ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Моуринью Обзор АПЛ. Болтун Моуринью, система «Лестера» и ошибка Браво Мохамед СалахБеспрецедентное доминирование. «Ливерпуль» продолжает сближение с титулом «Реал»Примера. «Реал» в гостях у «Хетафе», «Атлетико» примет «Леванте», каталонское дерби
  • 23:33
    • Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
  • 22:24
    • ЦСКА и «Химки» потерпели поражения в Евролиге
  • 21:51
    • СКА разгромно проиграл «Йокериту» в Хельсинки
  • 19:54
    • Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь», «Трактор» на выезде разгромил «Торпедо»
  • 19:41
    • «Витязь» в гостях одолел «Спартак», «Авангард» дома обыграл «Адмирал»
  • 18:08
    • Устюгов стал вторым в масс-старте на «Тур де ски», Большунов — третье
  • 17:10
    • Дубль Кулемина помог «Металлургу» одолеть «Автомобилист»
    Все новости спорта

    «Ман Сити» не заметит соперника по Кубку Англии

    «Манчестер Сити» — «Порт Вейл». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 4 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Сити
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Порт Вейл»
    «Манчестер Сити»
    В субботу, 4 января 2020 года, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Порт Вейл» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Этихад», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Порт Вейл».
    ×
    Футбол. Англия. Кубок ФА 04 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.04
  • X
  • 18.00
  • 2
  • 29.00
  • Играть!
    •

    «Манчестер Сити»

    «Горожане» начали декабрь с выездного разгрома «Бернли» (4:1), но затем на своем поле уступили в дерби «МЮ» (1:2).

    Выездной матч Лиги чемпионов с загребским «Динамо» «Сити» выиграл 4:1, после чего в Лондоне крупно победил «Арсенал» (3:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    Победить «Оксфорд» (3:1) в гостевом матче Кубка Лиги не составило труда, после чего на своем поле «Сити» обыграл «Лестер» в рамках АПЛ — 3:1.

    Выездной матч с «Вулверхэмптоном» завершился поражением 2:3. «Ман Сити» вел 2:0, но потеряв из-за удаления Эдерсона в итоге уступил.

  • От «Барселоны» до «Ливерпуля». 10 лучших клубов прошедшего десятилетия
  • Кто был лучшим в каждом календарном году?
  • Вчера

    • В последних матча «Манчестер Сити» дома победил сначала «Шеффилд Юнайтед» (2:0), а затем «Эвертон» (2:1).

    После 21 тура АПЛ «Сити» с 44 очками на 3-м месте. Разница мячей 56-24, Рахим Стерлинг забил 11 голов, еще 10 голов забил Серхио Агуэро.

    «Порт Вейл»

    «Порт Вейл» выступает в Лиге 2, четвёртом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

  • Обзор АПЛ. Болтун Моуринью, система «Лестера» и ошибка Браво
  • Изучаем самые интересные моменты последних туров чемпионата Англии по футболу
  • Вчера

    • В кубке Англии «храбрецы» стартовали с первого раунда, обыграв на выезде «Милтон-Кинс Донс» (1:0). Во втором раунде в гостях был побежден «Челтнем Таун» (3:1).

    После этого в Лиге 2 «Вейлы» выдали четырехматчевую безвыигрышную серию, дома проиграв «Уолсоллу» (0:1) сыграв вничью с «Кроули» (0:0) в гостях, «Челтенхэмом» (1:1) дома и «Мэнсфилдом» (2:2) на выезде.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    Перед новым годом эту серию прервала домашняя победа над «Суиндоном» (2:0), а 1 января «Порт Вейл» дома сыграл вничью с «Мэкклсфилдом» (2:2).

    Календарь и таблица АПЛ

    В Лиге 2 «Порт Вейл» с 35 очками после 25 туров идет на 10-м месте. Разница мячей 32-31, пять голов забил Джейк Тэйлор II.

    Прогноз

    На победу «Манчестер Сити» букмекеры дают коэффициент 1,04, на ничейный результат в основное время — 17,, а на победу «Порт Вейл» — 37,00.

    Несмотря на проблемы «Сити» без Эдерсона, вряд ли стоит опасаться того что они проиграют или даже пропустят от сильно уступающего в классе соперника.

    Интересны варианты ТМ 5,5 за 1б 80 и «обе забьют — нет» за 1,87. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.59
  • Прогноз на матч Швеция U20 — Россия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.47
  • Экспресс дня 4 января
  • Сегодня в 20:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Атлетико — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:31
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лестер — Уиган
  • Футбол
  • Сегодня в 20:31
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бостон — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Канада U20 — Финляндия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Эспаньол — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Вегас — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ванкувер — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Манчестер Сити» — «Порт Вейл». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 4 января 2020 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Порт Вейл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол От «Барселоны» до «Ливерпуля». 10 лучших клубов прошедшего десятилетияКто был лучшим в каждом календарном году? Вчера в 14:480
  • 16:50
    • Медведев обыграл Фоньини на ATP Cup
  • 16:33
    • «Челси» вернется к варианту с подписанием Чалова
  • 15:32
    • Алиссон стал лучшим бразильским игроком года в Европе
    Давид Луиз Футбол Пять причин, по которым «Арсенал» превзошел «МЮ»Рассказываем о первой победе лондонского «Арсенала» под руководством Микеля Артеты 02/01/2020 в 22:060
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Реал» не отпустить «Барселону» в отрыв?
  • 4.47
    •
  • 01:10
    • «Севилья» сыграла вничью с «Атлетиком»
  • 00:54
    • «Бордо» победил «Ле-Ман» в Кубке Франции
  • 00:23
    • Итудис: В овертайме все пошло по чужому сценарию
    Никита Кучеров Хоккей НХЛ. Два ассиста Проворова, три очка Дадонова, победный гол КучероваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 января Вчера в 09:290
  • 15:15
    • L’Equipe назвал символическую сборную 2019 года
  • 15:04
    • Россия повела в матче с Италией в рамках ATP Cup
  • 00:17
    • Устюгов: Бояться надо не Клебо, а «горняков»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие