ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеЧто произойдет в европейском футболе в ближайшие три года? 20 прогнозов Пепе«Драконы» против «быков». Соперник силен, но шансы есть Гарет БейлТрансферный дайджест. 16-22 июля
  • 08:21
    • КОНМЕБОЛ оштрафовал Месси на 1500 долларов
  • 08:09
    • «Реал» обыграл «Арсенал» в матче Международного кубка чемпионов
  • 20:37
    • Кононов: «Тун» играет в быстрый и организованный футбол
  • 20:02
    • Российские саблистки выиграли командное золото ЧМ
  • 19:17
    • Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»
  • 18:37
    • Неймар — в составе ПСЖ на тур по Китаю
  • 16:06
    • Ефимова проиграла Кинг на 100-метровке брассом на ЧМ
    Все новости спорта

    «Пяст» и «Рига» не сыграют результативно

    «Пяст» — «Рига». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 25 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Пяст» — «Рига»
    Фелипе Бризола
    В рамках второго раунда квалификации Лиги Европы польский «Пяст» примет латвийскую «Ригу». Матч пройдет 25 июля на «Городском стадионе» в Белостоке. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Пяст» — «Рига».

    «Пяст»

    В прошлом сезоне «Пяст» сенсационно первые в истории стал чемпионом Польши и получил возможность сыграть в Лиге чемпионов. Правда, борьбы за путевку в групповой этап для команды Вальдемара Форналика завершилась очень быстро. Да и в целом сезон начался для «Пяста» с черной полосы.

    Уже на первом этапе квалификации ЛЧ «Пяст» по сумме двух встреч драматично проиграл БАТЭ — 1:1 в гостях, но затем 1:2 на своем поле. В ответной игре поляки вели в сете, но в последние десять минут пропустили сперва после навеса со штрафного, а затем с пенальти.

    Сезон в Польше уже стартовал, и здесь «Пяст» провел два матча и также не сумел добиться положительного результата.

    В матче за Суперкубок чемпион страны со счетом 1:3 проиграл «Легии», а в первом туре польской Экстраклассы команда на своем поле сыграла вничью с «Лехом» — 1:1.

    «Рига»

    «Рига» в статусе чемпиона страны (титул был добыт еще в прошлом году) также стартовала в квалификации Лиги чемпионов. И также оступилась уже на первом раунде.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    На старте квалификации «Рига» проиграла ирландскому «Дандолку», причем только в серии пенальти. В двух матчах команды так и не смогли распечатать ворота друг друга, а по пенальти рижане на своем поле уступили со счетом 4:5.

    Все прогнозы на футбол

    Чемпионат Латвии — в разгаре, и игровой практики у «Риги» хватает. В предыдущем туре 20 июля команда со счетом 4:0 разгромила «Даугавпилс». Беспроигрышная серия рижан в национальном первенстве составляет три матча (две победы и одна ничья), а в турнирной таблице команда лидирует, опережая ближайшего преследователя на 6 очков.

  • Что произойдет в европейском футболе в ближайшие три года? 20 прогнозов
  • Клопп покинет «Ливерпуль», «Интер» остановит «Юве», а Мбаппе побьет трансферный рекорд
  • Вчера

    • Отметим, что «Рига» не пропускает уже пять матчей подряд (три поединка в чемпионате Риги и два матча — в квалификации ЛЧ).

    Прогноз

    Обе команды досадно вылетели из Лиги чемпионов и теперь попытаются реабилитироваться в Лиге Европы. Однако «Рига» вряд ли позволит этому матчу быть результативным.

    На победу хозяев поля в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,59, на ничейный результат — 3,94, а на победу «Риги» — 5,80.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,74.

    Также можно поставить на то, что «Пяст» не проиграет и ТМ меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,48. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Сегодня в 14:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Чертаново — Ротор
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч БАТЭ — Русенборг
  • Сегодня в 20:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Ференцварош — Валлетта
  • Сегодня в 21:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч ЧФР Клуж — Маккаби Тель-Авив
  • Сегодня в 21:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Марибор — АИК
  • Сегодня в 21:15
    •  1.94
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — ХИК
  • Сегодня в 21:45
    •  1.49
  • Прогноз на матч Селтик — Нымме Калью
  • Сегодня в 21:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Дандолк — Карабах
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Фиорентина — Бенфика
  • Завтра в 02:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Завтра в 14:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Завтра в 14:30
    •  1.45
  • Прогноз на матч Габала — Динамо Тбилиси
  • Завтра в 18:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Партизани Тирана — Шериф
  • Завтра в 18:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Багдад Бунеджа
  • Сенегал — Алжир. Пять выводов после финала Кубка Африки
    • 18:07 20/07/2019     Маттейс де Лигт
  • Идеальная пара. Походит ли де Лигт «Ювентусу»?
    • 15:56 19/07/2019     «Ювентус» — эксклюзивный партнер PES 2020
  • PES 2020: эксклюзивный «Ювентус», новый режим и свежая картинка
    • 01:14 21/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Пяст» — «Рига». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 25 июля 2019 года. Прогноз на «Пяст» — «Рига». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
    Тоже интересно
    Гарет Бэйл Футбол Гарет Бэйл и неизвестность. Где окажется суперзвезда?Валлийский форвард пока не знает, где продолжит карьеру 22/07/2019 в 21:210
  • 08:48
    • Форвард «Тоттенхэма» продолжит карьеру в Мексике
  • 08:34
    • Полузащитник «Ливерпуля» выбыл из строя на несколько недель
  • 15:35
    • Рылов завоевал серебро ЧМ на дистанции 100 метров на спине
    Футболисты «Спартака» Футбол «Спартак» в отборе ЛЕ сыграет против бывшей команды ЯкинаСМИ — о сопернике «Спартака» в квалификации Лиги Европы Вчера в 11:510
  • Экспресс дня

  • Сделают ли хороший задел чемпионы Литвы, Армении и Казахстана еще в первой игре?
  • 2.19
    •
  • 23:59
    • Мозгов: Если бы я захотел отказаться играть за сборную, то прямо сказал бы об этом
  • 23:47
    • Лиллард отказался от участия в чемпионате мира
  • 23:32
    • «Динамо» заинтересовано в лучшем бомбардире «Генка»
    «Зенит» Футбол Чемпион не оступается. «Зенит» устроил аншлаг в Сочи и победилРеакция спортивных СМИ на выездную победу «Зенита» над «Сочи» 22/07/2019 в 02:100
  • 15:24
    • «Челси» обыграл «Барселону» в дебютном матче Гризманна
  • 15:05
    • Экс-игрок «Ростова» перешел в «Крылья Советов»
  • 23:21
    • ПСВ вырвал победу у «Базеля» в Лиге чемпионов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие