«Оренбург» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч РПЛ 23 ноября 2019 года

В 17 туре российской Премьер-лиги «Оренбург» примет на своем поле «Ахмат». Матч будет проведен на стадионе «Газовик» и начнется в 11:30 по московскому времени. Прогноз на «Оренбург» — «Ахмат».

«Оренбург»

«Оренбург» — восьмая команда турнира. Хозяева имеют в своем активе 19 очков. Победа даст команде шанс подняться сразу на 6 место, если конечно это позволят «Арсенал» и «Спартак».

Также учитывая плотность в середине турнирной таблицы можно отметить, что поражение для хозяев может стать фатальным исходом, поскольку высоки шансы попасть сразу в переходную зону.

Все прогнозы на РПЛ

Как раз «горожане» и пытаются не проигрывать. У них это получалось в последних трех выступлениях. В прошлый раз «Оренбург» сыграл вничью с «Уфой» (0:0), а ранее выиграл у «Урала» 1:2 и добыл очко в гостях у «Краснодара» (1:1).

Добавим, что после ничьи с «Краснодаром» «Оренбург» вылетел из Кубка России, проиграв дома «Химкам» 1:2.

«Ахмат»

У «Ахмата» ситуация тяжелая. Команда находится на предпоследнем месте. Правда на счету гостей 15 очков, которые позволяют побороться за выход из зоны вылета. По крайней мере, до 13 строчки клубу не хватает двух пунктов.

«Ахмат» играл вничью в последних двух матчах чемпионата — 0:0 дома с «Уралом» и 1:1 с московским «Динамо» на выезде.

В отличие от своего соперника «Ахмат» прошел дальше в Кубке России. Команда разгромила дома «Луч» со счетом 5:1.

Гости выиграли только два выездных поединка в этом сезоне, при этом их всего было девять.

Прогноз

2.23 и 3.50 — «Оренбург» является фаворитом противостояния. Вероятность ничьей оценивается коэффициентом 3.15.

«Оренбург» дома не побеждает уже третью игру подряд. У «Ахмата» с результатами тоже проблема. Так что обе команды будут стараться добыть очки в матче, пускай даже и не три, а одно.

Предлагаем поставить на «Обе забьют: нет» за 1.75. Если одна из команд забьет, то это, скорее всего, «засушит» игру. 0