«Трабзонспор» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

В четверг, 24 октября, турецкий «Трабзонспор» будет принимать на своем поле «Краснодар» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на «Трабзонспор» — «Краснодар».

«Трабзонспор»

Турецкая команда начала с 3-го раунда квалификации Лиги Европы, одолев пражскую «Спарту» (2:2 на выезде, 2:1 дома).

В финальной части квалификационного раунда «Трабзонспор» сумел благодаря голам на выезде пройти афинский АЕК (3:1 в гостях, 0:2 дома).

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В групповом этапе турки стартовали с выездного поражения от испанского «Хетафе» (0:1). Единственный мяч «Трабзонспор» пропустил в середине первого тайма.

Во втором туре подопечные Унала Карамана на своем поле сыграли вничью с швейцарским «Базелем» (2:2), обменявшись голами сначала в первом, а потом и во втором тайме.

В последних матчах «Трабзонспор» в рамках чемпионата Турции победил на выезде «Ризеспор» (2:1) и разгромил на своем поле «Газишехир Газиантеп» (4:1).

В чемпионате Турции «Трабзонспор» с 15 очками после 8 туров занимает 2-е место, на 2 балла отставая от лидера. Разница мячей 17-10, 5 голов забил Александр Серлот.

Из-за травм не сыграют хавбеки Абдюлкадир Омюр, Джон Оби Микел и форвард Калеб Экубан.

«Краснодар»

«Быки» начали еврокубки в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов, гед победили в противостоянии с «Порту» (0:1 дома и 3:2 в гостя).

В раунде плей-офф квалификации «Краснодар» разгромно уступил «Олимпиакосу» (0:4 в гостях и 1:2 дома) и отправился в Лигу Европы.

В стартовом матче группового этапа ЛЕ «быки» были на выезде разгромлены швейцарским «Базелем» (0:5), дважды пропустив до перерыва и трижды — после.

В матче 2-го тура «Краснодар» на своем поле проиграл испанскому «Хетафе» (1:2), пропустив по голу в каждом тайме, отыграв мяч в концовке, но не сумев спастись.

В последних матчах в рамках РПЛ «Краснодар» дома одолел «Спартак» (2:1) и на выезде поделил очки с «Динамо» (1:1).

После 13 туров РПЛ «Краснодар» с 27 очками на 3-м месте, на 2 балла отставая от лидеров. Разница мячей 26-14, 4 гола забил Сулейманов, по 3 — у Ари, Берга и Игнатьева

Календарь и таблица Лиги Европы

В группе С «Краснодар» с 0 очков и разницей мячей 1-7 занимает 4-е место, у «Трабзонспора» 1 балл и разница мячей 2-3. Лидируют «Хетафе» (6 очков) и «Базель» (4).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Трабзонспора» — 2.45, победа «Краснодара» — 2.70, ничья в основное время — 3.50.

«Быки» после провального старта в ЛЕ постараются взять максимум очков в противостоянии с турками. Прогнозируем, что «Краснодар» не проиграет.

В еврокубках турки забивают немного, на на своем поле будут активны. «Краснодар» не радует своей защитой в Лиге Европы. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,70 и «Обе забьют» за 1,60 0