре российской Премьер-лиги в Сочи на стадионе «Фишт» одноименная команда сыграет с «Уфой». Поединок начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Сочи» — «Уфа».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Ноября 2020 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 19:00 Уфа Уфа
  • Уфа
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 6.30
  • Ставка!
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    «Сочи»

    Перед стартом 14 тура «Сочи» расположился на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 22 набранных балла и отстает от третьей строки на пять пунктов.

    «Барсы» за 13 проведенных встреч первенства проиграли в трех из них, шесть раз праздновали викторию и четыре матча свели вничью. В минувшем туре чемпионата они на своем поле обыграли «Локомотив» со счетом 2:1.

    А перед этим «южане» потерпели два выездных фиаско в рамках РПЛ, поочередно проиграв с одинаковым счетом по 1:3 «Динамо» и «Зениту». Между этими встречами они по пенальти одолели «Оренбург» в Кубке России и пробились в 1/8 финала турнира.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах в текущем первенстве «Сочи» еще не проигрывал, выиграв три игры при трех ничейных исходах, разница забитых и пропущенных — 11:7.

    «Уфа»

    «Уфа» замыкает турнирную таблицу российского чемпионата, набрав в 13 проведенных поединках всего лишь шесть очков.

    За всю турнирную дистанцию башкирский коллектив добыл лишь одну викторию, трижды сыграл вничью и девять раз был повержен, забить удалось только семь голов при 26 пропущенных.

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  • 01/11/2020

    • Единственную победу уфимцы добыли еще во втором туре, обыграв в Туле 3:2 «Арсенал». В последних трех поединках РПЛ они неизменно уступали: в Москве 0:1 «Локомотиву», в Грозном 1:3 «Ахмату» и дома 1:2 «Уралу». Однако в этот неудачный период была виктория над «Чертаново» (4:0) в Кубке России, позволившая выйти в плей-офф.

    На выезде в текущем чемпионате «Уфа» один матч выиграла и потерпела пять поражений при разнице мячей 4:17.

    В минувшем сезоне эти команды в очных встречах дважды сыграли вничью — 0:0 и 1:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сочи» — 1.69, победа «Уфы» — 6.70, ничья — 3.70.

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    «Уфа» сейчас не в том состоянии, чтобы отобрать очки у уверенно играющих дома «барсов». Поэтому ставим в данной игре на викторию хозяев.

    Наш прогноз на эту встречу — П1. 0

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    «Сочи» — «Уфа». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата России 6 ноября 2020 года. Прогноз на «Сочи» — «Уфа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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