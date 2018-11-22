Гвардиола: Я хотел бы поработать тренером национальной команды

Главный тренеруверен, что когда-то успеет поработать и с национальной сборной.

«Я хотел бы поработать тренером национальной команды. Можно было бы работать более спокойно, чаще играть в гольф, ведь сейчас у меня совсем нет на это времени.

Если я почувствую, что пришло время покинуть клубный футбол, то я это сделаю. Футбольная карьера слишком коротка. Вы проснетесь однажды утром и скажите: "ничего себе, все кончено". Время быстро летит. Рано или поздно я должен возглавить сборную, если, конечно, мне поступит предложение», — приводит слова испанского специалиста Goal.

Испанский специалист работает в стане «горожан» третий сезон подряд. В прошлом сезоне он с клубом выиграл чемпионский титул АПЛ. 0