«Леванте» — «Гранада». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Испании 8 марта 2020 года

В рамках 27-го тура испанской Примеры «Леванте» 8 марта на своем стадионе «Сьюдад де Валенсия» сразится с «Гранадой». Игра начнется в 18:00 по Москве. Прогноз на «Леванте» — «Гранада».

«Леванте»

«Леванте» с 32 очками расположился на 11 позиции в турнирной таблице Примеры, имея преимущество в десять баллов над зоной вылета.

«Лягушки» за последний период в пять игр чередовали выигрышные домашние поединки с проигрышными выездными играми. На своей арене они одолели 2:0 «Леганес» и 1:0 мадридский «Реал».

Поражения состоялись на чужой территории от «Барселоны» и «Вильярреала» (по 1:2), а также от «Эйбара» (0:3) в последнем туре испанского первенства.

На «Сьюдад де Валенсия» в этом сезоне Примеры «сине-красные» победили в семи встречах из 12, дважды сыграли вничью и четыре раза проиграли, разница забитых и пропущенных — 18:11.

«Гранада»

Накануне «Гранада» в родных стенах обыграла 2:1 «Атлетик» в ответном поединке 1/2 финала национального Кубка, но дольше не прошли из-за выездного поражения 0:1.

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Этой викторией «насриды» продлили беспроигрышную серию во всех турниров до четырех встреч, где они трижды победили и раз сыграли вничью.

В этом отрезке в играх первенства страны «красно-белые» переиграли дома 2:1 «Вальядолид» и в гостях 3:0 «Осасуну», ничья состоялась на своей арене 0:0 с «Сельтой».

13 выездных встреч текущей Примеры принесли «Гранаде» три виктории, два ничейных исхода и восемь поражений, разница мячей — 16:23.

В игре первого круга «Гранада» на своей арене уступила «Леванте» со счетом 1:2.

Прогноз и ставки

На своей арене «Леванте» выступает очень сильно, а «Гранада» не особо убедительна в гостях, к тому же, она будет играть после непростого кубкового поединка. Наш прогноз и ставка: победа «Леванте» за 2.10. 0