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    Сборная Косово снова дома сыграет удачно?

    Косово — Греция. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Лиги наций 6 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Косово — Греция
    Сборная Косово
    В воскресенье, 6 сентября, сборная Косово в Приштине во втором туре Лиги наций дивизиона С сыграет с национальной командой Греции. Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. Прогноз на Косово — Греция.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига C, группа 3 06 Сентября 2020 года
    Косово
  • Евро-2020. Квалификация. Группа A
    •  Косово 21:45 Греция Греция
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    Косово

    В первом розыгрыше Лиги наций сборная Косово заняла первое место в группе с Азербайджаном, Фарерами и Мальтой, набрав 14 очков в шести матчах и не потерпев ни одного поражения.

    Победа в этом квартете позволит косоварам побороться за путевку в финальную часть Евро-2020. В отборе к данному турниру они заняли третье место в группе.

    Балканцы оказались ниже сборной Англии и Чехии, но опередили Болгарию и Черногорию. За всю турнирную дистанцию команда одержала три виктории при двух мировых и трех фиаско.

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    • Новый розыгрыш ЛН сборная Косово начала с выездной мировой с Молдавией (1:1). Эта ничья стала первой для команды за последние девять встреч.

    Греция

    Национальная команда Греции провалила два последних турнира. В прошлом сезоне Лиги наций она заняла третье место в группе с Финляндией, Венгрией и Эстонией.

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    Квалификацию к чемпионату Европы 2020 года «эллины» также провели неудачно, заняв третье место в группе, оказавшись ниже Италии и Финляндии, опередив Боснию, Армению и Лихтенштейн.

    За всю турнирную дистанцию отбора к Евро греки смогли одержать четыре победных результата, дважды сыграли вничью и четырежды терпели фиаско.

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    • В новом розыгрыше Лиги наций сборная Греции стартовала с выездной мировой со Словенией, сыграв 0:0.

    Прогноз на Косово — Греция

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Греции предлагают — 2.35.

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    На викторию Косово дают — 3.25, ничья оценена — в 3.20

    Косовары за последние 12 домашних матчей проиграли только Англии. Прогнозируем, что Косово вновь не уступит в родных стенах. Наша ставка на эту игру — 1Х. 0

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    Косово — Греция. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Лиги наций 6 сентября 2020 года. Прогноз на Косово — Греция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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