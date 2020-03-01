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    «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч АПЛ 1 марта 2020 года

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    Прогноз на «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»
    Уле-Гуннар Сульшер
    В 28 тура английской Премьер-лиги «Эвертон» сыграет с «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Гудисон Парк». Матч состоится 1 марта в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Марта 2020 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 17:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Эвертон»

    Несмотря на более стабильные результаты, «Эвертон» застрял в середине таблицы. У команды Карло Анчелотти 36 очков. Тем не менее от зоны еврокубков хозяев отделяют всего 5 баллов.

    Прежде чем проиграть, «ириски» держались 5 матчей. Они обыграли «Брайтон» (1:0) и расписали ничью с «Вест Хэмом» (1:1). Также у коллектива была мировая с «Ньюкаслом» (2:2) и победа над «Уотфордом» (2:3).

    В позапрошлом туре «сине-белые» одолели «Кристал Пэлас» (3:1) и после этого проиграли на «Эмирейтс» со счетом 3:2.

    Дома «Эвертон» не проигрывает с 21 декабря. С того момента прошло 5 поединков — 3 победы и две ничьи.

    Что касается кадровых проблем, то они у «ирисок» уже не такие серьезные. Морган Шнейдерлен пропустит матч. Также может не сыграть Тео Уолкотт.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» в четверг обеспечил себе участие в 1/8 Лиги Европы, обыграв «Брюгге» 5:0. Матч выдался для гостей довольно простым. Это была вторая «сухая» победа. Да и вообще, если МЮ побеждал, то делал это именно так в восьми случаях подряд.

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    • Беспроигрышная серия подопечных Сульшера состоит из 7 матчей, причем в пяти случаях клуб праздновал победу.

    Кроме победы и ничьей с «Брюгге», «манкунианцы» были сильнее «Уотфорда» (3:0). В позапрошлый уик-энд чемпионата «красные дьяволы» обыграли на выезде «Челси» со счетом 0:2.

    Календарь и таблица АПЛ

    Добавим, что в гостях «Юнайтед» выиграл три из четырех поединков. В одном из них была ничья. При этом команда пропустила только в одном случае.

    Пока непонятно, сможет ли сыграть Марсьяль. Он пропустил игру с «Брюгге».

    Прогноз и ставки

    «Ман Юнайтед» прибавил за последнее время и результаты команды это доказывают. «Эвертон» близок к еврокубковой зоне, однако хозяева стали часто пропускать. Им забивали в пяти последних встречах.

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    Коэффициенты на победу следующие: 2.55 на хозяев и 2.85 на гостей. На ничью поставили коэффициент 3.40.

    Прошлая игра закончилась вничью 1:1. «Юнайтед» тогда пришлось спасаться от поражения. В этот раз гости однозначно будут играть по-другому.

    У них для этого есть нужный актив в составе, да и пропускают они не так уж и много сейчас. Предлагаем поставить на «фора 2 (0)» за 2.03. 0

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