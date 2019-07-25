«Пяст» — «Рига». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 25 июля 2019 года

«Пяст»
В прошлом сезоне «Пяст» сенсационно первые в истории стал чемпионом Польши и получил возможность сыграть в Лиге чемпионов. Правда, борьбы за путевку в групповой этап для команды Вальдемара Форналика завершилась очень быстро. Да и в целом сезон начался для «Пяста» с черной полосы.
Уже на первом этапе квалификации ЛЧ «Пяст» по сумме двух встреч драматично проиграл БАТЭ — 1:1 в гостях, но затем 1:2 на своем поле. В ответной игре поляки вели в сете, но в последние десять минут пропустили сперва после навеса со штрафного, а затем с пенальти.
Сезон в Польше уже стартовал, и здесь «Пяст» провел два матча и также не сумел добиться положительного результата.
В матче за Суперкубок чемпион страны со счетом 1:3 проиграл «Легии», а в первом туре польской Экстраклассы команда на своем поле сыграла вничью с «Лехом» — 1:1.
«Рига»
«Рига» в статусе чемпиона страны (титул был добыт еще в прошлом году) также стартовала в квалификации Лиги чемпионов. И также оступилась уже на первом раунде.
На старте квалификации «Рига» проиграла ирландскому «Дандолку», причем только в серии пенальти. В двух матчах команды так и не смогли распечатать ворота друг друга, а по пенальти рижане на своем поле уступили со счетом 4:5.
Чемпионат Латвии — в разгаре, и игровой практики у «Риги» хватает. В предыдущем туре 20 июля команда со счетом 4:0 разгромила «Даугавпилс». Беспроигрышная серия рижан в национальном первенстве составляет три матча (две победы и одна ничья), а в турнирной таблице команда лидирует, опережая ближайшего преследователя на 6 очков.
Отметим, что «Рига» не пропускает уже пять матчей подряд (три поединка в чемпионате Риги и два матча — в квалификации ЛЧ).
Прогноз
Обе команды досадно вылетели из Лиги чемпионов и теперь попытаются реабилитироваться в Лиге Европы. Однако «Рига» вряд ли позволит этому матчу быть результативным.
На победу хозяев поля в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,59, на ничейный результат — 3,94, а на победу «Риги» — 5,80.
Наш прогноз на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,74.
Также можно поставить на то, что «Пяст» не проиграет и ТМ меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,48. 0