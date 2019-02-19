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    Свежий «Ливерпуль» и мозги Клоппа сомнут «Баварию»

    «Ливерпуль» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч плей-офф Лиги чемпионов 19 февраля 2019 года

    Лига чемпионов Футбол Англии Футбол Германии Ливерпуль Бавария
    Прогноз на «Ливерпуль» — «Бавария»
    Юрген Клопп
    Во вторник, 19 февраля, «Ливерпуль» будет принимать на своем поле «Баварию» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало поединка — в 23:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Бавария».
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» начал 2019 год не самым лучшим образом — мерсисайдцы потерпели два поражения подряд. Сначала «Красные» в рамках выездной встречи АПЛ проиграли «Манчестер Сити» (1:2), позволив «Горожанам» сократить отставание в чемпионской гонке.

    Затем клуб вылетел из Кубка Англии, уступив полуосновным составом в 1/32 финала «Вулверхэмптону» со счетом 1:2.

    Далее в рамках АПЛ коллектив на выезде обыграл «Брайтон» (1:0) и дома справился с «Кристал Пэлас» (4:3), но затем подопечные Юргена Клоппа сыграли на «Анфилде» вничью с «Лестером» — 1:1, а следом вновь оступились против «Вест Хэма» с аналогичным счетом.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В прошлом туре 9 февраля «красные» разобрались с «Борнмутом» (3:0), однако борьба в титульной гонке все равно накалена до предела. У мерсисайдцев есть лишь три очка преимущества над «Манчестер Сити».

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    • В Лиге чемпионов подопечные Клоппа выступали в группе С и сумели занять второе место вслед за ПСЖ, одержав три победы при трех поражениях с разницей мячей 9-7. Не лучший результат для прошлогоднего финалиста турнира.

    За последние десять сезонов «Ливерпуль» в третий раз сыграет в плей-офф, а два раза до этого команда преодолевала стадию 1/8 финала. Серьезных потерь у коллектива нет, а к игре может успеть восстановиться защитник Деян Ловрен.

    «Бавария»

    Мюнхенцы начали год с выездной победы над «Хоффенхаймом» (3:1) и домашнего разгрома «Штутгарта» (4:1), после чего в Леверкузене уступили «Байеру» (1:3).

    В 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» не без труда победила берлинскую «Герту» (3:2), после чего дома справилась с «Шальке» (3:1). В прошлом туре Бундеслиги 15 февраля мюнхенцы не без труда обыграли на выезде «Аугсбург» (3:2).

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    Борьба за чемпионство у команды Нико Ковача не менее сложная. Мюнхенцы идут вторыми и отстают от дортмундской «Боруссии» всего на два пункта, тогда как у лидера есть игра в запасе.

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  • 05/02/2019

    • В Лиге чемпионов «Бавария» выступала в группе Е и без особых трудностей ее выиграла, добыв 4 победы при двух ничьих с разницей мячей 15-5.

    Из-за проблем с мышцами бедра матч пропустит ветеран Арьен Роббен.

    Прогноз

    «Ливерпуль» пережил небольшой кризис, но игра против «Борнмута» вернула игрокам веру в свои силы. Кроме того, команда получила целых десять дней отдыха перед еврокубковой битвой, чего не было у «Баварии».

    Команды встречались в последний раз еще в далеком 1981-м году, когда была зафиксирована ничья — 1:1. В этот раз «Баварию» ждет тяжелейшее испытание, а Нико Ковач столкнется с одним из лучших тренеров мира, да еще и не на своей территории. Если хорват не сможет подготовить «Баварию» тактически к этой поездке, то быть беде.

    «Красные» отдохнули, а на «Энфилде» они умеют устраивать шоу. Все говорит о том, что хозяева смогут добыть преимущество перед ответным поединком. Предлагаем поставить на победу «Ливерпуля» за 2.00. 0

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    Прогноз на «Ливерпуль» — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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