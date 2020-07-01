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    В Туле с голами все будет в порядке?

    «Арсенал» Тула — «Ахмат». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата России 1 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Ахмат»
    Евгений Луценко
    В среду, 1 июля, в рамках 25 тура российской Премьер-лиги в Туле местный «Арсенал» сыграет с грозненским «Ахматом». Игра начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Ахмат».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Июля 2020 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 17:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
    •

    «Арсенал» Тула

    Тульский коллектив после 24 туров находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 28 очков, проигрывая шестому условно-еврокубковому месту всего три пункта.

    Весеннюю часть российского первенства «канониры» начали с выездной виктории против «Сочи» (2:1), после чего они проиграли все четыре официальные встречи.

    Еще до перерыва «пряники» потерпели фиаско в гостях от «Оренбурга» (0:2) и дома от «Рубина» (0:1). Пост-карантинные игры закончились неудачами в родных стенах от «Спартака» (2:3) и в чужих стенах от «Ростова» (1:2).

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  • 23/06/2020

    • 12 домашних встреч текущего чемпионата принесли «Арсеналу» всего три выигрыша, столько же ничейных результатов и шесть поражений, разница мячей — 16:16.

    «Ахмат»

    «Ахмат» с 24 набранными баллами находится на 14 месте в турнирной таблице Премьер-лиги, находясь на расстоянии одного пункта от зоны вылета.

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  • 22/06/2020

    • После зимнего перерыва грозненцы набрали только одно очко в трех матчах, сыграв 1:1 в родных стенах с «Ростовом». Также проиграли в Москве 0:1 «Локомотиву» и дома 2:3 «Динамо».

    Рестартовали после карантина «зелено-белые» весьма удачно. Сперва они в гостях переиграли «Крылья Советов» (4:2), после чего расписали мировую с «Сочи» (1:1) на своей территории.

    Все прогнозы на футбол

    В 11 выездных поединках «Ахмат» добыл три победных результата, два ничейных исхода и шесть поражений, разница забитых и пропущенных составляет 9:16.

    В первом круге в Грозном команды поделили очки (1:1), в прошлом чемпионате коллективы обменялись домашними викториям — 3:1 и 0:2.

    Прогноз на «Арсенал» Тула — «Ахмат»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 2.65.

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    На викторию «Ахмата» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.40.

    Оба коллектива демонстрирую довольно-таки неплохую результативность. Вполне возможно, что в грядущей игре хотя бы пару голов будет проведено. Наш прогноз и ставка: ТБ 2,0. 0

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    «Арсенал» Тула — «Ахмат». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата России 1 июля 2020 года. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Ахмат». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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