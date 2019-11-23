ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ТочилинЗнал бы прикуп. Точилин оказался не готов к Премьер-лиге Жозе Моуринью и Маурисио ПочеттиноКак Моуринью заменил Почеттино. «Тоттенхэм» пережил неспокойный день Жозе МоуриньюНовые вызовы Моуринью. Португальца ждут важные проблемы в «Тоттенхэме»
  • 22:16
    • «Спартак» забросил семь шайб минскому «Динамо»
  • 19:29
    • СМИ: «Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
  • 17:44
    • Сборная России узнала соперника по 1/4 финала Кубка Дэвиса
  • 17:25
    • Кокорин рад участвовать даже в двусторонках
  • 17:17
    • ЦСКА усилился шведским форвардом
  • 16:53
    • «Адмирал» нанес «Металлургу» третье поражение подряд
  • 14:01
    • «Милан» готов заплатить Ибрагимовичу 6 миллионов евро за полтора года
    Все новости спорта

    Будут ли голы в матче «Оренбург» — «Ахмат»?

    «Оренбург» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч РПЛ 23 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Оренбург Прогнозы на Ахмат Календарь РПЛ
    Прогноз на «Оренбург» — «Ахмат»
    Рикарду Алвеш
    В 17 туре российской Премьер-лиги «Оренбург» примет на своем поле «Ахмат». Матч будет проведен на стадионе «Газовик» и начнется в 11:30 по московскому времени. Прогноз на «Оренбург» — «Ахмат».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.65
  • Играть!
    •

    «Оренбург»

    «Оренбург» — восьмая команда турнира. Хозяева имеют в своем активе 19 очков. Победа даст команде шанс подняться сразу на 6 место, если конечно это позволят «Арсенал» и «Спартак».

    Также учитывая плотность в середине турнирной таблицы можно отметить, что поражение для хозяев может стать фатальным исходом, поскольку высоки шансы попасть сразу в переходную зону.

    Все прогнозы на РПЛ

    Как раз «горожане» и пытаются не проигрывать. У них это получалось в последних трех выступлениях. В прошлый раз «Оренбург» сыграл вничью с «Уфой» (0:0), а ранее выиграл у «Урала» 1:2 и добыл очко в гостях у «Краснодара» (1:1).

    Добавим, что после ничьи с «Краснодаром» «Оренбург» вылетел из Кубка России, проиграв дома «Химкам» 1:2.

    «Ахмат»

    У «Ахмата» ситуация тяжелая. Команда находится на предпоследнем месте. Правда на счету гостей 15 очков, которые позволяют побороться за выход из зоны вылета. По крайней мере, до 13 строчки клубу не хватает двух пунктов.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    «Ахмат» играл вничью в последних двух матчах чемпионата — 0:0 дома с «Уралом» и 1:1 с московским «Динамо» на выезде.

    В отличие от своего соперника «Ахмат» прошел дальше в Кубке России. Команда разгромила дома «Луч» со счетом 5:1.

  • Сборная не в форме. Как поссорились РФС и Adidas
  • Изучаем конфликт, в результате которого сборная России осталась без формы к Евро-2020
  • 15/11/2019

    • Гости выиграли только два выездных поединка в этом сезоне, при этом их всего было девять.

    Прогноз

    2.23 и 3.50 — «Оренбург» является фаворитом противостояния. Вероятность ничьей оценивается коэффициентом 3.15.

    «Оренбург» дома не побеждает уже третью игру подряд. У «Ахмата» с результатами тоже проблема. Так что обе команды будут стараться добыть очки в матче, пускай даже и не три, а одно.

    Предлагаем поставить на «Обе забьют: нет» за 1.75. Если одна из команд забьет, то это, скорее всего, «засушит» игру. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.64
  • Прогноз на матч Каролина — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Айлендерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тамбов — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Львов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Падерборн
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.61
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Завтра в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Леванте — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Послезавтра в 17:00
    •
  • Прогноз на матч Емельяненко — Кокляев
  • Бокс
  • 29/11/2019 в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Роджер Федерер
  • Федерер услужил Надалю. Швейцарец взял реванш у Джоковича
    • 15:11 15/11/2019     Мохамед Салах
  • Игра без Салаха. Три варианта для «Ливерпуля»
    • 13:15 18/11/2019     Гарри Кейн
  • Кейн установил новый рекорд. Оценки игроков сборной Англии и Черногории
    • 17:49 15/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Оренбург» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч РПЛ 23 ноября 2019 года. Прогноз на «Оренбург» — «Ахмат». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
    Тоже интересно
    Артемий Панарин Хоккей Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», «Оттава» победила «Монреаль»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 ноября 07:290
  • 13:48
    • Пике планирует завершить карьеру в «Барселоне»
  • 12:23
    • В Турции пропал экс-игрок «Ахмата»
  • 12:07
    • «Яндекс» и Rambler Group будут претендовать на трансляцию Лиги чемпионов
    Евро-2020 Футбол Как пройдет жеребьевка финальной стадии Евро-2020Рассказываем все подробности о предстоящей жеребьевке финальной стадии Евро-2020 Вчера в 01:460
  • Экспресс дня

  • ПСЖ отомстит «Лиллю» за разгром в прошлом сезоне?
  • 2.61
    •
  • 23:26
    • Мартемьянов: Очень напряжённый матч, блестяще сыграли оба голкипера
  • 23:06
    • Куадрадо продлил контракт с «Ювентусом»
  • 22:49
    • Марадона продолжит тренировать «Химнасию»
    Россия — Сан-Марино Футбол Не оступились на финише. Сборная России размялась на Сан-МариноРеакция спортивных СМИ на победу сборной России над командой Сан-Марино Вчера в 02:210
  • 22:37
    • Россия сыграет с Сербией в Кубке Дэвиса днём 22 ноября
  • 21:57
    • «Автомобилист» в овертайме дожал «Авангард»
  • 21:52
    • Слуцкий: Хонда должен заменить «Витессу» Эдегора
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие