Сарри опять проиграл. На сколько еще хватит терпения у Абрамовича?

Путь Маурицио Сарри в «Челси» может совсем скоро закончиться. Не так давно тренера перестали слушать его подопечные, а теперь и у фанатов закончилось терпение — в матче против «Манчестер Юнайтед» они скандировали «На*** Сарри-болл». Вылет из Кубка Англии мог быть последней каплей.

В таком клубе как «Челси» главный тренер может лишь до поры до времени бездействовать, когда футболисты не выигрывают для него игры.

Но когда свою ярость начинают выражать фанаты команды (во время матча с «МЮ» они также скандировали в адрес Сарри «Ты не понимаешь, что ты делаешь»), тренеру остается лишь полагаться на добрую волю и веру руководителей клуба, на то, что они сохранят ему работу. Но в эпоху Романа Абрамовича в «Челси» никогда не было подобной поддержки для тренеров.

Роман Абрамович JOE.co.uk

С тех пор, как Абрамович купил «Челси» в 2003 году, в клубе успело поработать одиннадцать тренеров (Жозе Моуринью и Гус Хиддинк по два раза возглавляли команду). И ни один из них не сохранил свою работу после того, как результаты начали ухудшаться.

Поражение в матче с «МЮ», в ходе которого Уле-Гуннар Сульшер еще раз подтвердил свое намерение стать полноценным тренером манкунианцев, стало для «Челси» пятым в десяти последних матчах. В этих пяти проигранных матчах команда Сарри пропустила 14 голов, не забив ни одного. Это многое говорит о боевом духе этого состава, который тренер пытается как-то мотивировать.

Пять поражений без забитых мячей — это приговор для футболистов. Но ответственность за результат всегда будет нести тренер. И Сарри нельзя назвать безупречным, учитывая его самоубийственный отказ пойти на компромисс и изменить своему стилю игры. Это не работает уже несколько недель, и фанатам «Челси» это надоело.

Маурицио Сарри twitter.com/chelseafc

«Я волнуюсь о результатах, а не о фанатах. Конечно, я понимаю сложившуюся ситуацию и я могу понять фанов — у нас были плохие результаты. На на данный момент результаты — это все, что меня беспокоит.

Исправить ситуацию не так сложно. Если мы сможет выиграть три-четыре-матча подряд, то все изменится», — сказал Сарри после игры.

Но сталкивался ли он ранее с таким прямым осуждением со стороны болельщиков своей команды? «Нет, но все когда-нибудь случается впервые», — сказал тренер.

Сарри оказался в ситуации, когда полностью находится во власти Арбамовича и директора «Челси» Марины Грановской, которая ежедневно ведет дела клуба после того, как Абрамовичу в прошлом году было отказано в продлении британской визы.

Маурицио Сарри и Марина Грановская Chelsea FC

Российский олигарх не присутствовал на «Стэмфорд Бридж» на матче против «МЮ». Он не был на матчах «Челси» на протяжении всего сезона. Это только разжигает предположения о том, что российский олигарх теряет интерес к своему клубу. Если это так, то это может быть выгодным для Сарри. В том смысле, что у Абрамовича есть другие вещи, которые занимают его мысли.

Отсутствие доступной альтернативы итальянскому тренеру — еще одна вещь, которая может работать в пользу Сарри. Это было тем, что удерживало Моуринью в этом сезоне в «МЮ» до тех пор, пока в декабре португалец не был уволен и неожиданно заменен на Сульшера, который сумел изменить команду всего за два месяца.

Фанаты «Челси» заметили, как легенда «Ман Юнайтед» вдохнула новую жизнь в команду. После кричалок в адрес Сарри они начали распевать имя легенды «Стэмфорд Бридж» Фрэнка Лэмпарда, который на данный момент возглавляет «Дерби».

Еще один почитаемый фанатами экс-игрок «Челси» Джанфранко Дзола на данный момент входит в тренерский штаб Сарри и может оказаться экстренным вариантом, если Абрамович и Грановская решат избавиться от Сарри, который заявил, что во втором тайме матча против «МЮ» его футболисты играли в «сумбурный футбол».

Неразбериха — корень проблемы 60-летнего тренера и его команды. Игроки явно находятся на на той же волне, что и Сарри. Результаты подтверждают это, но тренер или не делает ничего вообще или делает слишком мало для того, чтобы изменить ситуацию.

Он продолжает упорствовать, отдавая нити игры Жоржиньо и полагаясь на Матео Ковачича в центре поля, и не может найти альтернативу находящимся не в форме фуллбэкам Сезару Аспиликуэте и Маркосу Алонсо. Эден Азар также растерял форму, а с ней и остроту.

«Челси» — «МЮ» twitter.com/chelseafc

В то же время талант из клубной академии Каллум Хадсон-Одои по-прежнему игнонируется тренером. Хадсон-Одои остался на скамейке, когда «Челси» проигрывал в матче с «МЮ». Сарри мог бы дать шанс 18-летнему игроку проявить себя в недостаточно результативной команде и получить одобрение со стороны фанатов, но не сделал этого.

Защитники Сарри скажут, что у тренера нет игроков для того, чтобы его система игры начала работать. Может быть и так, однако топ-тренеры обычно находят выход. Сарри же показывает, что неспособен найти решение.

Есть и хорошая новость. Следующий соперник «Челси» — шведский «Мальме», который в рамках Лиги Европы в четверг пожалует на «Стэмфорд Бридж». Так что у Сарри есть возможность остановить волну негодования , прежде чем его команда встретится с «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги в следующее воскресенье. Правда, после поражения со счетом 0:6 менее десяти дней назад матч-реванш против команды Пепа Гвардиолы грозит обернуться новым кошмаром.

Тем не менее, ночной кошмар Сарри может закончить еще до матча с «Ман Сити». После поражения от «МЮ» итальянец живет только сегодняшним днем и не может заглядывать в завтрашний. 0