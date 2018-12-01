ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Рубин»«Спартак» рассыпался после нападения болельщика на Глушакова НеймарХороший, плохой и задиристый Неймар. Бразильцу пора меняться Футболисты «Тоттенхэма»Расклады Лиги чемпионов. «Тоттенхэму» нужна победа на «Камп Ноу», ЦСКА — на «Бернабеу»
  • 22:56
    • «Краснодар» одержал волевую победу над «Акхисаром» в Лиге Европы
  • 22:47
    • «Зенит» обыграл «Копенгаген» и вышел в плей-офф Лиги Европы
  • 20:45
    • «Спартак» проиграл «Рапиду» на «Открытие Арене»
  • 01:53
    • Финал Кубка Либертадорес пройдет на «Сантьяго Бернабеу»
  • 01:35
    • ЦСКА обыграл «Реал» в Евролиге
  • 01:21
    • «Айнтрахт» разгромил «Марсель», «Лацио» уступил «Аполлону»
  • 01:00
    • «Челси» разгромил ПАОК, Жиру оформил дубль
    Все новости спорта

    «Вишни» умеют терпеть

    «Манчестер Сити» — «Борнмут». Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Англии по футболу 1 декабря 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Борнмут
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Борнмут»
    Эдди Хау
    В 14-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» 1 декабря примет «Борнмут» на «Этихаде». Начало матча — в 18:00 по Москве. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Борнмут».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Манчестер Сити»

    С «Манчестер Сити» тяжело тягаться любому клубу. Любому, кроме «Лиона». Французы второй раз добавляют «головняка» Гвардиоле. Вот и в 5-м туре Лиги чемпионов «ткачи» устроили карусель для чемпиона Англии.

    Стартовый задор подопечных Бруно Женезио вынудил британцев фолить. Так до середины первого тайма свои «горчичники» получили Фернандиньо и Стерлинг.

  • Они решают. Топ-5 атакующих трио Европы
  • От Неймара, Мбаппе и Кавани до Месси, Коутиньо и Суареса
  • 28/11/2018

    • А в тайме втором «Лион» показал прекрасную эффективность (4 попадания в створ из 4-х ударов) и забил два гола. «Манкунианцы» с трудом, но находили в себе силы на отыгрыш. В итоге — 2:2.

    Что касается АПЛ, то здесь у «Манчестер Сити» проблем нет. В последних двух турах «горожане» добыли две крупные победы: сначала обыграли «Ман Юнайтед» 3:1, а потом «дернули» на выезде «Вест Хэм» 4:0.

    «Борнмут»

    Эдди Хау создал вполне боеспособный коллектив. Правда, ноябрь начался для «Боскома» неудачно. В трех турах подряд были только поражения. Причем с одинаковым счетом — 1:2.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Все неудачи были «на тоненького» — очень сомнительные, ведь «Борнмут» не выглядел слабее своих соперников. Даже несмотря на то, что двое из них были гранды английского футбола — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

  • «Элита» выходит из-под контроля. УЕФА нужно действовать жестко
  • Лига чемпионов это подтверждает
  • 27/11/2018

    • «Манкам» забили первыми, а отыграться дали только на 92-й минуте, при этом нанесли по воротам «дьяволов» 18 ударов. По-нашему, очень даже нехило.

    С «канонирами» многое сломал автогол опорника «вишен» Лерма на 30-й минуте. А так: 11 ударов, 10 заработанных штрафных и пять угловых — очень даже приличные показатели.

    Календарь и таблица АПЛ

    Плохо только, что линия атаки действовала несогласованно — 4 офсайда. Из-за этого много потенциальных моментов так и не были превращены в полноценные.

    Прогноз

    У «Манчестер Сити» сложный календарь. После изнурительного поединка с «Лионом» нужно пройти через барьеры команды Хау, а потом еще «укатать» «Уотфорд», «Челси» и встретится с «чумачечим» «Хоффенхаймом» в Лиге чемпионов.

  • Гвардиола: Я хотел бы поработать тренером национальной команды
  • Читайте по теме

    • Поэтому «Борнмут» вполне может рассчитывать на относительно благоприятный результат. При старании и терпении, конечно же.

    А это «вишни» умеют. Наша ставка — «Ф2 (+2,5)» за 2,02. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Сегодня в 19:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Фортуна — Майнц
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Джерси
  • Завтра в 03:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Енисей — Ахмат
  • Завтра в 14:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Оренбург — Крылья Советов
  • Завтра в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Завтра в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Завтра в 20:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «МЮ» — «Кристал Пэлас»
  • О топ-четверке речи не идет. «МЮ» опять споткнулся
    • 15:43 25/11/2018     Себастьян Дриусси
  • План «Зенита» сработал. «Сине-бело-голубые» сдержали «Ростов»
    • 09:02 26/11/2018     Юрген Клопп
  • Эволюция «Ливерпуля». Шесть ключевых изменений в команде Клоппа
    • 19:05 27/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Борнмут». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02. В 14-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» 1 декабря примет «Борнмут» на «Этихаде». Начало матча — в 18:00 по Москве.
    Тоже интересно
    «Магнитка» — «Салават» Хоккей КХЛ. «Магнитка» разгромила «Салават», «Автомобилист» уступил «Авангарду»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 29 ноября Вчера в 22:220
  • 00:49
    • Российские гандболистки обыграли француженок на старте ЧЕ
  • 23:14
    • «Милан» обыграл «Дюделанж», «Олимпиакос» уступил «Бетису»
  • 23:09
    • «Арсенал» обыграл «Ворсклу», «Спортинг» разгромил «Карабах»
    «Локомотив» Футбол Лучше поздно, чем никогда: первая победа «Локо» в ЛЧРеакция спортивных СМИ на победу «Локомотива» над «Галатасараем» Вчера в 02:200
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли Кононов побеждать со «Спартаком»?
  • 2.64
    •
  • 01:14
    • «Рейнджерс» в Глазго разошелся миром с «Вильярреалом»
  • 01:06
    • «Стандард» обыграл «Севилью» в Лиге Европы
  • 00:34
    • Семак: Тяжелая победа, рад, что вышли в евровесну
    Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане Футбол Они решают. Топ-5 атакующих трио ЕвропыОт Неймара, Мбаппе и Кавани до Месси, Коутиньо и Суареса 28/11/2018 в 21:580
  • 22:27
    • Кононов: «Спартаку» нужно немного опуститься на землю
  • 22:16
    • «Авангард» уверенно победил «Автомобилист»
  • 21:11
    • Киевское «Динамо» победило «Астану» и вышло в плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие