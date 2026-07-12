12 июля в 00:00 мск состоится матч 1/4 финала ЧМ-2026 между сборными Норвегии и Англии. В анонсе расскажем, где и как смотреть игру.

Норвегия близка к своему рекорду. Команда еще ни разу в истории не доходила до полуфиналов ЧМ. В прошлом раунде плей-офф «Сверла» обыграли Бразилию и доказали серьезность своих намерений в этом турнире. А отдельно стоит выделить Эрлинга Холанна, который стал творцом успеха норвежской команды.

Англия ни разу не проиграла на этом турнире. У нее 4 победы и одна ничья. В прошлый раз подопечные Томаса Тухеля провели сложнейший матч с Мексикой. Англичане отметили победу со счетом 3:2, но она далась им очень большим трудом. В предстоящем поединке легче точно не будет. Остались ли силы у «Трех львов»?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 4.20 на победу Норвегии и 1.83 на победу Англии, за 2.90 и 1.42 можно поставить на проход команд в полуфинал.

Под силу ли Норвегии обыграть Англию, рассказали эксперты LiveSport.Ru. Ждать ли голов от Харри Кейна и Эрлинга Холанна, читайте в другом прогнозе редакции. Ставки на результативность поединка можно почитать здесь. Будет ли дополнительное время, рассказали тут.

Согласно прогнозу ИИ, победит сборная Англии со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Норвегия — Англия смотрите на сайте LiveSport.Ru.