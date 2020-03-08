«Леванте» — «Гранада». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Испании 8 марта 2020 года

«Леванте»
«Леванте» с 32 очками расположился на 11 позиции в турнирной таблице Примеры, имея преимущество в десять баллов над зоной вылета.
«Лягушки» за последний период в пять игр чередовали выигрышные домашние поединки с проигрышными выездными играми. На своей арене они одолели 2:0 «Леганес» и 1:0 мадридский «Реал».
Поражения состоялись на чужой территории от «Барселоны» и «Вильярреала» (по 1:2), а также от «Эйбара» (0:3) в последнем туре испанского первенства.
На «Сьюдад де Валенсия» в этом сезоне Примеры «сине-красные» победили в семи встречах из 12, дважды сыграли вничью и четыре раза проиграли, разница забитых и пропущенных — 18:11.
«Гранада»
Накануне «Гранада» в родных стенах обыграла 2:1 «Атлетик» в ответном поединке 1/2 финала национального Кубка, но дольше не прошли из-за выездного поражения 0:1.
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Этой викторией «насриды» продлили беспроигрышную серию во всех турниров до четырех встреч, где они трижды победили и раз сыграли вничью.
В этом отрезке в играх первенства страны «красно-белые» переиграли дома 2:1 «Вальядолид» и в гостях 3:0 «Осасуну», ничья состоялась на своей арене 0:0 с «Сельтой».
13 выездных встреч текущей Примеры принесли «Гранаде» три виктории, два ничейных исхода и восемь поражений, разница мячей — 16:23.
В игре первого круга «Гранада» на своей арене уступила «Леванте» со счетом 1:2.
Прогноз и ставки
На своей арене «Леванте» выступает очень сильно, а «Гранада» не особо убедительна в гостях, к тому же, она будет играть после непростого кубкового поединка. Наш прогноз и ставка: победа «Леванте» за 2.10. 0