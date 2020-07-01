«Арсенал» Тула — «Ахмат». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата России 1 июля 2020 года

В среду, 1 июля, в рамках 25 тура российской Премьер-лиги в Туле местный «Арсенал» сыграет с грозненским «Ахматом». Игра начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Ахмат».

«Арсенал» Тула

Тульский коллектив после 24 туров находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 28 очков, проигрывая шестому условно-еврокубковому месту всего три пункта.

Весеннюю часть российского первенства «канониры» начали с выездной виктории против «Сочи» (2:1), после чего они проиграли все четыре официальные встречи.

Еще до перерыва «пряники» потерпели фиаско в гостях от «Оренбурга» (0:2) и дома от «Рубина» (0:1). Пост-карантинные игры закончились неудачами в родных стенах от «Спартака» (2:3) и в чужих стенах от «Ростова» (1:2).

12 домашних встреч текущего чемпионата принесли «Арсеналу» всего три выигрыша, столько же ничейных результатов и шесть поражений, разница мячей — 16:16.

«Ахмат»

«Ахмат» с 24 набранными баллами находится на 14 месте в турнирной таблице Премьер-лиги, находясь на расстоянии одного пункта от зоны вылета.

После зимнего перерыва грозненцы набрали только одно очко в трех матчах, сыграв 1:1 в родных стенах с «Ростовом». Также проиграли в Москве 0:1 «Локомотиву» и дома 2:3 «Динамо».

Рестартовали после карантина «зелено-белые» весьма удачно. Сперва они в гостях переиграли «Крылья Советов» (4:2), после чего расписали мировую с «Сочи» (1:1) на своей территории.

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В 11 выездных поединках «Ахмат» добыл три победных результата, два ничейных исхода и шесть поражений, разница забитых и пропущенных составляет 9:16.

В первом круге в Грозном команды поделили очки (1:1), в прошлом чемпионате коллективы обменялись домашними викториям — 3:1 и 0:2.

Прогноз на «Арсенал» Тула — «Ахмат»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 2.65.

На викторию «Ахмата» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.40.

Оба коллектива демонстрирую довольно-таки неплохую результативность. Вполне возможно, что в грядущей игре хотя бы пару голов будет проведено. Наш прогноз и ставка: ТБ 2,0. 0