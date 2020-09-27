«Рома» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Серии А 27 сентября 2020 года

27 сентября состоится матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» примет «Ювентус» на стадионе «Олимпико». Начало поединка в 21:45 мск. Прогноз на «Рома» — «Ювентус».

«Рома»

«Римляне» довольно серьезно провалились в первом туре. Они проиграли «Вероне» со счетом 3:0, так что старт для хозяев выдался неудачным.

Прошлый сезона «Рома» закончила на серии из четырех побед. Поражение от «Вероны» прервало 8-матчевую беспроигрышную серию команды в чемпионате. на своем поле коллектив не уступал в четырех поединках.

«Джаллоросси» проиграли лишь раз в четырех последних выступлениях. В межсезонье подопечные Пауло Фонсеки разгромили «Фрозиноне» 4:1 и «Самбенедеттезе» 4:2. Кроме этого была ничья с «Кальяри» (2:2).

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В предстоящей встрече не сможет сыграть Дзаньоло, который травмировался в Лиге наций и перенес операцию. Помимо этого травмированы Хавьер Пасторе и Диего Перотти.

«Ювентус»

Для «бьянконери» старт выдался удачным. Действующий чемпион Италии выиграл у «Сампдории» со счетом 3:0. Это была третья победа подряд для команды Маурицио Сарри.

«Ювентус» летом обыграл «Лион» в Лиге чемпионов со счетом 2:1, при этом вылетел из турнира. Также «зебры» разгромили «Новару» 5:0.

В Серии А «Юве» проиграл ве из трех встреч. На чужих полях команда не побеждает уже четыре поединка.

В составе «Старя Сеньора» имеет потери. Маттейс де Лигт, Федерико Бернардески и Алекс Сандро не сыграют из-за травмы.

Прогноз и ставка

В прошлом сезоне команды встречались три раза. Дважды победил «Ювентус» со счетом 2:1 и 3:1, а в августе «Роме» удалось прервать серию выездной победой со счетом 3:1.

«Ювентус» — фаворит, но коэффициент на команду завышен. На гостей дают 2.07, а на хозяев предлагают 3.55.

В этом случае вполне можно поставить на тотал больше 2.5. «Рома» трижды пропустила от «Вероны». так что у «джаллоросси» явные проблемы в обороне. Ну и в трех прошлых встречах команды забивали больше двух голов. 0