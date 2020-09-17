«Локомотив» Тбилиси — «Динамо». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 17 сентября 2020 года

17 сентября во втором раунде квалификации грузинский«Локомотив» из Тбилиси дома примет российское «Динамо» из Москвы. Встреча начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Локомотив» Тбилиси — «Динамо».

«Локомотив» Тбилиси

На первом этапе отбора четвертая команда минувшего чемпионата Грузии на своей арене обыграла румынский клуб «КС Университатя» Крайова со счетом 2:1.

Эта удача на евроарене стала для «железнодорожников» второй в их еврокубковой истории. Ранее они выбили хотя бы одного соперника аж в 1999 году.

После одиннадцати сыгранных туров чемпионата Грузии «Локомотив» занимает в турнирной таблице пятое место, одержав четыре победы, четыре раза сыграв вничью и трижды проиграв.

В последнем своем сыгранном поединке «Локо» уверенно дома победил «Сачхере» (4:1), т.с. продлив беспроигрышную серию до четырех игр.

«Динамо»

Свой последний на данный момент матч в еврокубках «Динамо» провело в сезоне 2014/15, проиграв в противостоянии 1/8 финала Лиги Европы «Наполи» — 0:0 и 1:3.

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После семи сыгранных туров российского чемпионата, «бело-голубы» находятся на шестой позиции, имея в своей копилке 11 баллов. Москвичи три встречи выиграли при двух ничьих и поражениях.

После международного перерыва «динамовцы» успели провести всего одну игру, где на своей территории уступили казанскому «Рубину» со счетом 0:1.

Стоит отметить, что «Динамо» надежно играет в обороне, пропустив за семь матчей РПЛ всего четыре мяча (забили шесть). В четырех из семи матчей москвичи сохраняли свои ворота на замке.

Прогноз и ставка на «Локомотив» Тбилиси — «Динамо» Москва

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Динамо» — 1.46, победа «Локомотива» — 6.65, ничья — 4.40.

Проход: «Динамо» — 1.20; «Локомотива» — 4.50.

Ожидаем, что москвичам вполне по силам одержать победу на классе. Наверняка «динамовцы» надежно сыграют в обороне и выиграют еще в основное время «всухую».

Наши прогноз и ставка — «Динамо» победит и не пропустит за 2.20. 0