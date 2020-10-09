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    Матч в Брянске будет скромным на голы?

    «Динамо» Брянск — «Шинник». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч ФНЛ 9 октября 2020 года

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    В 14-м туре российской ФНЛ «Динамо» Брянск дома сыграет с «Шинником» на одноименном стадионе «Динамо». Игра состоится 9-го октября в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» Брянск — «Шинник».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 09 Октября 2020 года
    Динамо Брянск
  • Брянск
    •  Динамо Брянск 18:00 Шинник Шинник
  • Ярославль
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.30
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  • 2.85
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    «Динамо» Брянск

    «Сине-белые» продолжают терять очки в чемпионате. Команда не выигрывает три тура подряд, выиграв лишь в одном из пяти матчей турнира. Сейчас хозяева занимают 14-е место с 16 очками в активе.

    «Партизаны» являются четвертой командой турнира по количеству пропущенных мячей и второй по количеству поражений в сезоне — 7 фиаско против 5 побед.

    Ранее «Динамо» получило 7 голов от «Крыльев Советов», проиграло «Волгарю» 0:1 и сыграло вничью с «Факелом» (0:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    Дома «Динамо» проиграло три из четырех последних матчей. При этом коллектив еще ни разу в этом сезоне не играл на своем поле вничью.

    «Шинник»

    Гости недалеко ушли от соперника в плане статистики голов, однако они почти в половину меньше набрали очков. Сыграв 12 матчей, «Шинник» набрал лишь 9 пунктов, выиграв 2 поединка и уступив в семи.

    В последних трех турах чемпионата «Шинник» два раза потерпел поражение и один раз сыграл вничью. Речь идет о встречах с «Томью» (0:3), «Нижним Новгородом» (0:3) и «Чертаново» (1:1).

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    • Единственная победа у «черно-синих» за пять туров ФНЛ была над «Енисеем». Гости выиграли со счетом 3:0.

    «Шинник» не выиграл ни одного выездного матча этого сезона. Команда проиграла 6 встреч, пропустив 15 голов. Это худший показатель.

    Прогноз и ставки

    С небольшим перевесом «Динамо» является фаворитом противостояния по мнению букмекеров. 2.25 дают на хозяев и 3.25 поставили на гостей. Ничья предлагается за 3.15.

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    «Шинник» полностью недееспособен на выездах. Команда не набрала ни одного очка в этом сезоне, проиграв все встречи. «Динамо» мало забивает, но при этом прошлую игру они выиграли со счетом 2:0. А в целом, большая часть последних очных матчей завершалась с тоталом меньше 2.5.

    Прогнозируем 2 или 3 забитых гола, не более. Коэффициент составляет 2.08. 0

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    «Динамо» Брянск — «Шинник». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч ФНЛ 9 октября 2020 года . Прогноз на «Динамо» Брянск — «Шинник». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.08
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