«Реал» потерял шансы на чемпионство

В 24-м туре испанской Примеры «Реал» проиграл на своем поле «Жироне» (1:2). Приводим самые интересные публикации в медиа об этой игре.

«Жирона» лишила «Реал» шансов на титул

«На протяжении большей части первого тайма казалось, что это будет обычная прогулка, но "Реал" снова выстрели себе в ногу в своей погоне за "Барселоной" наверху Ла Лиги. После длинной и тяжелой серии матчей против той же "блауграна", "Атлетико", "Аякса", в которой команда не проиграла, она потерпела поражение от "Жироны", борющейся за выживание. Сантьяго Солари сделал шесть замен в сравнении с победным поединком против амстердамцев, оставив в запасе Винисиуса Жуниора впервые за 12 матчей, тогда как свои шансы получили Марсело, Альваро Одриосола и Дани Себальос», — пишет на страницах AS Робби Данн.

«Наставник гостей Эусебио Сакристан проиграл в девяти встречах кряду против королевского клуба, если начинать отсчет со времен его работы в "Сосьедаде", и с учетом спурта мадридцев в последнее время, перспективы каталонцев выглядели не очень. Разрыв третьим "Реалом" и первой "Барселоной" на вершине таблицы возвращается к девяти очкам, тогда как Солари будет думать, как искоренить подобные выступления. Своей первой победой на "Бернабеу" "Жирона" может вылететь по итогам сезона, но при этом может сказать, что вместе с собой она утащила шансы королевского клуба на титул».

Проблемы «Реала» из первой части сезона не исчезли

«Тяжело увидеть множество позитива в таком выступлении "Сливочных", которое напомнило о многих проблемах команды в этом сезоне. Одно светлое пятно — это то, что удаление капитана Серхио Рамоса означает, что он пропустит поединок Ла Лиги против "Леванте" в следующем туре, поэтому сможет помочь коллективу в "Класико" затем. Шестиматчевой победной серии (на сей раз было пять викторий кряду) у клуба не было с сезона 2016/17, который стал чемпионским.

"Мадрид заснул на дневном солнце во второй половине встречи после того, как контролировал ход игры в первом тайме: его выступление стало возвращением в несосредоточенный и невпечатляющий вид в начале текущего сезона. Коллективу сильно не хватало влияния Луки Модрича на действия в центре поля, тогда как оба крайних защитника испытывали проблемы при атаке на них вингеров соперника", — отмечает в материале ESPN Дермот Корриган.

"Солари пытался как-то отреагировать, пока его подопечные полностью потерялись во втором тайме, однако замены, направленные на усиление атаки, только раскрыли ряды хозяев для контрнаступлений оппонентов. Теперь шансам королевского клуба на завоевание чемпионства определенно пришел конец, ведь отставание от лидера уже составляет девять очков".

Болезненный стык поколебал уверенность Куртуа

"В результате непродолжительной работы аргентинского тренера, 'Реал' снова начал быть похожим на себя лучшего образца. Однако из-за поражения он потерял шанс вернуться на второе место Примеры и отстает от 'Барселоны' уже на девять баллов. По крайней мере, в 'Класико' ответного матча полуфинала Кубка Испании и 26-го тура Ла Лиги у 'Сливочных' будет Серхио Рамос, который не сыграет против 'Леванте' вследствие дисквалификации", — рассуждает Джейми Смит в отчете Goal.com об игре.

"Пока мадридцы, казалось, шли к победе, рулевой каталонцев, возможно, был на грани увольнения, поскольку его коллектив был близок к седьмому поражению кряду. Сакристан бросил в бой Антони Лосано и Алейша Гарсию в перерыве, и этот дуэт позволил гостям, которые в январе были выбиты 'Сливочными' из кубка, оказаться впереди и принести первую в истории победу на 'Бернабеу'. Второй мяч хозяева пропустили по вине Тибо Куртуа, который провел несчастливый день, ведь после блокировки удара от Кристиана Стуани на 2-й минуте остался с разбитым носом и в итоге не сумел вернуть утраченную уверенность".

Марсело надежно выпал из основы "Реала"

"Стремительный спад формы Марсело продолжился во время матча против 'Жироны' — бразилец слишком медленно отреагировал на необходимость помешать гостям забить победный мяч. Куртуа парировал первый удар, покинув ворота, но Порту оказался на добивании быстрее левого фулбека и отправил круглого в сетку. Это определенно не первый раз, когда защитник прямо виноват в пропущенных голах за последнее время в Ла Лиге, не оправдав решение тренера вернуть его в основу. В девяти предыдущих матчах, где он начинал в старте, 'Реал' проиграл шесть раз, дважды сыграл вничью и только в одном случае победил, пропустив 20 мячей", — отмечает на страницах Marca Рубен Хименес.

"Пожалуй, в отличие от предыдущих сезонов, когда у него была плохая форма, сейчас есть исполнитель, который выглядит способным его заменить — Серхио Регилон. Молодой защитник впечатляет своими действиями с тех пор, как начал подпускаться к команде, и сдал недавние экзамены против 'Атлетико' и 'Аякса', при этом во всех восьми его матчах в основе команда выигрывала. Солари понимает, что коллектив выглядит уязвимым с Марсело, а значит только драматичное изменение формы каждого из них может вернуть бразильца в старт". 0