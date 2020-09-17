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    Одержит ли «Динамо» на классе победу над грузинами?

    «Локомотив» Тбилиси — «Динамо». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 17 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» Тбилиси — «Динамо»
    Николай Комличенко
    17 сентября во втором раунде квалификации грузинский«Локомотив» из Тбилиси дома примет российское «Динамо» из Москвы. Встреча начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Локомотив» Тбилиси — «Динамо».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 17 Сентября 2020 года
    Локомотив Тбилиси
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Локомотив Тбилиси 20:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.50
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.44
  • Ставка!
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    «Локомотив» Тбилиси

    На первом этапе отбора четвертая команда минувшего чемпионата Грузии на своей арене обыграла румынский клуб «КС Университатя» Крайова со счетом 2:1.

    Эта удача на евроарене стала для «железнодорожников» второй в их еврокубковой истории. Ранее они выбили хотя бы одного соперника аж в 1999 году.

    После одиннадцати сыгранных туров чемпионата Грузии «Локомотив» занимает в турнирной таблице пятое место, одержав четыре победы, четыре раза сыграв вничью и трижды проиграв.

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    «Динамо»

    Свой последний на данный момент матч в еврокубках «Динамо» провело в сезоне 2014/15, проиграв в противостоянии 1/8 финала Лиги Европы «Наполи» — 0:0 и 1:3.

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    После семи сыгранных туров российского чемпионата, «бело-голубы» находятся на шестой позиции, имея в своей копилке 11 баллов. Москвичи три встречи выиграли при двух ничьих и поражениях.

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    • После международного перерыва «динамовцы» успели провести всего одну игру, где на своей территории уступили казанскому «Рубину» со счетом 0:1.

    Стоит отметить, что «Динамо» надежно играет в обороне, пропустив за семь матчей РПЛ всего четыре мяча (забили шесть). В четырех из семи матчей москвичи сохраняли свои ворота на замке.

    Прогноз и ставка на «Локомотив» Тбилиси — «Динамо» Москва

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Динамо» — 1.46, победа «Локомотива» — 6.65, ничья — 4.40.

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    Проход: «Динамо» — 1.20; «Локомотива» — 4.50.

    Ожидаем, что москвичам вполне по силам одержать победу на классе. Наверняка «динамовцы» надежно сыграют в обороне и выиграют еще в основное время «всухую».

    Наши прогноз и ставка — «Динамо» победит и не пропустит за 2.20. 0

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    «Локомотив» Тбилиси — «Динамо». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 17 сентября 2020 года. Прогноз на «Локомотив» Тбилиси — «Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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