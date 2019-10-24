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    Останется ли «Краснодар» на дне таблицы после поездки в Турцию?

    «Трабзонспор» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

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    Прогноз на «Трабзонспор» — «Краснодар»
    Магомед-Шапи Сулейманов
    В четверг, 24 октября, турецкий «Трабзонспор» будет принимать на своем поле «Краснодар» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на «Трабзонспор» — «Краснодар».
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 24 Октября 2019 года
    Трабзонспор
  • Трабзон
    •  Трабзонспор 22:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    «Трабзонспор»

    Турецкая команда начала с 3-го раунда квалификации Лиги Европы, одолев пражскую «Спарту» (2:2 на выезде, 2:1 дома).

    В финальной части квалификационного раунда «Трабзонспор» сумел благодаря голам на выезде пройти афинский АЕК (3:1 в гостях, 0:2 дома).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В групповом этапе турки стартовали с выездного поражения от испанского «Хетафе» (0:1). Единственный мяч «Трабзонспор» пропустил в середине первого тайма.

    Во втором туре подопечные Унала Карамана на своем поле сыграли вничью с швейцарским «Базелем» (2:2), обменявшись голами сначала в первом, а потом и во втором тайме.

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  • 21/10/2019

    • В последних матчах «Трабзонспор» в рамках чемпионата Турции победил на выезде «Ризеспор» (2:1) и разгромил на своем поле «Газишехир Газиантеп» (4:1).

    В чемпионате Турции «Трабзонспор» с 15 очками после 8 туров занимает 2-е место, на 2 балла отставая от лидера. Разница мячей 17-10, 5 голов забил Александр Серлот.

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    «Краснодар»

    «Быки» начали еврокубки в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов, гед победили в противостоянии с «Порту» (0:1 дома и 3:2 в гостя).

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    В раунде плей-офф квалификации «Краснодар» разгромно уступил «Олимпиакосу» (0:4 в гостях и 1:2 дома) и отправился в Лигу Европы.

    В стартовом матче группового этапа ЛЕ «быки» были на выезде разгромлены швейцарским «Базелем» (0:5), дважды пропустив до перерыва и трижды — после.

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  • 20/09/2019

    • В матче 2-го тура «Краснодар» на своем поле проиграл испанскому «Хетафе» (1:2), пропустив по голу в каждом тайме, отыграв мяч в концовке, но не сумев спастись.

    В последних матчах в рамках РПЛ «Краснодар» дома одолел «Спартак» (2:1) и на выезде поделил очки с «Динамо» (1:1).

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  • 04/10/2019

    • После 13 туров РПЛ «Краснодар» с 27 очками на 3-м месте, на 2 балла отставая от лидеров. Разница мячей 26-14, 4 гола забил Сулейманов, по 3 — у Ари, Берга и Игнатьева

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В группе С «Краснодар» с 0 очков и разницей мячей 1-7 занимает 4-е место, у «Трабзонспора» 1 балл и разница мячей 2-3. Лидируют «Хетафе» (6 очков) и «Базель» (4).

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Трабзонспора» — 2.45, победа «Краснодара» — 2.70, ничья в основное время — 3.50.

    «Быки» после провального старта в ЛЕ постараются взять максимум очков в противостоянии с турками. Прогнозируем, что «Краснодар» не проиграет.

    В еврокубках турки забивают немного, на на своем поле будут активны. «Краснодар» не радует своей защитой в Лиге Европы. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,70 и «Обе забьют» за 1,60 0

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