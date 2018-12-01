«Манчестер Сити» — «Борнмут». Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Англии по футболу 1 декабря 2018 года

В 14-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» 1 декабря примет «Борнмут» на «Этихаде». Начало матча — в 18:00 по Москве. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Борнмут».

«Манчестер Сити»

С «Манчестер Сити» тяжело тягаться любому клубу. Любому, кроме «Лиона». Французы второй раз добавляют «головняка» Гвардиоле. Вот и в 5-м туре Лиги чемпионов «ткачи» устроили карусель для чемпиона Англии.

Стартовый задор подопечных Бруно Женезио вынудил британцев фолить. Так до середины первого тайма свои «горчичники» получили Фернандиньо и Стерлинг.

А в тайме втором «Лион» показал прекрасную эффективность (4 попадания в створ из 4-х ударов) и забил два гола. «Манкунианцы» с трудом, но находили в себе силы на отыгрыш. В итоге — 2:2.

Что касается АПЛ, то здесь у «Манчестер Сити» проблем нет. В последних двух турах «горожане» добыли две крупные победы: сначала обыграли «Ман Юнайтед» 3:1, а потом «дернули» на выезде «Вест Хэм» 4:0.

«Борнмут»

Эдди Хау создал вполне боеспособный коллектив. Правда, ноябрь начался для «Боскома» неудачно. В трех турах подряд были только поражения. Причем с одинаковым счетом — 1:2.

Все неудачи были «на тоненького» — очень сомнительные, ведь «Борнмут» не выглядел слабее своих соперников. Даже несмотря на то, что двое из них были гранды английского футбола — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

«Манкам» забили первыми, а отыграться дали только на 92-й минуте, при этом нанесли по воротам «дьяволов» 18 ударов. По-нашему, очень даже нехило.

С «канонирами» многое сломал автогол опорника «вишен» Лерма на 30-й минуте. А так: 11 ударов, 10 заработанных штрафных и пять угловых — очень даже приличные показатели.

Календарь и таблица АПЛ

Плохо только, что линия атаки действовала несогласованно — 4 офсайда. Из-за этого много потенциальных моментов так и не были превращены в полноценные.

Прогноз

У «Манчестер Сити» сложный календарь. После изнурительного поединка с «Лионом» нужно пройти через барьеры команды Хау, а потом еще «укатать» «Уотфорд», «Челси» и встретится с «чумачечим» «Хоффенхаймом» в Лиге чемпионов.

Поэтому «Борнмут» вполне может рассчитывать на относительно благоприятный результат. При старании и терпении, конечно же.

А это «вишни» умеют. Наша ставка — «Ф2 (+2,5)» за 2,02. 0