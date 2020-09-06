Косово — Греция. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Лиги наций 6 сентября 2020 года

В воскресенье, 6 сентября, сборная Косово в Приштине во втором туре Лиги наций дивизиона С сыграет с национальной командой Греции. Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. Прогноз на Косово — Греция.

Косово

В первом розыгрыше Лиги наций сборная Косово заняла первое место в группе с Азербайджаном, Фарерами и Мальтой, набрав 14 очков в шести матчах и не потерпев ни одного поражения.

Победа в этом квартете позволит косоварам побороться за путевку в финальную часть Евро-2020. В отборе к данному турниру они заняли третье место в группе.

Балканцы оказались ниже сборной Англии и Чехии, но опередили Болгарию и Черногорию. За всю турнирную дистанцию команда одержала три виктории при двух мировых и трех фиаско.

Новый розыгрыш ЛН сборная Косово начала с выездной мировой с Молдавией (1:1). Эта ничья стала первой для команды за последние девять встреч.

Греция

Национальная команда Греции провалила два последних турнира. В прошлом сезоне Лиги наций она заняла третье место в группе с Финляндией, Венгрией и Эстонией.

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Квалификацию к чемпионату Европы 2020 года «эллины» также провели неудачно, заняв третье место в группе, оказавшись ниже Италии и Финляндии, опередив Боснию, Армению и Лихтенштейн.

За всю турнирную дистанцию отбора к Евро греки смогли одержать четыре победных результата, дважды сыграли вничью и четырежды терпели фиаско.

В новом розыгрыше Лиги наций сборная Греции стартовала с выездной мировой со Словенией, сыграв 0:0.

Прогноз на Косово — Греция

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Греции предлагают — 2.35.

На викторию Косово дают — 3.25, ничья оценена — в 3.20

Косовары за последние 12 домашних матчей проиграли только Англии. Прогнозируем, что Косово вновь не уступит в родных стенах. Наша ставка на эту игру — 1Х. 0