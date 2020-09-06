Косово — Греция. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Лиги наций 6 сентября 2020 года

Косово
В первом розыгрыше Лиги наций сборная Косово заняла первое место в группе с Азербайджаном, Фарерами и Мальтой, набрав 14 очков в шести матчах и не потерпев ни одного поражения.
Победа в этом квартете позволит косоварам побороться за путевку в финальную часть Евро-2020. В отборе к данному турниру они заняли третье место в группе.
Балканцы оказались ниже сборной Англии и Чехии, но опередили Болгарию и Черногорию. За всю турнирную дистанцию команда одержала три виктории при двух мировых и трех фиаско.
Новый розыгрыш ЛН сборная Косово начала с выездной мировой с Молдавией (1:1). Эта ничья стала первой для команды за последние девять встреч.
Греция
Национальная команда Греции провалила два последних турнира. В прошлом сезоне Лиги наций она заняла третье место в группе с Финляндией, Венгрией и Эстонией.
Квалификацию к чемпионату Европы 2020 года «эллины» также провели неудачно, заняв третье место в группе, оказавшись ниже Италии и Финляндии, опередив Боснию, Армению и Лихтенштейн.
За всю турнирную дистанцию отбора к Евро греки смогли одержать четыре победных результата, дважды сыграли вничью и четырежды терпели фиаско.
В новом розыгрыше Лиги наций сборная Греции стартовала с выездной мировой со Словенией, сыграв 0:0.
Прогноз на Косово — Греция
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Греции предлагают — 2.35.
На викторию Косово дают — 3.25, ничья оценена — в 3.20
Косовары за последние 12 домашних матчей проиграли только Англии. Прогнозируем, что Косово вновь не уступит в родных стенах. Наша ставка на эту игру — 1Х. 0