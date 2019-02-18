Трансферный дайджест. 12-18 февраля

Гарет Бэйл

«Реал», полузащитник, 29 лет

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл летом может перейти в итальянский «Милан». По информации Don Balon, «россонери» готовы заплатить за 29-летнего валлийца 100 миллионов евро.

Сообщалось, что игрок не планирует покидать команду во время ближайшего трансферного окна, несмотря на частые травмы и грозящую ему 12-матчевую дисквалификацию за оскорбительный жест в адрес фанатов «Атлетико», который он показал им, забив гол в дерби.

Ранее игрок раздумывал над уходом из стана «сливочных». На Бэйла претендовали «Манчестер Юнайтед» и «Челси», причем «синие» были готовы существенно повысить ему зарплату, но Гарет решил остаться в чемпионате Испании.

Отметим, что за шесть лет в «Реале» Бэйл так и не выучил испанский язык.

Контракт полузащитника с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

Наш прогноз: «Реал».

Анте Чорич

«Рома», полузащитник, 21 год

Анте Чорич twitter.com/OfficialASRoma

Полузащитник «Ромы» Анте Чорич попал в сферу интересов нескольких российских клубов. По информации CalciomercatoNews, в аренде 21-летнего хавбека заинтересованы московские ЦСКА и «Локомотив».

В нынешнем сезоне хорват, который перебрался в «Рому» в мае 2018 года из загребского «Динамо», всего один раз сыграл в серии А и провел на поле 20 минут.

По сообщениям СМИ, ЦСКА пытался купить Чорича в январе, предлагая за него 2 миллиона евро. «Рома» была готова отпустить Чорича в аренду, но приоритетным вариантом был переход в один из клубов Серии А.

Сейчас трансферное окно в Италии закрыто. Российские клубы могут регистрировать новичков до 23 февраля.

По данным Трансфермаркета цена на футболиста за последние полтора года упала с 10 миллионов евро до 7.

Наш прогноз: «Рома»

Антонио Валенсия

«Манчестер Юнайтед», защитник, 33 года

Антонио Валенсия twitter.com/ManUtd

Капитан «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия может сменить клуб. В трансфере эквадорского защитника заинтересован «Вест Хэм», сообщает Daily Mail.

Лондонский клуб по окончании сезона может покинуть 34-летний Пабло Сабалета, который раздумывает о завершении карьеры.

В этом случае «Вест Хэм» попытается подписать ему на замену 33-летнего Валенсию, чей контракт с «МЮ» истекает этим летом.

Напомним, что летом в «Юнайтед», скорее всего, придет новый тренер, которому может не понадобиться ветеран.

Эквадорец выступает за «МЮ» с 2009 года. В этом сезоне правый защитник сыграл всего восемь матчей в составе манкунианцев. Transfermarkt оценивает Валенсию в семь миллионов евро.

В январе Sky Sport Italia сообщал об интересе к игроку со стороны миланского «Интера». «Нерадзурри» ищут замену 34-летнему защитнику Миранде.

Наш прогноз: «Вест Хэм».

Маттейс де Лигт

«Аякс», защитник, 19 лет

Маттейс де Лигт RTV Ronde Venen

Трансферная сага вокруг молодых дарований амстердамского клуба никак не хочет заканчиваться. И если полузащитник Френки Де Йонг уже достиг соглашения с «Барселоной», куда он перейдет летом, то за Де Лигта по прежнему идет борьба.

Центральный защитник «Аякса» вышел с капитанской повязкой на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2), став самым молодым капитаном, вышедшим в стартовом составе плей-офф турнира.

В этом матче игрока просматривал сидящий на трибунах спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи. Итальянский клуб давно прицеливается на де Лигта, но у него слишком сильные конкуренты.

Так, президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подтвердил в испанской прессе интерес к защитнику «Аякса».

Мы долго следили за де Лигтом. Это правда, что это игрок, который нам нравится, но у «Барсы» есть и другие важные игроки в команде. Нам нравится следить за его игрой и восхищаться им, но больше ничего сейчас нет. Мы посмотрим еще в марте и апреле Жозеп Бартомеу

По информации Mundo Deportivo, решение по его покупке будет зависеть от состояния Самюэля Умтити. Француз испытывает проблемы с левым коленом.

«Барса» активизируется в переговорах по де Лигту в том случае, если Умтити будет прооперирован. Тогда он пропустит 4-5 месяцев.

Интерес к де Лигту также активно проявляют «Реал», «Манчестер Сити» и ПСЖ. А по информации Mirror, к ним присоединится и лондонский «Арсенал».

По сведениям издания, лондонский клуб готов побороться за 19-летнего голландца в летнее трансферное окно. Однако для того, чтобы провернуть эту сделку, «Арсеналу» нужно избавиться от Месута Озила.

«Аякс» потребует за де Лигта 75 миллионов евро, как и за Френки де Йонга. Отметим, что сам игрок заявлял о своем желании перейти в «Барселону».

Наш прогноз: «Барселона».

Маттео Гендузи

«Арсенал», полузащитник, 19 лет

Маттео Гендузи uefa.com

«Пари Сен-Жермен» заинтересован в услугах полузащитника «Арсенала» Маттео Гендузи. По сведениям издания Mirror, лондонский клуб готов рассмотреть предложение по трансферу 19-летнего француза в размере 60 миллионов фунтов.

Прошлым летом Гендузи перешел в «Арсенал» из выступавшего во второй французской лиге «Лорьяна» за 7 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Гендузи провел 33 матча в составе «Арсенала», забил один гол и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Transfermarkt оценивает хавбека в 20 миллионов евро.

Наш прогноз: «Арсенал»

Федерико Кьеза

«Фиорентина», полузащитник, 21 год

Федерико Кьеза uefa.com

Молодой полузащитник «фиалок» попал в сферу интересов целого ряда топ-клубов. За хавбеком следят «Наполи», «Интер», «Ювентус», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Последним претендентом стал, по информации Corriere dello Sport мадридский «Реал», который надеется приобрести игрока летом.

По информации Calciomercato «Фиорентина» готова продать полузащитника Федерико Кьезу в летнее трансферное окно, если за него предложат 70 миллионов евро.

21-летний Кьеза является воспитанником «Фиорентины». Его контракт с флорентийским клубом действителен до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отметился семью результативными передачами.

В Кубке Италии в этом сезоне он оформил дубль в ворота «Торино» и отгрузил хет-трик «Роме». За сборную Италии сыграл 11 матчей и отдал две голевые передачи.

Наш прогноз: «Ювентус»

Сауль Ньигес

«Атлетико», полузащитник, 24 года

Сауль uefa.com

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес стал целью номер один «Манчестер Сити» на роль преемника для Фернандиньо, сообщает Mirror.

Контакт игрока с мадридским клубом продлится еще два полных года. Клубу, который решит выкупить его, придется заплатить фиксированные отступные в 130 миллионов фунтов.

В «Сити» оптимистично оценивают свои шансы заполучить игрока сборной Испании, даже если им придется обновить свой трансферный рекорд, который был установлен прошлым летом покупкой Рияда Мареза у «Лестера» за 60 млн. фунтов.

По информации издания, «Сити» начал наводить справки насчет Сауля еще в конце прошлого календарного года.

На «Этихаде» надеются, что Ньигес проявит интерес к тому, чтобы поработать со своим соотечественником Хосепом Гвардиолой — это упростило бы процесс переговоров с «Атлетико» о сумме компенсации.

Отметим, что в декабре, по сообщениям испанских СМИ, Сауль отклонил предложение «Барселоны».

Наш прогноз: «Атлетико»

Малком

«Барселона», полузащитник, 21 год

Малком as.com

«Барселона» летом увела хавбека «Бордо» из-под носа у «Ромы», заплатив французам 41 миллион евро, но теперь об этом трансфере, похоже, жалеют и игрок, и каталонский клуб.

В нынешнем сезоне он провел семь матчей в чемпионате Испании, как правило выходя на замену в концовке встреч, и лишь раз выйдя в стартовом составе.

Бывший игрок «Коринтианса» отличился забитым мячом в ворота «Реала» в первом матче полуфинала кубка Испании, но его роль в первой команде ограничена рамками этого турнира.

По информации Le10Sport и Football Espana «Ливерпуль» является фаворитом в борьбе за подписание нападающего «Барселоны».

Конкуренцию мерсисайдцам может составить лондонский «Арсенал», который хочет взять бразильца в аренду.

21-летний футболист также был связан с переходом в китайский клуб, и хотя «Барселона» не собирается его продавать, отсутствие игровой практики в первой команде может привести к тому, что трансфер осуществится.

Наш прогноз: «Барселона» 0