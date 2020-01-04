«Манчестер Сити» — «Порт Вейл». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 4 января 2020 года

В субботу, 4 января 2020 года, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Порт Вейл» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Этихад», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Порт Вейл».

«Манчестер Сити»

«Горожане» начали декабрь с выездного разгрома «Бернли» (4:1), но затем на своем поле уступили в дерби «МЮ» (1:2).

Выездной матч Лиги чемпионов с загребским «Динамо» «Сити» выиграл 4:1, после чего в Лондоне крупно победил «Арсенал» (3:0).

Все прогнозы на АПЛ

Победить «Оксфорд» (3:1) в гостевом матче Кубка Лиги не составило труда, после чего на своем поле «Сити» обыграл «Лестер» в рамках АПЛ — 3:1.

Выездной матч с «Вулверхэмптоном» завершился поражением 2:3. «Ман Сити» вел 2:0, но потеряв из-за удаления Эдерсона в итоге уступил.

В последних матча «Манчестер Сити» дома победил сначала «Шеффилд Юнайтед» (2:0), а затем «Эвертон» (2:1).

После 21 тура АПЛ «Сити» с 44 очками на 3-м месте. Разница мячей 56-24, Рахим Стерлинг забил 11 голов, еще 10 голов забил Серхио Агуэро.

«Порт Вейл»

«Порт Вейл» выступает в Лиге 2, четвёртом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

В кубке Англии «храбрецы» стартовали с первого раунда, обыграв на выезде «Милтон-Кинс Донс» (1:0). Во втором раунде в гостях был побежден «Челтнем Таун» (3:1).

После этого в Лиге 2 «Вейлы» выдали четырехматчевую безвыигрышную серию, дома проиграв «Уолсоллу» (0:1) сыграв вничью с «Кроули» (0:0) в гостях, «Челтенхэмом» (1:1) дома и «Мэнсфилдом» (2:2) на выезде.

Перед новым годом эту серию прервала домашняя победа над «Суиндоном» (2:0), а 1 января «Порт Вейл» дома сыграл вничью с «Мэкклсфилдом» (2:2).

Календарь и таблица АПЛ

В Лиге 2 «Порт Вейл» с 35 очками после 25 туров идет на 10-м месте. Разница мячей 32-31, пять голов забил Джейк Тэйлор II.

Прогноз

На победу «Манчестер Сити» букмекеры дают коэффициент 1,04, на ничейный результат в основное время — 17,, а на победу «Порт Вейл» — 37,00.

Несмотря на проблемы «Сити» без Эдерсона, вряд ли стоит опасаться того что они проиграют или даже пропустят от сильно уступающего в классе соперника.

Интересны варианты ТМ 5,5 за 1б 80 и «обе забьют — нет» за 1,87. 0