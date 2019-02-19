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    Как отказ «Баварии» нанять Юргена Клоппа изменил ход футбольной истории

    Рассказываем, как наставник «Ливерпуля» сумел изменить «Баварию», не тренируя ее

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    Юрген Клопп
    Юрген Клопп
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    Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп упустил работу в мюнхенской «Баварии» в 2008 году — решение, которое в долгосрочной перспектив подтолкнуло лидера Бундеслиги к дальнейшему величию. О том, как это случилось, рассказал колумнист FourFourTwo Ричард Джолли.
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    В разгар соперничества дортмундской «Боруссии» и «Баварии», мюнхенский ФК «Голливуд» был «злодеем Джеймса Бонда». Но, если это и делало Юргена Клоппа агентом 007, это был тот редкий случай, когда бесстрашного героя не ждал хэппи-энд. Это был финал Лиги чемпионов 2013 года и мюнхенская Бавария, открывшая для себя таланты Клоппа создавать убедительные команды и произносить запоминающиеся фразы на пресс-конференциях, жаждала мести. Возможно, благодаря тому, что Клопп считал «закулисными методами», они победили его «Боруссию» со счетом 2:1.

    Теперь, впервые с того момента, самый успешный немецкий клуб в истории и лучший немецкий тренер своего поколения вновь встретятся в Лиге чемпионов. Задолго до того, как Серхио Рамос вывихнул плечо Мохамеда Салаха, «Бавария» не дала Клоппу доказать на высшем уровне успешность его методов управления. И все же, не смотря на то, что все выглядит так, будто империя зла поставила эксцентричного выскочку на место, история их взаимоотношений куда сложнее.

    Анти-«Бавария»

    Каждый из них не собирался уступать трофеи другому, каждый сам примерил роль заклятого врага другого. Клопп может быть как великим упущенным тренером «Баварии», так и анти-«баварским» тренером.

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    • Он человек, который изменил «Баварию», не тренируя ее: стиль игры был мюнхенцев был обновлен, чтобы включить контрпрессинг, их трансферная политика была изменена, чтобы систематически устранять потенциальных конкурентов, их бюджет увеличился, и их горизонты расширились. К тому времени, когда Клопп покинул Дортмунд в качестве «сбитого летчика», «Боруссия» отставала на 33 очка от «Баварии», с ее тренером-суперзвездой Пепом Гвардиолой и кучей бывших дортмундцев в составе.

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    • И все же, перед этим Клопп записал на свой счет достижения, которые выдержали проверку временем. За последние 35 лет только два тренера сумели выиграть два чемпионства в Бундеслиге подряд, и при этом не с «Баварией»: Клопп и Оттмар Хитцфельд. В ответ на это «Бавария» впервые наняла Хитцфельда в 1998 году. А ведь у них мог быть и Клопп, задолго до его титулов с «Боруссией» в 2011 и 2012 годах.

    Неправильный Юрген К

    Клуб, который во главу угла ставит родословную и трофеи, обратил внимание на перспективного тренера «Майнца» в 2008 году. По словам Клоппа, ему просто сообщили, что он был кандидатом, независимо от того, был ли он заинтересован, но «Бавария» выбрала неправильного Юргена К.

    «Ули [Хёнесс] сказал мне, что они решили сделать ставку на другого Юргена», — сказал Клопп. «Я поздравил его, сказав, что Клинсманн был хорошим выбором, и он сработает». Он не был хорошим выбором, и он не сработал.

    Клопп, тем не менее, оказался настоящей находкой для Дортмунда. Он принес с собой «подход аутсайдера», который, несмотря на пять европейских кубков «Ливерпуля», полностью совпадает с анти-элитистским менталитетом мерсисайдских фанатов. «Бавария», как и «Манчестер Юнайтед», была «экономической сверхдержавой». Клопп принес с собой другой стиль. Он сражался с «Баварией» силой своей личности, противопоставив свою харизму их деньгам, и его команда храбро боролась с их репутацией топ-клуба.

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    • Если считать, что «Ливерпуль» столкнул с трона его собственный тренер Грэм Соунесс, а не сэр Алекс Фергюсон, то с «Баварией» это сделал Луи ван Гал: когда голландец был уволен, «Бавария» набрала всего 52 очка в 29 играх и рисковала повторить свой худший результат в чемпионате Германии.

    Но освободившееся место уверенно заняли в 2011 году Клопп и дортмундская «Боруссия», а в 2012 году они установили рекорд Бундеслиги, набрав 81 очко. В обоих сезонах победа над «Баварией» доказала заслуженность результата. В 2011 году команда со средним возрастом игроков в 22 года выиграла со счетом 3:1. Как он сделал это позже в «Ливерпуле», Клопп лишился своих очков во время бурных празднований.

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    • В 2012 году это была победа со счетом 1:0, благодаря голу Роберта Левандовски и отраженному пенальти Романа Вайденфеллера. Вдобавок была еще и победа над «Баварией» со счетом 5:2 в финале Кубка Германии. «Бавария» была унижена: «стыд и позор, каждый гол был как пощечина», по словам Карла-Хайнца Румменигге, цитируемого в биографии Юргена Клоппа «Наделать шума», авторства Рафаэля Хонигштейна.

    «Бавария» наносит ответный удар

    «Бавария» дала сдачи, используя свою финансовую силу и силу притяжения своего имени. Рекорд клубного трансфера был побит, когда они потратили 40 миллионов евро на Хави Мартинеса в 2012 году. Они договрились с Пепом Гвардиолу, согласившись расстаться с Юппос Хайнкесом еще тогда, когда он боролся за требл. Они саботировали «Боруссию». Они перестроили свою величайшую команду 21-го века.

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    • «Бавария» всегда совершала набеги на конкурентов, в поисках игроков, но теперь это стало целенаправленной стратегией. В то время как Дортмунд готовился к полуфиналу Лиги чемпионов против «Реала», в прессу просочились новости о том, что «Бавария» активизировала пункт о выкупе в контракте Марио Гетце. Роберт Левандовский забил четыре мяча, принеся победу «Боруссии», но и он тоже был нужен «Баварии». Известие об уходе Гетце было «как сердечный приступ», рассказывал позже Клопп.

    Позже Гетце пришлось пожалеть о своем решении, но его ценность простиралась далеко за пределы 36 голов, которые он забил за «Баварию»: его переход кардинально изменил баланс сил в пользу мюнхенцев. Левандовский присоединился к нему в Мюнхене год спустя, в то время как Матс Хуммельс совершил то же самое путешествие в 2016 году. «Бавария» утвердилась в роли покупающего клуба, а «Боруссия» стала продающим.

    Начало конца

    Травма подколенного сухожилия Гетце, из-за которого он пропустил первый немецкий финал Лиги чемпионов, стала очень символичной. Клопп выиграл пиар-битву перед матчем, заявив, что «Бавария» была футбольным эквивалентом Блофельда, Голдфингера и других противников Джейса Бонда. «Бавария» выиграла футбольную войну, с небольшой помощью судей. Возможно, все было бы иначе, если бы Данте получил вторую желтую карточку на «Уэмбли». «Из 100 судей 99, вероятно, удалили бы его», — сказал Клопп. Никола Риццоли был тем самым сотым.

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    • Это было начало конца для Клоппа в Дортмунде, хотя оно длилось еще два года: первый из его шести последовательно проигранных финалов, начало его превращения из победителя в обычного человека. Для него было слабым утешением то, что он сделал «Баварию» лучше, побудив их создать команду, которая выиграла шесть титулов Бундеслиги подряд, набрав за это время на 134 очка больше, чем «Боруссия». Возможно, нежелательным наследием Клоппа стало то, что он помог превратить Бундеслигу в чемпионат одной команды.

    Что лишний раз подчеркивает значимость достижений Клоппа, который сумел лишить «Баварию» двух чемпионских титулов. «Было бы сумасшествием, если бы мы еще и выиграли Лигу чемпионов», — сказал пресс-службе УЕФА этот человек, который наслаждается рассказами об аутсайдерах. «Мне бы очень хотелось увидеть эту историю в виде фильма. История, подобная истории бейсбольной команды "Кливленд Индианс" в фильме 1989 года "Высшая лига", только тут дортмундские индейцы».

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