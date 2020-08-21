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    Выдадут ли команды в финале результативный матч?

    «Севилья» — «Интер». Прогноз (к. 2.08) и ставки на тоталы в финале Лиги Европы 21 августа 2020 года

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    В финале Лиги Европы «Севилья» сыграет с «Интером». Матч пройдет на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне 21 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Интер».
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    Футбол. Лига Европы. Финал 21 Августа 2020 года
    Севилья
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    •  Севилья 22:00 Интер Интер
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    «Севилья»

    Самая титулованная команда Лиги Европы начала свой путь к финалу с Группы A, в котором также играли АПОЭЛ, «Карабах» и «Дюделанж». В этом квартете испанский клуб сумел набрать 15 очков.

    В шести играх группового раунда севильцы забили 14 голов, а пропустили всего 3 мяча. В плей-офф команда вышла с первого места.

    В 1/16 финала Лиги Европы «Севилье» в соперники достался «ЧФР Клуж». Выездной матч в Румынии завершился ничьей (1:1), а в родных стенах команда Лопетеги и вовсе не забила (0:0). Благодаря голу в гостях красно-белые прошли дальше.

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    • А 1/8 «Севилья» провела уже на нейтральном поле. На «МСВ-Арене» в Дуйсбурге испанцы всухую переиграли «Рому» (2:0).

    В четвертьфинале «Севилья» встретилась с «Вулверхэмптоном». В этой игре единственный гол в матче был забит Окампосом на 88-й минуте (1:0).

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    В последнем поединке перед финалом красно-белые попали на «Манчестер Юнайтед». Пропустив первыми, севильцы в итоге смогли добыть волевую победу над «дьяволами» (2:1).

    Перед возобновлением еврокубков испанская команда сыграла в 11 матчах Примеры и ни в одном она не уступила соперникам. В таблице чемпионата «Севилья» заняла четвертое место, набрав 70 очков.

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    • В последних турах Ла Лиги подопечные Юлена Лопетеги победили «Эйбар» (1:0), «Атлетик» (2:1), и «Мальорку» (2:0).

    16 июля они разошлись миром с «Реалом Сосьедад» (0:0), а в финальной игре испанского сезона «Севилья» взяла верх над «Валенсией» (1:0).

    «Интер»

    В текущем еврокубковом сезоне миланский гранд сперва играл в Лиге чемпионов. Его соперниками в Группе F были «Барселона», «Боруссия» Д и «Славия».

    За шесть поединков на групповой стадии итальянская команда забила 10 голов, а пропустила 9. Набрав 7 очков, она финишировала в квартете на третьем месте.

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    • В 1/16 финала Лиги Европы «Интеру» в соперники достался «Лудогорец». В гостевой игре «нерадзурри» победили болгарский коллектив всухую (2:0).

    В ответной встрече на «Джузеппе Меацца» подопечные Антонио Конте пропустили первыми, однако в итоге смогли завоевать нужный результат (2:1). По сумме матчей — 4:1 «Интер» прошел в следующий раунд.

    На стадии 1/8 черно-синие сыграли с «Хетафе». В поединке на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене миланцы взяли верх (2:0), после чего в четвертьфинале они сыграли с «Байером».

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    • Игра в Дюссельдорфе закончилась для «нерадзурри» победой с минимальной разницей в счете (2:1). А в полуфинале «Интер» легко разобрался с «Шахтером» Д (5:0).

    До возвращения еврокубков «Интер» потерпел лишь 1 поражение в 13 матчах Серии А. В трех последних турах команда Конте победила «Дженоа» (3:0), «Наполи» (2:0) и «Аталанту» (2:0).

    В чемпионате Италии миланский клуб в итоге занял второе место с 82 очками в активе. От «Ювентуса» «нерадзурри» отстали всего на 1 балл.

    Прогноз и ставка

    Победа «Севильи» в финальном матче оценивается в 3.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.46, а на победу «Интера» — 2.21.

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    В решающей игре встретятся команда с наибольшим количеством побед в Лиге Европы и коллектив, желающий завоевать единственный трофей в сезоне 2019/2020.

    «Интер» будет идти к своей цели, а «Севилья» не сможет весь поединок действовать от обороны.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.08. 0

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    «Севилья» — «Интер». Прогноз (к. 2.08) и ставки на тоталы в финале Лиги Европы 21 августа 2020 года. Прогноз на «Севилья» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.08
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